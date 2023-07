คนที่ทำอะไรก็สำเร็จ เขาใช้วิธีการอย่างไร / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

นี่ก็ผ่านเวลาเข้าสู่ครึ่งหลังของปีแล้ว เกิดอะไรขึ้น มีความคืบหน้า หรือใกล้ความสำเร็จไปแค่ไหนแล้วเอาล่ะครับ หากคุณมีการตั้งเป้าหมาย หรือถึงขั้นประกาศเป็นปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาบทใหม่ของชีวิต ทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นทางด้าน สุขภาพ การงาน การเงิน และครอบครัวก็ขอชื่นชมการเริ่มต้นใหม่ ด้วยการตั้งเป้าหมายที่มั่นคงและชัดเจน ส่วนจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับการลงมือทำและวิธีการ ที่ทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยเพียงใดจึงขอแนะนำหนังสือที่ดีมากเรื่องแปลจากต้นฉบับเขียนโดยเหมาะจะเป็นคู่มือสำหรับคนที่อยากบรรลุเป้าหมายเพื่อให้สำเร็จ ในทุกสิ่งที่ทำจริง อีก โดยผู้เขียนใช้ประสบการณ์ที่เคยเป็นนักกีฬา เป็นนักกฎหมาย ให้เป็นที่ปรึกษานักบริหาร ได้ตกผลึกเป็นแนวคิดและวิธีการทำงานจากตัวอย่างที่ถ่ายทอดให้เข้าใจได้ชัดเจนรวมทั้งสะท้อนปัจจัยเบื้องหลังความคิดและพฤติกรรมที่ต่างกันของคนที่ทำสำเร็จและคนที่ทำไม่สำเร็จ และชี้ทางสว่างสำหรับคนที่อยากได้วิธีการทำให้สำเร็จได้ดีน่าสนใจว่าหากใครหรือองค์กรใดมีที่ต้องการดำเนินอยู่อย่างมีความหมายหรือมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ ด้านใด ระดับไหน ให้ระบุเป็นที่ชัดเจนและมีแผนลงมือทำ ที่วัดความคืบหน้าได้ ก็จะสะสมความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปเช่น “ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% ในเดือนนี้”เช่น “ใน 3 เดือนก่อนถึงปลายปี อยากลดน้ำหนักให้ได้ 5 กิโลกรัม”เช่น “อยากทำยอดขายไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาส 2 อีก 30%”เพื่อไม่ให้เป็นแค่เป้าหมายแต่ต้องมีวิธีการเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นจริง ซึ่งมี 3 ขั้นตอนดังนี้ที่สามารถทำสำเร็จได้(คิดบวก = คิดว่าทำได้ทุกเรื่องที่มีเหตุผล)แผนที่ลงมือทำให้สำเร็จได้(คิดลบ = วางแผนละเอียดรอบคอบเผื่อเกิดเรื่องผิดคาด)ทำจนสำเร็จไม่ท้อถอย(คิดบวก= เชื่อมั่นว่าทำสำเร็จแน่)ผู้เขียนแนะให้ตั้งเป้าสูงกว่า “ที่ทำได้” เพื่อเป็นเป้าท้าทาย “ที่อยากทำ” จึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น ต้องเพิ่มการเอาจริง และทีมงานช่วยกันสุดฝีมือ เพื่อให้ใกล้ความสำเร็จเป็นแผนปฏิบัติการ( Action Plan)ใช้ความคิดย้อนศรแบบ Milestone คือคิดย้อนหลังจากเป้าปลายทาง ให้มีเป้าย่อยระหว่างทางที่ต้องทำอะไร วันไหน อย่างไรเช่นมีเป้าหมายจะลดน้ำหนัก 5 กก.ภายใน 3 เดือน จึงตั้งเป้าย่อยเดือนแรกลด 2กก. และช่วงเดือนสุดท้ายก็ต้องลดไปแล้ว 4 กก.จึงจะสำเร็จการที่ให้” ในการวางแผนด้วย คือให้มีแผนสำรองรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเน้นการกระทำตามแผนอย่างเต็มที่จนสำเร็จด้วยความเชื่อมั่นเน้นย้ำว่าจึงควรเน้นที่การกระทำ แทนที่จะเป็นเล็งที่ผลลัพธ์ เพราะเมื่อทำเหตุดีผลย่อมดีนะครับทั้งนี้การตั้งเป้าหมายและการลงมือทำ ให้เริ่มทำเรื่องที่สำเร็จได้ไม่ยากก่อน ตามหลักคิดที่ว่าวิธีการบรรลุเป้าหมายที่หนังสือเล่มนี้มักเอ่ยถึง เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดผลแปรผันได้ แม้มีการจัดการทั้ง 3 ขั้นตอนอย่างรัดกุมก็ตาม คือมีการตั้งเป้าหมาย (คิดบวก) การวางแผน (คิดลบ) และลงมือทำ (คิดบวก)นั่นเป็นเพราะมีปัจจัยและเงื่อนไขแวดล้อม ที่มีผลให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบได้ ซึ่งในทางจิตกับวิทยาจะเรียกต่างกันได้แก่●การอยู่ในภาวะที่รู้สึกเคยชิน ปลอดภัย สบายใจจึงเป็น(Comfort Zone) ทำให้คนไม่อยากเปลี่ยนแปลง เช่นมีที่ทำงาน ที่พักเดิม ๆ ได้รับมอบหมายงานที่ถนัดเคยชิน●เกิดการเปลี่ยนแปลง จนรู้สึกออกจากภาวะพื้นทีคุ้นชินกลาย เป็นภาวะ( Streth Zoon) เช่นรู้สึกกดดันเมื่อก้าวสู่ภาวะใหม่ รับงานใหม่ที่ต้องใช้วิธีใหม่ ต้องย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานต่างจากเดิม หรือได้รับตำแหน่งใหม่ที่ได้เงินเพิ่มพร้อมเป้าที่สูงขึ้น●ยิ่งถ้าเจอภาวะความรู้สึกที่ไปไกลกว่าพื้นที่ยืดตัวกลายเป็น(Panic Zone) เช่นถูกไล่ออกจากงาน หรือต้องย้ายไปทำงานต่างแดนที่ไม่เข้าใจภาษาอย่างกะทันหัน หรือเจ็บป่วยจนไปทำงานไม่ได้ ที่มีโอกาสเจอจะต้องเลือกในการจัดการเป้าหมายระหว่างภาวะพื้นที่คุ้นชิน กับพื้นที่ยืดตัว ว่าจะเลือกทางไหน (ตามแผนภาพที่อยู่ด้านบน)ถ้าติดยึดในความรู้สึกพื้นที่คุ้นชิน แล้วไม่ทำ ก็อาจจะรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำ เพราะปล่อยโอกาสให้หลุดมือ แต่ถ้ากล้าเผชิญกับความท้าทาย แม้เป็นพื้นที่ยืดตัว มีแรงกดดันเมื่อตัดสินใจลงมือทำ แล้วใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ Pมีแผนที่ดี Dลงมือทำ C ติดตามผล ถ้าเจอข้อติดขัด A ก็ปรับปรุงแก้ไข และเรียนรู้...............................ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือGOAL ACHIEVEMENT How to get The Best Resultผู้เขียน : มิทานิ ชุนผู้แปล : ศุภภัทร พัฒนเดชากุลสำนักพิมพ์ : WE LEARNผู้เขียน : Tokio Knowledge (โทะกิโอะ โนว์เลดจ์)ผู้แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนาสำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์ราคา 265 บาทหนังสือที่จะเปลี่ยนเวลา 1 ใน 3 ของชีวิตคุณให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เพียงแค่นอนหลับสนิทก็จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ครอบคลุมทั้งด้านการกิน การนอน การออกกำลังกาย รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอน พร้อมบอกวิธีปรับเพื่อให้สามารถนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทองสำนักพิมพ์ : ต้นคิดราคา 215 บาทหนังสือที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ได้พบเจอมาในการทำงาน และในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลให้กับคนทำงานในองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ใครหลายคนที่กำลังมีปัญหากับเจ้านาย เป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์มาอยู่เหนือกว่า และสามารถซื้อใจนายมาอยู่ในกำมือของคุณได้สำเร็จ!ผู้เขียน : Brene Brown, Ph.D (เบรเน บราวน์, ดร.)ผู้แปล : ดร. พรรณผกา รุ่งเรืองสำนักพิมพ์ : เชนจ์พลัสราคา 229 บาทมนุษย์ล้วนมีความกังวลกับความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองด้วยกันทั้งนั้น หากคุณมีความกังวลที่จะไม่สมบูรณ์แบบ รู้สึกว่าทำอย่างไรก็ไม่ดีพอ ลองปฏิบัติตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเปลี่ยนชีวิตของ "คุณ" ให้กลายเป็น "คุณ" ที่มีความสุขกว่าเดิมผู้เขียน : ธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน (Casper S.)สำนักพิมพ์ : วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์)ราคา 389 บาทหนังสือที่ได้รวบรวม 29 แนวคิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน "ธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน (แคสเปอร์)" อุปนายกสมาคม Thai Startup คนไทย คนรุ่นใหม่ ผู้มีโอกาสได้พบกับบุคคลสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของหลากหลายประเทศ รวมถึงนักธุรกิจชื่อดังต่าง ๆ