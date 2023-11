มหาเศรษฐีต้นตำรับทำสำเร็จ แนะวิธี “คิดแล้ว..ต้องรวย” : ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

จากหนังสือขายดีระดับโลก Think and Grow Rich ผลงานอมตะของนโปเลียน ฮิลล์ ตอนนี้มีฉบับปรับปรุงใหม่ พากย์ไทยปี 2566 “คิดแล้ว...ต้องรวย” โดยไพบูลย์ สำราญภูติ ด้วยคุณภาพระดับรางวัลนักแปลดีเด่น คงยั่วใจคนอยากรู้ว่า ต้องคิดแบบไหน ทำอย่างไร จึงจะรวยได้สมใจ

หนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นคู่มือชีวิต ที่ให้แนวคิดและบอกวิธีการสร้างความสำเร็จในแผนชีวิตและการงาน เพื่อให้มีความมั่งคั่งร่ำรวย แบบไม่เพ้อฝัน เพราะได้เรียนรู้และถอดรหัสเคล็ดลับ ที่กลั่นจากประสบการณ์ของมหาเศรษฐีและคนมีชื่อเสียงที่โลกยอมรับหลายร้อยคน ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ทุกบทของหนังสือเล่มนี้ คือแต่ละส่วนของปรัชญาแห่งความสำเร็จ ที่รับการถ่ายทอดจาก มหาเศรษฐีผนวกด้วยการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาคนเก่ง คนกล้า เหล่านั้น ที่สร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ผ่านการพลิกสถานการณ์ปัญหาให้กลายเป็นโอกาส ด้วยวิธีคิดและวิธีการที่ฉีกแนวแต่ได้ผลแม้ว่าหลักคิดและวิธีการที่เรียบเรียงเป็นหนังสือตอนพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1937 ก็เป็นที่นิยมจนมีการพิมพ์ซ้ำต่อเนื่อง ให้ผู้อ่านทั่วโลกรวมมากกว่า 60 ล้านเล่ม แต่เนื้อหาก็ยังคงทันกาลอยู่เสมอการจัดพิมพ์ครั้งนี้ มูลนิธินโปเลียน ฮิลล์ ได้แทรกในเนื้อหาบทต่าง ๆ เพื่อขยายความและเสริมตัวอย่างบทบาทบุคคลและธุรกิจให้ร่วมสมัยเพิ่มขึ้น ก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกล่าวถึงเป้าหมายความร่ำรวย นั้น นโปเลียน ฮิลล์ มุ่งหมายถึงมีความมั่งคั่ง มีคุณธรรม มีความสุข และความร่ำรวย คือมีมาก ไม่ขาดแคลน ได้สิ่งที่มีคือรวยสินทรัพย์นอกกาย สิ่งของ เงินทอง ที่จับต้องได้แอนดรูว์ คาร์เนกี ต้นตำรับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ มีความเชื่อว่า คนที่จะบรรลุเป้าหมายจะต้องมีสำนึกแห่งความสำเร็จ และเข้าถึงเคล็ดลับที่ว่านี้ทั้ง 13 ขั้นตอน ซึ่งเริ่มจากบทที่ 2. เป็นต้นไปเอาละครับ มาเตรียมตัวเตรียมใจอ่านรายละเอียดแต่ละบทในเล่มนี้ เพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จให้ได้ตามลำดับที่แรงกล้า มีความมุ่งมั่นปรารถนา ที่มั่นคงและชัดเจน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งปวงว่าจะบรรลุสิ่งที่มีความมุ่งมาดปรารถนาหรือชี้นำความเชื่อมั่นเข้าสู่จิตใต้สำนึกความรู้เฉพาะทางจากประสบการณ์สั่งสม หรือการสังเกตเรียนรู้ก่อให้เกิดแผนการสร้างสรรค์สิ่งที่คิดฝันให้กลายเป็นสิ่งใหม่ หรือมีนวัตกรรมเป็นขั้นตอนที่พัฒนา แปรเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย หรือปณิธานที่แรงกล้า ให้มีแผนและทำให้สำเร็จตามเป้าหมายพร้อมที่จะลงมือทำ ขจัดการผัดวันประกันพรุ่งมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอย เป็นปัจจัยสำคัญในการแปรเปลี่ยนปณิธานให้กลายเป็นจริง(Master Mind) เป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จและร่ำรวยเป็นตัวกระตุ้นจิตใจ เป็นแรงขับที่ทรงพลัง ที่มีส่วนผลักดันความสำเร็จ หากใช้ให้เหมาะสมคือห่วงโซ่หรือสื่อกลางที่เชื่อมต่อ ในการแปรปณิธานหรือคำอธิษฐาน ให้กลายเป็น อนันตปัญญาหรือปัญญาที่ไร้ขีดจำกัด (Infinite Intelligent) ได้รับรู้และตอบกลับเป็นแผนการที่ชัดเจนได้ผลเป็นสถานีรับและส่งคลื่นความคิด เช่นเดียวกับเครื่องรับวิทยุ คือรับคลื่นความคิดจากจิตใต้สำนึก และรับคลื่นความคิดที่ส่งจากสมองคนอื่นด้วยประตูเปิดสู่ปัญญา ขั้นตอนนี้อยู่บนสุดของ ปรัชญาแห่งความสำเร็จ ซึ่งสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ เมื่อผ่านหลักการทั้ง 12 ขั้นตอนข้างต้นมาแล้วจากการศึกษาและวิจัย ที่ นโปเลียน ฮิลล์ สัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายร้อยราย ก็พบว่า แต่ละคนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ เคล็ดลับความสำเร็จ 13 ประการ เหล่านั้น ที่สำคัญ เมื่อมีจุดมุ่งหมายที่แรงกล้า ในบทที่ 2. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหนทางสู่ความสำเร็จ และทำตาม 6 ขั้นตอนที่จะสร้างให้จุดมุ่งหมายหรือปณิธานเกิดความสำเร็จ เช่น ต้องการมีเงิน(ก่อนนอน และเมื่อตื่นนอนตอนเช้า) เมื่อเวลาอ่าน ต้องทำให้รู้สึกเชื่อว่า ได้เป็นเจ้าของเงินนั้นจริง ๆ จะช่วยให้เกิดพลังความกระตือรือร้น และความเชื่อมั่นที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเจตนาที่หนังสือเล่มนี้ต้องการปลุกเร้าความรู้สึกมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย ประสบความสำเร็จและร่ำรวย ทุกหน้าและทุกบทของหนังสือ จะได้พบกับข้อความสร้างสรรค์ ปลุกใจให้สู้งาน ใฝ่สำเร็จ เช่นนโปเลียน ฮิลล์ ให้กำลังใจคนไม่ท้อถอยว่าจะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่และอุปสรรค หรือปัญหา คือแบบฝึกหัดของความสำเร็จนั่นเองสอดคล้องกับแนวคิดยุคปัจจุบันที่ว่า ความผิดพลาด หรือปัญหาอุปสรรค คือการได้เรียนรู้ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป..........................................ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ : คิดแล้ว…ต้องรวย THINK AND GROW RICHผู้เขียน : นโปเลียน ฮิลล์ผู้แปล : ไพบูลย์ สำราญภูติผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทองสำนักพิมพ์ : MDราคา 225 บาทตัวอย่างการคิดและการวางแผนกลยุทธ์ สำหรับการบริหารคนยุคใหม่ที่โลกของเราจะมีสองใบ คือโลกจริงและโลกเสมือนจริง (Metaverse) และคนทำงานจะใช้ชีวิตอยู่กับโลกทั้งสองอย่างสมดุล การที่องค์กรเข้าใจวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น จะช่วยให้การบริหารคนในองค์กรตอบโจทย์ผู้บริหารและตรงใจคนทำงานได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันผู้เขียน : ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุลสำนักพิมพ์ : เชนจ์พลัสราคา 190 บาทในทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่คนที่ฉลาดหรือคนที่แข็งแรงที่สุดจะเป็นผู้ที่อยู่รอด คนที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีต่างหากที่จะอยู่รอดผู้เขียน : ดร.ธารินี สุรัตพิพิธสำนักพิมพ์ : Wish Booksราคา 285 บาท“เรียนรู้และเรียนลัด” การทำ “People Transformation” ที่ต้องใช้ “ศาสตร์” ทั้งด้านการบริหารและการพัฒนา ด้านจิตวิทยาและหลักการสื่อสาร รวมถึงการใช้ “ศิลป์” ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์เหล่านั้นในการจัดการพัฒนา “คน” ครบเครื่องเรื่องการทรานส์ฟอร์มคนอย่างแท้จริงผู้เขียน : ศ. ดร.วรภัทร โตธนะเกษมสำนักพิมพ์ : บ้านพระอาทิตย์ราคา 260 บาทถอดบทเรียนฝ่าวิกฤติองค์กร จากเหตุการณ์จริง ตลอดจนการฟื้นฟูองค์กร เพื่อฟื้นคืนความเชื่อมั่น โดยมีความมั่นคงตลาดทุนไทยเป็นเดิมพัน นี่คือหนังสือบริหารเชิงประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงคนไทย เพื่อเป็นบทเรียนในเชิงบริหารวิกฤติองค์กร และเป็นต้นแบบสำหรับนักบริหารมืออาชีพรุ่นต่อ ๆ ไป