ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low Dose CT Scan

มะเร็งปอด ถือเป็นหนึ่งในภัยเงียบ ที่น่ากลัวในวงการแพทย์ เพราะในระยะเริ่มต้นมักไม่แสดงอาการที่ชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมาก กว่าจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อโรคได้ลุกลามไปมาแล้ว การตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆ อาจช่วยชีวิตได้
เพราะมะเร็งปอดไม่ใช่เรื่องของคนสูบบุหรี่อย่างเดียว คนทั่วไปก็มีโอกาสเป็นได้เช่นกัน นายแพทย์ ธิติ เจษฎารมย์ จาก Addlife Medical Center ชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) ได้มาให้ความรู้เรื่องมะเร็งปอดว่าเกิดจากอะไร
มะเร็งปอด เกิดจากเซลล์ในปอดที่โตผิดปกติ แล้วขยายตัวเร็วจนเป็นก้อน แล้วแพร่ทั่วร่างกายมี 2 แบบ
•แบบไม่ใช่เซลล์เล็ก เจอบ่อย 9 ใน 10 คนของคนที่เป็นมะเร็งปอด โตช้าหน่อย
•แบบเซลล์เล็ก เจอ 1 ใน 10 คน แต่โตเร็วมาก อันตรายสุด มักพบในคนที่สูบบุหรี่
แม้ว่าจะไม่มีอาการ ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้ ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้
•ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นได้
•อยู่ในเมือง ฝุ่นเยอะ (PM2.5)
•อายุ 50 ปีขึ้นไป
•คนในครอบครัวเคยเป็น
•เคยป่วยปอด เช่น วัณโรค หรือถุงลมโป่งพอง
อาการที่มักมาเมื่อสายเกินแก้ คือ ระยะแรกอาจไม่มีอาการเลย
ระยะต่อมาอาจมีอาการ
•ไอไม่หยุด หรือไอเป็นเลือด
•หายใจไม่ออก เหนื่อยง่าย
•ผอมลง ไม่อยากกิน เพลีย
•ปวดกระดูก (แพร่ไปกระดูกแล้ว)
ทั้งนี้การดูแลและป้องกัน ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยลดความเสี่ยง และคุณหมอได้แนะนำว่าใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
1. อายุ 50-80 ปี (ไม่ว่าจะสูบบุหรี่หรือไม่)
2. สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือเพิ่งหยุดมาไม่กี่ปี
3. คนที่อยู่ในเขตฝุ่น PM 2.5 สูง
4. คนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด
5. สูดควันพิษทุกวัน
ซึ่งการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดจะใช้เทคโนโลยี Low Dose CT Scan ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก มีความปลอดภัย ใช้รังสีต่ำ ตรวจเจอก้อนขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตรได้แม้ไม่มีอาการ สามารถตรวจในตำแหน่งที่เอกซเรย์ธรรมดามองไม่เห็น ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร ไม่เจ็บ และใช้เวลาเพียงแค่ 15 นาที
ในยุคที่ความเสี่ยงอยู่รอบตัว ไม่เว้นแม้แต่อากาศที่เราหายใจอย่างฝุ่น PM2.5 การป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ ดีกว่ารอให้เกิดอาการ หรือการไม่แสดงอาการอาจสายเกินไป ท่านที่สนใจตรวจคัดกรองมะเร็งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Addlife Medical Center
เพราะมะเร็งปอดไม่ใช่เรื่องของคนสูบบุหรี่อย่างเดียว คนทั่วไปก็มีโอกาสเป็นได้เช่นกัน นายแพทย์ ธิติ เจษฎารมย์ จาก Addlife Medical Center ชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) ได้มาให้ความรู้เรื่องมะเร็งปอดว่าเกิดจากอะไร
มะเร็งปอด เกิดจากเซลล์ในปอดที่โตผิดปกติ แล้วขยายตัวเร็วจนเป็นก้อน แล้วแพร่ทั่วร่างกายมี 2 แบบ
•แบบไม่ใช่เซลล์เล็ก เจอบ่อย 9 ใน 10 คนของคนที่เป็นมะเร็งปอด โตช้าหน่อย
•แบบเซลล์เล็ก เจอ 1 ใน 10 คน แต่โตเร็วมาก อันตรายสุด มักพบในคนที่สูบบุหรี่
แม้ว่าจะไม่มีอาการ ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้ ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้
•ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นได้
•อยู่ในเมือง ฝุ่นเยอะ (PM2.5)
•อายุ 50 ปีขึ้นไป
•คนในครอบครัวเคยเป็น
•เคยป่วยปอด เช่น วัณโรค หรือถุงลมโป่งพอง
อาการที่มักมาเมื่อสายเกินแก้ คือ ระยะแรกอาจไม่มีอาการเลย
ระยะต่อมาอาจมีอาการ
•ไอไม่หยุด หรือไอเป็นเลือด
•หายใจไม่ออก เหนื่อยง่าย
•ผอมลง ไม่อยากกิน เพลีย
•ปวดกระดูก (แพร่ไปกระดูกแล้ว)
ทั้งนี้การดูแลและป้องกัน ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยลดความเสี่ยง และคุณหมอได้แนะนำว่าใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
1. อายุ 50-80 ปี (ไม่ว่าจะสูบบุหรี่หรือไม่)
2. สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือเพิ่งหยุดมาไม่กี่ปี
3. คนที่อยู่ในเขตฝุ่น PM 2.5 สูง
4. คนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด
5. สูดควันพิษทุกวัน
ซึ่งการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดจะใช้เทคโนโลยี Low Dose CT Scan ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก มีความปลอดภัย ใช้รังสีต่ำ ตรวจเจอก้อนขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตรได้แม้ไม่มีอาการ สามารถตรวจในตำแหน่งที่เอกซเรย์ธรรมดามองไม่เห็น ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร ไม่เจ็บ และใช้เวลาเพียงแค่ 15 นาที
ในยุคที่ความเสี่ยงอยู่รอบตัว ไม่เว้นแม้แต่อากาศที่เราหายใจอย่างฝุ่น PM2.5 การป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ ดีกว่ารอให้เกิดอาการ หรือการไม่แสดงอาการอาจสายเกินไป ท่านที่สนใจตรวจคัดกรองมะเร็งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Addlife Medical Center