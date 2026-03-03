5 ผักพื้นบ้านไทย ทรงพลังต้านการอักเสบ

รู้หรือไม่? อาการปวดเมื่อย อ่อนเพลีย หรือแม้แต่โรคเรื้อรังที่แก้ไม่ตก อาจมีสาเหตุมาจาก “การอักเสบเงียบ” ภายในร่างกาย หากปล่อยไว้นานอาจกลายเป็นมะเร็งหรือโรคหัวใจได้! แต่โชคดีที่บ้านเรามี “ขุมทรัพย์” ในรูปของผักพื้นบ้านที่สรรพคุณแรงไม่แพ้ซูเปอร์ฟู้ดเมืองนอก มาดูกันว่า 5 ตัวตึงมีอะไรบ้าง
1. ผักขี้หูด: บร็อกโคลีเมืองไทยที่ซ่อนเขี้ยวเล็บ
ความเจ๋งของผักชนิดนี้คือมีสาร “ซัลโฟราเฟน” ในปริมาณที่สูงมากเทียบชั้นบร็อกโคลี สรรพคุณโดดเด่นในการเข้าไปทำลายสารสื่ออักเสบในระดับเซลล์ ช่วยล้างสารพิษในตับ และป้องกันไม่ให้เซลล์ดีๆ ถูกทำลายจนกลายเป็นเซลล์ร้าย
2. ผักเชียงดา: ราชินีแห่งการคุมน้ำตาลและลดอักเสบ
ขึ้นชื่อว่าเป็นฆาตกรฆ่าน้ำตาลด้วยสารกลุ่มไกมนีมิก แอซิด สรรพคุณไม่ได้มีดีแค่ป้องกันเบาหวาน แต่ยังช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบในผู้ป่วยที่มีภาวะดื้ออินซูลิน ช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานของร่างกายให้กลับมาสมดุลและลดการระคายเคืองภายในเนื้อเยื่อ
3. ขมิ้นชัน: ยาสามัญประจำบ้านที่ทั่วโลกยอมรับ
ความเจ๋งอยู่ที่สาร “เคอร์คูมิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังที่สุดในโลก สรรพคุณสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ตัวการที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและการบวมได้ดีพอๆ กับยาแผนปัจจุบันบางชนิด ช่วยดูแลทั้งระบบทางเดินอาหารและข้อต่อ
4. ใบเหลียง: ราชาต้านอนุมูลอิสระจากแดนใต้
ผักใบเขียวรสรสมันที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสูงปรี๊ด สรรพคุณคือการเป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระที่เป็นตัวจุดฉนวนการอักเสบทั่วร่างกาย กินง่ายและให้ประโยชน์สูงมาก
5. พลูคาว (หรือ ผักคาวตอง): สมุนไพรสยบสารอักเสบ
เป็นผักที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูงมาก ความเจ๋งอยู่ที่ความสามารถในการปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน สรรพคุณหลักคือการยับยั้งการปลดปล่อยไซโตไกน์ (Cytokines) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการอักเสบแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ช่วยเสริมภูมิให้ร่างกายแข็งแรงจากภายใน
การกินผักพื้นบ้านไทยเหล่านี้ให้ได้ผลดีที่สุด คือการทานแบบไม่ผ่านความร้อนนานจนเกินไป เพื่อรักษา “สารวิเศษ” เหล่านี้ให้คงอยู่และพร้อมเข้าไปซ่อมแซมร่างกายคุณ
ขอบคุณภาพประกอบจาก
