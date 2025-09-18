โรงพยาบาลหัวเฉียว สร้างสะพานบุญ ผู้ป่วยชาวจีนวัย 40 ปี ส่งต่อชีวิตใหม่ผ่านการบริจาคอวัยวะ

โรงพยาบาลหัวเฉียว สร้างสะพานบุญส่งต่อชีวิต : Miss Kai Yuan ชาวจีนวัย 40 ปี ผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองและแตกเฉียบพลัน เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 โดยทีมแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ได้ให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถ จนในที่สุดทีมแพทย์วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยอยู่ในภาวะสมองตายและจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568
ครอบครัวของ Miss Kai Yuan มีความตั้งใจจะสืบสานความรักและความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคอวัยวะของผู้ล่วงลับ โดยโรงพยาบาลหัวเฉียวได้ประสานงานกับ ศูนย์รับบริจาคดวงตาและอวัยวะ สภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญให้แก่ผู้ป่วยที่รอคอยความหวังในการมีชีวิตใหม่ อวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายในครั้งนี้ ได้แก่ ลิ้นหัวใจ ตับ ไต 2 ข้าง ดวงตา 2 ดวง และ ผิวหนัง
โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ ส่งผลให้ครอบครัวของผู้บริจาคอวัยวะ ประสบแต่ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง นับเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายของชีวิต