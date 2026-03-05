รพ.หัวเฉียว ชวนเช็กสุขภาพตา เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก (World Glaucoma Week) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง “โรคต้อหิน” ภัยเงียบที่อาจพรากการมองเห็น พร้อมมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพตาราคาพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนสายเกินแก้
โรคต้อหินภัยเงียบที่ทำลายประสาทตาจนสูญเสียการมองเห็นถาวร มักไม่มีอาการเตือนในระยะแรกจนกว่าการมองเห็นจะเริ่มแคบลง การตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก รวมถึงช่วยคัดกรองโรคทางตาอื่นๆ เช่น จอประสาทตาเสื่อม
เพื่อมอบสุขภาพตาที่ดีให้กับคุณและคนที่คุณรัก ด้วยโปรแกรมชุดตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จักษุ โทร. 081-234-1303