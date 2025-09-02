เตือนคนชอบกิน ‘หอยนางรมดิบ’ ระวัง ‘แบคทีเรียกินเนื้อ’ อันตรายถึงชีวิต!

การกินหอยนางรมสดหรือดิบเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบอาหารทะเล แต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นอาจซ่อนอันตรายร้ายแรงที่หลายคนคาดไม่ถึง นั่นคือเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus หรือที่รู้จักกันในชื่อ "แบคทีเรียกินเนื้อ" ที่สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
"แบคทีเรียกินเนื้อ" เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลทั่วโลก และมักพบในหอยสองฝาอย่างหอยนางรม โดยมันสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ 2 ช่องทางหลัก คือ
1.การรับประทานหอยนางรมดิบหรือปรุงไม่สุก ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ
2.การสัมผัสกับน้ำทะเลหรืออาหารทะเลที่มีเชื้อ ผ่านบาดแผลบนผิวหนัง
อาการของการติดเชื้อ
ผู้ที่ได้รับเชื้อ Vibrio vulnificus จะแสดงอาการภายใน 24 ชั่วโมง โดยแบ่งตามประเภทของการติดเชื้อ ดังนี้
•อาการทางกระเพาะอาหารและลำไส้: มักมีไข้ หนาวสั่น ท้องเสีย คลื่นไส้ และอาเจียนอย่างเฉียบพลัน
•อาการติดเชื้อในกระแสเลือด: มักเกิดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคตับเรื้อรัง อาการจะรุนแรงมาก และอาจเกิดภาวะช็อก มีแผลพุพองที่เต็มไปด้วยของเหลวบนผิวหนัง และอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
•อาการติดเชื้อที่บาดแผล: บริเวณบาดแผลจะบวม แดง และมีตุ่มน้ำพุพอง และอาจลุกลามจนเนื้อตายได้
อันตรายถึงชีวิตที่น่าตกใจ
จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) พบว่าการติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดนี้มีความรุนแรงสูงมาก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตหลายรายจากการรับประทานหอยนางรมจากแหล่งเพาะเลี้ยงบางแห่ง และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 1 ใน 5 ของผู้ที่ติดเชื้อ บางรายอาจเสียชีวิตภายในหนึ่งหรือสองวันหลังจากเริ่มป่วย
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
แม้ว่าการติดเชื้อจะพบไม่บ่อย แต่ความเสี่ยงที่ร้ายแรงทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำให้ทุกคนระมัดระวัง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่มีโรคตับเรื้อรัง หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานหอยนางรมดิบโดยสิ้นเชิง เพื่อความปลอดภัยควรปรุงหอยนางรมให้สุกด้วยความร้อนสูงก่อนบริโภคทุกครั้ง