ชิเงโกะ คากาวะ: สตรีอายุยืน 114 ปี เพราะใช้ชีวิตแบบนี้

ในบรรดาประเทศที่มีประชากรสูงอายุยืนยาวที่สุดในโลกอย่างญี่ปุ่น ชิเงโกะ คากาวะ (Shigeko Kagawa) ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวและมีชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสุข เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 เธอมีอายุครบ 114 ปี และได้รับการยืนยันว่ามีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่น แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลข คือปรัชญาการใช้ชีวิตอันเรียบง่ายแต่ทรงพลังของเธอ
ความลับที่อยู่ในชีวิตประจำวันอันแสนเรียบง่าย
ชิเงโกะ คากาวะเป็นแพทย์หญิงที่เกษียณอายุแล้ว และยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจอย่างน่าประทับใจ การที่เธอมีร่างกายที่ยังคงกระฉับกระเฉงสะท้อนผ่านเหตุการณ์ที่โลกต้องจดจำเมื่อเธอได้ร่วมเป็นผู้ถือคบเพลิงโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปี 2564 ขณะที่อายุ 109 ปี
การมีอาชีพที่ต้องใช้ทั้งสมองและร่างกายอย่างแพทย์ แสดงให้เห็นว่าเธอใช้ชีวิตโดยไม่หยุดนิ่งมาโดยตลอด ซึ่งตรงกับแนวคิดที่ว่า การมีกิจกรรมทางกายและทางสมองอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีอายุยืนยาว
ปรัชญาแห่งชีวิตที่ “ไร้เคล็ดลับ”
เมื่อถูกถามถึงเคล็ดลับการมีอายุยืนยาว เธอมักจะตอบอย่างเรียบง่ายว่า “ฉันไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะ แค่ใช้ชีวิตตามใจทุกวัน” คำพูดนี้สะท้อนถึงแก่นแท้ของชีวิตที่ปราศจากความเครียดและความกดดัน เธอให้ความสำคัญกับการทำในสิ่งที่เธออยากทำและมีความสุขในแต่ละวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง อิคิไก (Ikigai) ของชาวญี่ปุ่นที่หมายถึง “เหตุผลในการมีชีวิตอยู่” การมีเป้าหมายและความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ในทุกวันช่วยลดความเครียดเรื้อรัง ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของสุขภาพและอายุยืนยาว
นอกจากนี้ การที่เธอเน้นย้ำถึงการ “เล่นสนุกและมีพลังงานเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ” ยังชี้ให้เห็นว่าทัศนคติเชิงบวกและการจัดการอารมณ์ที่ดี มีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายโดยรวม
อาหารและชุมชน: รากฐานที่มองไม่เห็น
แม้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารของเธอจะไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างละเอียด แต่ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุยืนยาวส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นผัก, ผลไม้, และปลา ซึ่งเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำและอุดมไปด้วยสารอาหาร
นอกจากนี้ การมีชีวิตอยู่ในชุมชนที่อบอุ่นและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ่น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าและไม่โดดเดี่ยว
กล่าวได้ว่า ชีวิตของชิเงโกะ คากาวะ คือบทเรียนที่บอกเราว่า การมีอายุยืนยาว ไม่ใช่แค่เรื่องของพันธุกรรมหรือเคล็ดลับที่ซับซ้อน แต่เป็นการผสมผสานระหว่างการดูแลร่างกายให้แข็งแรง, การมีจิตใจที่เป็นอิสระจากความเครียด, และการใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกเองอย่างแท้จริง