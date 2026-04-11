75 ปี ไม่มีโรค ยาไม่ต้องกินสักเม็ด! เผยเคล็ดลับสุขภาพดีฉบับป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ

ในยุคที่หลายคนมีอาการออฟฟิศซินโดรมหรือโรคภัยถามหาตั้งแต่อายุเลข 3 แต่สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง “ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ” ในวัย 75 ปี คำว่า “เจ็บไข้ได้ป่วย” กลับดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวอย่างเหลือเชื่อ เพราะผลตรวจสุขภาพล่าสุดทำเอาคุณหมอถึงกับออกปากชมว่าร่างกายข้างในยังดูเหมือนคนวัยหนุ่มสาว และที่สำคัญที่สุดคือ “ไม่มีโรคประจำตัวเลยแม้แต่โรคเดียว”
อะไรคือเบื้องหลังของร่างกายระดับเหล็กไหลนี้? เรามาถอดรหัสกันว่าป้าจิ๊ทำอย่างไรถึงไม่ป่วยเลย!
1. “วินัย” คือเกราะป้องกันโรค 40 ปีไม่เคยขาด
ประเด็นหลักที่ป้าจิ๊เน้นย้ำเสมอไม่ใช่ทางลัด แต่คือ “ความต่อเนื่อง” ป้าจิ๊ออกกำลังกายอย่างจริงจังมานานกว่า 40 ปี โดยเฉพาะ “โยคะ” ที่เปรียบเสมือนลมหายใจ ป้าจิ๊ฝึกจนกลายเป็นครูผู้เชี่ยวชาญ การฝึกโยคะไม่เพียงแต่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและยืดหยุ่น แต่ยังช่วยจัดระเบียบอวัยวะภายในให้ทำงานได้อย่างสมดุล ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมระบบต่าง ๆ ในร่างกายของป้าจิ๊ยังทำงานได้ดีเยี่ยมแม้จะอายุมากแล้ว
2. “จักรยานเสือหมอบ” การคาร์ดิโอที่ช่วยให้หัวใจแข็งแรง
นอกจากโยคะที่เน้นความอ่อนตัว ป้าจิ๊ยังหลงรักการปั่นจักรยานเสือหมอบ ป้าจิ๊เคยให้สัมภาษณ์ว่าปั่นวันละ 30 กิโลเมตร! การทำคาร์ดิโอที่หนักแน่นขนาดนี้ช่วยให้หัวใจแข็งแรง ปอดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือ “ขา” ซึ่งเป็นฐานรากของร่างกายยังแข็งแรงมั่นคง ไม่ล้มง่ายเหมือนผู้สูงวัยทั่วไป
3. “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ไม่ป่วยเพราะใจไม่ดึงโรค
อีกหนึ่งกุญแจสำคัญคือ “ธรรมะบำบัดใจ” ป้าจิ๊ใช้ชีวิตอย่างมีสติและสงบ ไม่ยึดติดกับสิ่งของหรือความโกรธแค้น ป้าจิ๊เชื่อว่า “ความคิดคือตัวการทำร้ายร่างกายที่ร้ายแรงที่สุด” เมื่อใจเรานิ่ง ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล ร่างกายก็จะไม่หลั่งสารพิษออกมาทำลายตัวเอง การฝึกจิตให้สงบจึงเปรียบเสมือนการรีบูตระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลา
4. ตรวจสุขภาพละเอียดจนหมอยังต้องเบรก!
ป้าจิ๊ไม่ได้ละเลยการแพทย์สมัยใหม่ แต่ป้าจิ๊ดูแลตัวเองเชิงรุก คือการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและละเอียดทุกอวัยวะ ไม่รอให้ป่วยก่อนค่อยหาหมอ มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจคือป้าจิ๊ตรวจละเอียดมากจนคุณหมอต้องแอบแซวว่า “เนื้อมันงอกไม่ทันให้ตรวจแล้ว” เพราะตรวจบ่อยและดูแลตัวเองดีเกินไปนั่นเอง
5. กินน้อย ใช้น้อย อยู่ตัวเปล่า
เคล็ดลับสุดท้ายคือโภชนาการและการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ป้าจิ๊เน้นการกินน้อยแต่พอดี เลือกสิ่งที่มีประโยชน์ และการไม่มีหนี้สิน รวมถึงการทำพินัยกรรมเตรียมตัวตายอย่างสงบ (บริจาคร่างกาย) ทำให้ป้าจิ๊ไม่มี “ห่วง” เมื่อไม่มีความกังวล ร่างกายก็เบาสบาย ส่งผลให้ไม่มีโรคทางกายที่เกิดจากความเครียดสะสม
เคล็ดลับที่ป้าจิ๊ไม่ป่วยเลย ไม่ได้มาจากยาวิเศษราคาแพง แต่มาจาก “วินัยการออกกำลังกาย 40 ปี + การใช้ธรรมะควบคุมจิตใจ + การตรวจเช็กสุขภาพเชิงรุก” ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จที่ใคร ๆ ก็ทำตามได้ แต่อยู่ที่ว่า คุณจะมีวินัยได้เท่าป้าจิ๊หรือไม่?
ขอบคุณข้อมูลจากช่อง LifeDot