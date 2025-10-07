ถึงเวลาปล่อยพลังความน่ารัก สมัครเลย! Kids Star Model @HuaChiew 2025

คลินิกเด็ก : ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญชวนคุณหนูๆ ร่วมสร้างความน่ารัก และความสามารถในกิจกรรม Kids Star Model @Huachiew 2025 ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันคลานดุ๊กดิ๊ก รุ่นอายุ 7 - 9 เดือนและการประกวดชุดแฟนตาซี สำหรับคุณหนูๆ อายุ 4 – 6 ปี สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 ตุลาคม 2568 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://shorturl.at/Q09i1
พร้อมรับฟังเสวนาเรื่อง ภูมิแพ้ รู้เท่าทัน ป้องกัน รักษาได้ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน พร้อมพบกับบูทกิจกรรมที่จัดสรรมาเป็นพิเศษ
สอบถาม โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126