ObesityConnects แพลตฟอร์มสู้โรคอ้วน เชื่อมผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ลดพุง ลดโรค สุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ศูนย์รักษ์พุง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดตัว ObesityConnects แพลตฟอร์มไลน์ออฟฟิศเชียล เชื่อมผู้ป่วยโรคอ้วนเข้าถึงบริการการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง พร้อมความรู้เชิงป้องกันและฟังก์ชันเช็คสุขภาพประจำวันสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยากห่างไกลโรคอ้วน
โรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่กำลังคุกคามคุณภาพชีวิตของคนไทย ข้อมูลจากศูนย์รักษ์พุง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เผยสถิติที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประชากรในประเทศไทย 3 คน จะมี 1 คนที่มีภาวะโรคอ้วน! แนวโน้มนี้ดูจะสูงขึ้นทุกปี
ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมักมีอีกหลายโรครุมเร้า เช่น ไขมันเกาะตับ ความดันสูง เบาหวาน โรคเส้นเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคปอด ตับแข็ง นิ่ว มะเร็ง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นโรคที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต ใช้ระยะเวลาในการรักษานานค่าใช้จ่ายสูง และเป็นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
การไม่เป็นโรคอ้วนหรือหายขาดจากโรคอ้วนจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดี การลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั้น พูดง่ายแต่ทำยาก เนื่องจากโรคนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการทานยาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการรับประทาน การทำกิจกรรมประจำวัน และการออกกำลังกาย ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับความรู้ในการดูแลตัวเองที่ถูกต้อง กำลังใจและแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ ศูนย์รักษ์พุง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงริเริ่มสร้าง “ObesityConnects” แพลตฟอร์มไลน์ออฟฟิศเซียล (Line Official Account) รวบรวมข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอ้วนและการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งผู้ป่วยโรคอ้วนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้และดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคอ้วนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ศัลยแพทย์โรคอ้วน และผู้อำนวยการศูนย์รักษ์พุง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงจุดประสงค์ของการสร้างแพลตฟอร์ม ObesityConnects ว่า “ความยั่งยืนเป็นคำตอบสุดท้ายของการรักษาโรคทุกโรค เมื่อคนไข้น้ำหนักตัวลดลงแล้ว เป้าหมายต่อไปคือการมีสุขภาพดีและมีน้ำหนักที่เหมาะสมอย่างนั้นตลอดไป ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราให้คนไข้ติดต่อกับเราไปตลอด คนไข้มีการติดตามผล มีเครื่องมือช่วยให้คนไข้สามารถรับรู้แจ้งเตือนได้ว่าถึงเวลาต้องดูแลสุขภาพ รีบกลับเข้ามาดูแลตัวเองก่อนที่จะเป็นปัญหาและแก้ไขยากขึ้น”
“แพลตฟอร์มนี้จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เชื่อมหมอ สหสาขาวิชา คนไข้ผู้ที่เคยมีประสบการณ์โรคอ้วนโดยตรง ให้เข้ามาร่วมแชร์ความรู้ สุดท้ายคือเชื่อมคนในสังคมเข้าด้วยกันเพื่อให้ตระหนักรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคอ้วน”
ปัจจุบัน ObesityConnects นำไปใช้กับคนไข้ที่คลินิกรักษ์พุง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีการดูแลคนไข้ที่มีภาวะโรคอ้วนร่วมกัน เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
“เราคุยกันในทีมชมรมศัลยศาสตร์โรคอ้วนแห่งประเทศไทยว่าควรจะสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้ได้กับคนไข้ทุกคน ไม่ว่าจะรักษาอยู่ที่ศูนย์ใดก็ตาม ซึ่งตอนนี้แพลตฟอร์มอยู่ในขั้นตอนการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ศูนย์อื่น ๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ แพลตฟอร์มสามารถแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนไข้เป็นข้อมูลที่รักษาเป็นความลับ และพื้นที่ส่วนกลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคอ้วน” ศ. นพ.สุเทพ กล่าว
Connect เชื่อมผู้ป่วยเข้าถึงบริการรักษาต่อเนื่อง
ศ. นพ.สุเทพ กล่าวว่า คนไข้ที่มารักษาที่ศูนย์รักษ์พุง ทั้งคนไข้เก่าและคนไข้ใหม่ จะได้รับการเชิญให้เข้าแพลตฟอร์ม ObesityConnects ทั้งหมด โดยแอดไลน์เ แล้วลงทะเบียน กรอกประวัติส่วนตัว น้ำหนัก ส่วนสูง หมายเลขประจำตัวโรงพยาบาลและชื่อโรงพยาบาล หลังจากนั้นข้อมูลจะเชื่อมกับประวัติผู้ป่วยในฐานข้อมูลโรงพยาบาล
“ฟังก์ชันที่เปิดให้บริการแล้วคือการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนว่าเมื่อได้รับการผ่าตัดแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เราต้องการให้คนไข้สื่อสารกับทีมรักษาตลอดเวลา คนไข้สามารถกรอกข้อมูลในแต่ละวัน เช่น ผลเลือดและโรคต่าง ๆ พูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในศูนย์ฯ ได้ คนไข้จะมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีคนติดตามดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้น”
“ในฝั่งของผู้เชี่ยวชาญก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลของคนไข้ได้และเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อคนไข้มาตรวจที่ศูนย์ฯ เพื่อให้ฐานข้อมูลสมบูรณ์แบบที่สุด”
ตั้งแต่เปิดตัว ObesityConnects เมื่อต้นเดือนเมษายนปีนี้จนปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการประมาณ 600 – 700 คน
“ผู้ใช้งานประทับใจว่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมั่นใจว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงสามารถตอบคำถามให้ได้ เขาดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ และสามารถนัดหมายให้เจอกับผู้เชี่ยวชาญได้ ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ได้รับการดูแลและติดตามใกล้ชิด ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของเรา”
ขั้นต่อไป ศ. นพ.สุเทพ เผยว่าทีม ObesityConnects จะปรับระดับฐานข้อมูลให้เป็นระดับประเทศเรียกว่า National Registry เพื่อเก็บข้อมูลว่ามีผู้ผ่าตัดการรักษาโรคอ้วนไปแล้วกี่ราย และผลการรักษาเป็นอย่างไร เพื่อติดตามการรักษาและคุณภาพของการรักษาโรคอ้วน
ศ. นพ.สุเทพ มั่นใจว่าแพลตฟอร์ม ObesityConnects จะช่วยให้คนไข้ที่เข้าสู่กระบวนการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษา และได้รับการรักษาโรคอ้วนอย่างยั่งยืน
Connect เพื่อประชาชนห่างไกลโรคอ้วน
ไม่เฉพาะผู้ป่วยโรคอ้วน ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งาน ObesityConnects Line OA ได้ โดยการแอดไลน์และลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม ซึ่งนอกจากฟังก์ชันมอนิเตอร์สุขภาพแล้ว ObesityConnects ยังมีข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่มีประโยชน์มากมาย ดังนี้
1. บันทึกสุขภาพประจำวัน กรอกข้อมูลประจำวัน เช่น น้ำหนัก อาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ ปริมาณการดื่มน้ำในแต่ละวัน การออกกำลังกาย และอาการอื่นที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
2. เช็คแคลอรีอาหารประจำวันว่าให้ปริมาณกี่กิโลแคลอรี เช่น ข้าวผัดหมู 100 กรัมให้พลังงาน 181 กิโลแคลอรี ข้าวคลุกกะปิ 100 กรัมให้พลังงาน 191 กิโลแคลอรี และปลาทูน่าในน้ำสลัด 100 กรัมให้พลังงาน 86 กิโลแคลอรี
3. ตรวจสอบพลังงานที่เผาผลาญเมื่อออกกำลังกาย เช่น เดิน 1 ชั่วโมงเผาผลาญ 183 กิโลแคลอรี วิ่ง 1 ชั่วโมงเผาผลาญ 588 กิโลแคลอรี และว่ายน้ำ 1 ชั่วโมงเผาผลาญ 514 กิโลแคลอรี
4. Truth About Weight เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน เช่น โรคอ้วนในสตรี โรคอ้วนในวัยรุ่น และโรคอ้วนมีผลต่อสุขภาพระยะยาว
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรักษาโรคอ้วน เช่น ขั้นตอนการรักษาที่คลินิกรักษ์พุง หากมีอาการผิดปกติหลังผ่าตัดต้องทำอย่างไร รพ. จุฬาลงกรณ์เจาะเลือดวันเวลาและสถานที่ใดบ้าง
การเข้ามาใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ทุกคนมีไดอารีสุขภาพของตัวเอง ศ. นพ.สุเทพ กล่าว
“ประชาชนต้องตระหนักรู้และติดตามสุขภาพตัวเองอยู่เสมอ ทั้งเรื่องของน้ำหนัก ผลเลือด ค่าไขมัน ค่าน้ำตาล ไปตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นตัวสำคัญที่จะเตือนว่าเราอาจจะเข้าสู่โซนที่เริ่มมีความบั่นทอนต่อความยั่งยืนของสุขภาพแล้ว น้ำหนักเพิ่มขึ้นต้องลด ควบคุมอาหารให้มากขึ้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ”
ปัจจุบัน ทีม ObesityConnects ได้คุยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และพันธมิตรทางด้านสุขภาพในการขยายผลนำแพลตฟอร์มนี้มาเป็นเครื่องมือป้องกันภาวะโรคอ้วนสำหรับประชาชนต่อไป
“เราคาดหวังว่าแพลตฟอร์ม ObesityConnects จะเป็นเครื่องมือของแต่ละคนในการติดตามดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมทั้งเป็นข้อมูลที่จะช่วยแนะนำว่าการออกกำลังกายแบบไหน ปริมาณเท่าไร อาหารประเภทใดในปริมาณไหน ที่จะสามารถควบคุมน้ำหนัก สามารถลดน้ำหนักจากที่มีความเสี่ยงให้ไปสู่ระดับปกติ ทำให้สุขภาพของประชาชนมีความมั่นคงและยั่งยืน”
มุ่งกิจกรรมป้องกันโรคอ้วน
นอกจากจะดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอ้วนแล้ว แนวทางเชิงการป้องกันโรคอ้วนก็เป็นเรื่องสำคัญ ศูนย์รักษ์พุงริเริ่มกิจกรรม อาทิ แคมเปญกระตุ้นการออกกำลังกายที่ชื่อว่า “125 วัน คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน สุขภาพดี” โดยรณรงค์ให้บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ร่วมกันออกกำลังกายและบันทึกการออกกำลังกายใน Line OA
“แต่ละกลุ่มจะต้องลงข้อมูลสุขภาพการออกกำลังกาย ซึ่งจะมีคะแนนและรางวัลให้ในระยะเวลาที่กำหนด” ศ. นพ.สุเทพ กล่าว “ช่วงนี้เป็นระยะที่เรากำลังทดลองกิจกรรมเพื่อดูว่ามีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุง นำมาใช้แล้วผลเป็นอย่างไร ผู้ใช้งานสามารถลงข้อมูลได้ง่ายและรู้ว่าวันนี้ออกกำลังกายสุขภาพอยู่ขั้นไหนแล้ว”
กิจกรรม “125 วัน คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน สุขภาพดี” จะสิ้นสุดราวเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่ง ศ. นพ.สุเทพ หวังว่าจะสามารถนำเอากิจกรรมนี้มาปรับใช้ใน ObesityConnects เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องการดูแลสุขภาพต่อไป
“การรักษาโรคอ้วนและการป้องกันเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันไป ผมบอกทุกกองทุนด้านสุขภาพที่จ่ายค่ารักษาโรคอ้วนให้คนไทยว่า เราต้องป้องกันโรคอ้วนด้วย ทุกกองทุนก็ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เราเป็นศูนย์กลางกระตุ้นให้สังคมดูแลสุขภาพ ป้องกันไม่ให้ผู้มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น”
“เข้าใจและห่วงใย” สิ่งที่ผู้ป่วยโรคอ้วนต้องการ
ไม่มีใครอยากอ้วนและภาวะอ้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ศ. นพ.สุเทพ กล่าว “เราต้องเข้าใจก่อนว่าบุคคลที่อยู่ในภาวะอ้วนไม่ได้อยากอ้วน เพียงแต่ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มากไปกว่าอาหารและการออกกำลังกาย เช่น สิ่งแวดล้อม ฮอร์โมนทำให้ไม่สามารถเผาผลาญในจุดที่ควรจะเป็น น้ำหนักตัวเลยเพิ่มมากขึ้น ถ้าเราเข้าใจจะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้อยากเป็นโรคอ้วน”
นอกจากความเข้าใจแล้ว ความห่วงใยก็สำคัญ
“การห่วงใยคือการชักชวนให้ออกจากภาวะอ้วนให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นชักชวนให้กลับดูแลสุขภาพ ถ้าไม่ไหวจริง ๆ ก็เข้าสู่กระบวนการในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาหรือการผ่าตัด ท้ายสุดเขาก็จะกลับมาอยู่ในสังคมต่อไปได้เหมือนกับคนอื่น”
ถ้าคุณเป็น 1 ใน 3 ของประชากรที่เป็นโรคอ้วนก็สามารถเข้า ObesityConnects เพื่อรักษาโรคอ้วนกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ของคลินิกรักษ์พุง หรือถ้าคุณเป็นประชากร 2 ใน 3 ที่ยังไม่ได้เป็นโรคอ้วนก็สามารถเข้า ObesityConnects ได้เช่นกันเพื่อป้องกันโรคอ้วนและรักษาสุขภาพให้ยั่งยืน แอดไลน์ ObesityConnects ได้แล้ววันนี้ที่ไลน์ไอดี @obesityconnects