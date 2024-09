“Better Mind,Better Bangkok” ปี 3 มัดรวมเครื่องมือ “ฮีลใจ” ให้คนไทย 6 ต.ค. นี้ พบกันที่สามย่านมิตรทาวน์

ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 กับ งานวันสุขภาพจิตโลก “Better Mind,Better Bangkok 2024” โดย “สติแอพ” และภาคีเครือข่ายภายใต้ธีม L.O.V.E หวังเชิญชวนประชาชนมาฮีลใจตัวเองผ่านเครื่องมือต่างๆ ตลอดงาน พบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตตัวจริง เสียงจริง จากหลากหลายวงการผ่าน 4 เวทีเสวนา กับ 3 กิจกรรมที่นอกจากจะปฐมพยาบาลใจตัวเองแล้ว ยังสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสุขภาพจิตให้กับสังคมไทยผ่านชุดเครื่องมือออนไลน์ “กล่องปฐมพยาบาลใจ” กำหนดจัดวันที่ 6 ต.ค.ศกนี้ ณ สามย่านมิตรทาวน์ด้วยวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) และทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการแสดงพลังผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อทำความเข้าใจและทบทวนเรื่องราวด้านสุขภาพจิต สำหรับประเทศไทย “สติแอพ” ร่วมกับ สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมย์เบลลีน นิวยอร์ก (Maybelline Brave Together) มูลนิธิเพื่อ“คนไทย” ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และสามย่านมิตรทาวน์ ได้ร่วมกันจัดงาน “Better Mind,Better Bangkok ” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและวิธีที่จะรักษาสุขภาพใจก่อนภัยมาเยือน ทั้งนี้ ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตในประเทศไทยนั้น สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS) ได้ทำการสำรวจประชากรไทย 5 ล้านคน (ระหว่างปี 2563-2567) พบว่า กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายเป็นประชากรกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยในปี 2566 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเพิ่มสูงต่อเนื่องเป็น 7.94 รายต่อประชากรแสนคนเกี่ยวกับที่มาของธีมงาน L.O.V.E ในปีนี้ นั้น สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก “สติแอพ-SATI App” แอปพลิเคชันพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถระบายความเครียดหรือความรู้สึกเศร้าโดยไม่ต้องเกรงกลัวที่จะถูกตัดสิน พบว่า ปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักโทรเข้ามาระบายกับอาสาสมัครผ่านแอพพลิเคชันสติเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ตามด้วยปัญหาครอบครัว สติแอพจึงมีความตั้งใจที่จะให้คนไทยได้ใส่ใจในเรื่องสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น กลับมารักตัวเองและสามารถเปิดใจแชร์เรื่องราวปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างไม่ต้องกลัวถูกตัดสินขณะเดียวกันงานปีนี้ยังมุ่งเน้นเสริมพลังประชาชนผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายด้านการดูแลสุขภาพจิตของคนไทย ด้วยการเชิญชวนประชาชนร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะเบื้องต้นโดยไม่ระบุตัวตนผ่านเครื่องมือชื่อ “กล่องปฐมพยาบาลใจ” ซึ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์ที่ทุกคนสามารถให้ข้อมูลได้ที่ https://yourfirstaidkit.paperform.coสำหรับเนื้อหาหลักบนเวทีเสวนาตามธีม L.O.V.E ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่• เวทีเสวนา 1.การรักตัวเอง (L - Loving Yourself: The Art of Self-Care) สำรวจความสำคัญของการดูแลตนเองและสำรวจว่าการดูแลตัวเองแบบไหนที่จะช่วยสร้างสุขภาพจิตและร่างกายให้ดีได้พร้อมกัน วิทยากร คุณเอ๋ นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คุณยิปโซ อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์ ( https://rb.gy/qzfc0f )• เวทีเสวนา 2. ความรักต่อเพื่อนร่วมโลก (Opening Hearts - Embracing Social Inclusion) ความสำคัญของการยอมรับการอยู่ร่วมกันและความหลากหลายที่สามารถส่งเสริมความสามัคคีในสังคมและช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดีสำหรับทุกคน วิทยากร คุณฝ้าย กันตพร สวนศิลป์พงศ์ คุณสโรชา กิตติสิริพันธุ์ คุณซิลวี่ ภาวิดา มอริจจิ ดร.นพ. วรตม์ โชติพิทยสุนนท์• เวทีเสวนา 3. ความรักในการที่จะมีสุขภาวะชีวิตที่ดี (Valuing Lives - Understand Well-Being) แนวคิดและบทบาทสำคัญของสุขภาวะทางจิตใจที่มีผลต่อสุขภาพองค์รวม รู้จักวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี วิทยากร คุณมะเฟือง เรืองริน อักษรานุเคราะห์ คุณไมกี้ ปณิธาน บุตรแก้ว พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ คุณจารุปภา วะสี• เวทีเสวนา 4.ความรักที่จะได้เชื่อมต่อความสัมพันธ์ดี ๆ ในสังคม (Enhancing Connection - Fostering Community Support) ทำความเข้าใจความเหงาในสังคมและผลกระทบต่อสุขภาพจิต ร่วมค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย การสร้างเครือข่ายสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาความเหงา วิทยากร คุณนุ่น บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล นพ.ธีรวีร์ วีรวรรณ คุณอมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ คุณเขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณนอกจากเวทีเสวนาแล้วภายในงานยังมีกิจกรรม https://rb.gy/qzfc0f ให้ทุกคนสามารถมาปฐมพยาบาลใจจิตเบื้องต้นได้ด้วยการมาเขียนข้อความบอกรักตัวเองด้วยพลาสเตอร์บนกำแพงรักษาใจ (Healing Wall) อีกทั้งยังสามารถร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ กับ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. Hope for all Hearts ชวนมาสร้างอนาคตที่มีความหวัง 2. Speak Your Hearts Out - พื้นที่บูสต์ความมั่นใจที่ทุกคนสามารถมาพูดให้ไข้ใจลดลง 3. Heart to Heart Bench - ชวนมานั่งนิ่งๆ สัมผัสหัวใจด้วยการฟังผ่าน “ม้านั่งมีหู” รวมถึงมินิคอนเสิร์ตปิดท้ายงาน ทั้งนี้ พิธีกรตลอดงานโดยคุณจีจี้ ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุลผู้สนใจสามารถร่วมงาน Better Mind, Better Bangkok 2024 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พบกันวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป