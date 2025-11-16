รพ.หัวเฉียว เชิญคนทำงานร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2568 พร้อมประกวดภาพถ่ายหรือคลิป VDO

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจกับโรคเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของคนวัยทำงาน โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคเบาหวานและโรคไต และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ Sweet Control , Eat Smart , Move Smart Stay Healthy
พร้อมเชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่ายหรือคลิป VDO การจัดโต๊ะทำงานพิชิตโรค NCDs ชิงเงินและรางวัลกว่า 25,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 064-589-1400