ของกินหาง่าย “ตัวช่วยดูแลหลอดเลือด” ให้สะอาด ห่างไกลอัมพฤกษ์ อัมพาต

เรื่องของ “หลอดเลือด” เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สำคัญกับชีวิตเรามาก เพราะเปรียบเสมือนท่อน้ำที่คอยส่งเลือดและสารอาหารไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย ลองจินตนาการว่าถ้าท่อประปาในบ้านมีสนิมหรือตะกรันเกาะจนตีบตัน น้ำจะไหลได้ลำบาก หรืออาจจะหยุดไหลไปเลยก็ได้ หลอดเลือดของเราก็เช่นกัน เมื่อมีไขมัน คราบพลัค หรือของเสียไปเกาะสะสมมาก ๆ เข้า ก็จะทำให้หลอดเลือดแข็งตัว ตีบตัน และนำไปสู่โรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ได้
แต่ไม่ต้องกังวล! เพราะธรรมชาติได้สร้าง “อาหาร” ที่เป็นเหมือนตัวช่วยทำความสะอาดและบำรุงหลอดเลือดชั้นดีให้เราแล้ว และที่สำคัญคือ หาได้ง่ายมากในตลาดเมืองไทย ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราควรมีติดครัวไว้เป็นประจำ
1. กลุ่มสมุนไพรคู่ครัว: ตัวช่วยลดไขมันและต้านอักเสบ
สมุนไพรไทยหลายชนิดไม่ได้มีดีแค่เพิ่มรสชาติ แต่ยังเป็นยาชั้นเลิศที่ช่วยดูแลหลอดเลือดของเราได้ด้วย
กระเทียม: นี่คือสมุนไพรสามัญประจำบ้านที่ทรงพลังมาก ในกระเทียมมีสารสำคัญที่ชื่อว่า “อัลลิซิน” (Allicin) ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดระดับไขมันที่ไม่ดีในเลือด (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ แถมยังช่วยลดความดันโลหิตและป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือดด้วย เทคนิคง่าย ๆ คือ ให้ทุบหรือสับกระเทียมทิ้งไว้สักพักก่อนนำไปปรุงอาหาร จะช่วยกระตุ้นให้สารอัลลิซินทำงานได้ดีขึ้น
ขิง: สมุนไพรรสเผ็ดร้อนชนิดนี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้น และมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดได้ การจิบน้ำขิงอุ่น ๆ หรือใส่ขิงในอาหารจึงเป็นวิธีดูแลหลอดเลือดง่าย ๆ
กระเจี๊ยบแดง: ดอกไม้สีแดงสดใสนี้ไม่ได้มีดีแค่ทำน้ำดื่มชื่นใจ แต่มีสารสำคัญที่เรียกว่า “แอนโทไซยานิน” ซึ่งช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีมาก และยังมีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิตด้วย แต่มีข้อควรระวังคือ สำหรับคนที่มีปัญหาไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภค
กะเพรา: สมุนไพรกลิ่นหอมแรงชนิดนี้ก็มีส่วนช่วยลดไขมันในเลือดและลดความดันได้เช่นกัน เมื่อนำไปปรุงอาหารก็ช่วยให้เราลดการใช้เครื่องปรุงรสเค็มจัดได้อีกด้วย
2. กลุ่มปลาไทยไขมันดี: โอเมก้า-3 แห่งท้องทะเลและแม่น้ำ
หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับปลาแซลมอน แต่ปลาไทยเรานี่แหละก็มีไขมันดีไม่แพ้กัน โดยเฉพาะกรดไขมัน “โอเมก้า-3” ที่มีคุณสมบัติคล้ายน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำความสะอาดหลอดเลือด
ปลาทู, ปลากะพง, ปลาดุก, ปลานิล, ปลาสวาย: ปลาเหล่านี้อุดมไปด้วยโอเมก้า-3 ที่ช่วยลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ลดการอักเสบ และช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แนะนำให้รับประทานเนื้อปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยเน้นวิธีการปรุงที่ไม่ใช้น้ำมันมาก เช่น นึ่ง ย่าง อบ หรือต้ม/แกง
3. กลุ่มผักและผลไม้หลากสี: ไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระ
ผักผลไม้คือแหล่งรวมไฟเบอร์ (กากใยอาหาร) และสารต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidants) ที่ช่วยกวาดล้างของเสียและลดการอักเสบในร่างกาย รวมถึงในหลอดเลือดด้วย
ผักใบเขียวและผักกากใยสูง: ผักบุ้ง ตำลึง คะน้า บรอกโคลี ผักเหล่านี้มีกากใยสูงมาก ซึ่งช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดได้ นอกจากนี้บรอกโคลีก็มีสารที่ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดได้ดี
มะเขือเทศ: มีสาร “ไลโคปีน” (Lycopene) สูง ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมที่ช่วยปกป้องผนังหลอดเลือดไม่ให้ถูกทำลายจากการอักเสบ
ฝรั่ง, แก้วมังกร: ผลไม้เหล่านี้มีกากใยสูงและวิตามินซีมาก ช่วยลดการดูดซึมไขมันและเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังหลอดเลือด
ผลไม้รสเปรี้ยว (เช่น ส้ม): มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงและมีความยืดหยุ่น
4. กลุ่มธัญพืชและถั่ว: ไขมันดีและใยอาหารแบบจัดเต็ม
อาหารกลุ่มนี้มีไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวและใยอาหารสูงมาก ซึ่งดีต่อการควบคุมระดับไขมันในเลือด
ข้าวกล้องและธัญพืชไม่ขัดสี: เลือกรับประทานข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต หรือขนมปังโฮลวีทแทนข้าวขาว เพราะใยอาหารจะช่วยดักจับไขมันและคอเลสเตอรอลในลำไส้ ทำให้ร่างกายดูดซึมไขมันน้อยลง
ถั่วเปลือกแข็ง (เช่น ถั่วลิสง, เม็ดมะม่วงหิมพานต์): ถั่วเหล่านี้มีไขมันดี (Monounsaturated and Polyunsaturated Fats) และโอเมก้า-3 ที่ช่วยลดไขมันเลว (LDL) ในเลือดได้ แต่ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะ (ประมาณ 1 กำมือต่อวัน) เพราะมีแคลอรี่สูง
หลีกเลี่ยง “ภัยเงียบ” ที่ทำลายหลอดเลือด
การเพิ่มอาหารดี ๆ เข้าไปในมื้ออาหารเป็นเรื่องสำคัญ แต่การลดอาหารที่ทำลายหลอดเลือดก็สำคัญไม่แพ้กัน
ลดหวาน มัน เค็ม จัด: อาหารรสหวานจัด (น้ำตาลที่มากเกินไปจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสม) อาหารทอดที่ใช้น้ำมันซ้ำ ๆ หรือใช้น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูง (เช่น น้ำมันหมู น้ำมันปาล์ม) และอาหารรสเค็มจัด (โซเดียมสูงทำให้ความดันโลหิตสูง ซึ่งทำลายหลอดเลือด) คือตัวร้ายที่ต้องจำกัด
งดหรือลดอาหารแปรรูป: พวกไส้กรอก หมูยอ กุนเชียง หรืออาหารกระป๋อง มักมีโซเดียม ไขมันไม่ดี และสารกันเสียสูง
เลือกวิธีปรุงอาหาร: เปลี่ยนจากการทอดเป็นการต้ม นึ่ง ย่าง หรืออบ
ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ: น้ำช่วยให้เลือดมีความหนืดน้อยลงและไหลเวียนได้ดีขึ้น
การดูแลหลอดเลือดให้สะอาดไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เริ่มจากการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารในแต่ละวันให้มี “อาหารตัวช่วยล้างหลอดเลือด” เหล่านี้ เท่านี้คุณก็จะมีหลอดเลือดที่สะอาด แข็งแรง และห่างไกลจากความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างยั่งยืนแล้ว