‘ขมิ้นชัน’ ช่วยลดไขมันพอกตับได้จริง?

“ภาวะไขมันพอกตับ” เป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภาวะอ้วน เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ภาวะนี้สามารถนำไปสู่โรคตับแข็งและมะเร็งตับได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ จึงมีการศึกษาและค้นหาสารธรรมชาติที่มีศักยภาพในการรักษาหรือป้องกันภาวะดังกล่าว และ “ขมิ้นชัน” ได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงตับ
สารสำคัญในขมิ้นชันที่ส่งผลต่อสุขภาพตับ มีชื่อว่า “เคอร์คูมินอยด์” (Curcuminoids) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เคอร์คูมิน” (Curcumin) ซึ่งเป็นสารประกอบหลักที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยมีกลไกที่สำคัญดังนี้
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ: เคอร์คูมินช่วยลดความเสียหายของเซลล์ตับที่เกิดจากอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการอักเสบในตับในผู้ป่วยไขมันพอกตับ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ: เคอร์คูมินสามารถยับยั้งการทำงานของสารสื่ออักเสบในร่างกาย ซึ่งช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในเนื้อเยื่อตับ
ลดการสร้างไขมันในตับ: งานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่า เคอร์คูมินอาจมีส่วนช่วยในการลดการสะสมของไขมันในเซลล์ตับโดยการเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไขมัน
ทั้งนี้ งานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษาประสิทธิภาพของขมิ้นชันต่อภาวะไขมันพอกตับ โดยมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจ เช่น งานวิจัยในประเทศอิหร่านที่ทำการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial) ในปี 2559 ที่เผยแพร่ในวารสาร BMC Gastroenterology พบว่า การให้สารสกัดเคอร์คูมินแก่ผู้ป่วยไขมันพอกตับเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ส่งผลให้ปริมาณไขมันในตับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับเอนไซม์ตับ และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
ขณะที่งานวิจัยในวารสาร Complementary Therapies in Medicine ปี 2565 (ค.ศ. 2022) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ได้รวบรวมผลการศึกษาจากทั่วโลก พบว่า การให้สารสกัดขมิ้นชันแก่ผู้ป่วยไขมันพอกตับควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สามารถช่วยลดปริมาณไขมันในตับและปรับปรุงค่าเอนไซม์ตับให้ดีขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานวิจัยหลายชิ้นจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของขมิ้นชันในการช่วยลดไขมันพอกตับ แต่การบริโภคขมิ้นชันในรูปแบบอาหารเสริมจำเป็นต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอาจมีปริมาณเคอร์คูมินที่แตกต่างกัน และการใช้ในปริมาณสูงเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อการทำงานของตับในบางกรณี
สรุปแล้วก็คือ สารเคอร์คูมินขมิ้นชัน มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงและฟื้นฟูสุขภาพตับในผู้ป่วยไขมันพอกตับ อย่างไรก็ตาม การรักษาภาวะนี้อย่างยั่งยืนที่สุดยังคงเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการลดน้ำหนัก ซึ่งเป็นการจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง การใช้ขมิ้นชันจึงเป็นเพียงการรักษาเสริมที่ช่วยส่งเสริมให้การทำงานของตับดีขึ้นเท่านั้น
