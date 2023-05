วิธีค้นพบ “อิคิไก” ให้พลัง หนุนชีวิตและงานไปดี-มีสุข / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

มีผลวิจัยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นที่จังหวัดโอกินาวะ มีคนอายุเกินร้อยปีมากที่สุดในโลก ก็ยืนยันว่าคุณลักษณะพิเศษประการหนึ่งของคนที่นั่นคือมี”อิคิไก” อยู่ในวิถีชีวิตช่วยให้สุขกาย สบายใจ เพราะตระหนักรู้ว่า ทำสิ่งที่รัก ตั้งแต่สิ่งเล็ก ๆ เช่นการทำอาหารการกิน การจัดบ้านให้น่าอยู่ ไปจนถึงสิ่งที่ใหญ่ขึ้นตามศักยภาพ และมีผลดีต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมจนบอกตัวเองว่าสิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีในชีวิตประจำวัน หรือตามความหมายของคือชีวิตอย่างมีความหมาย เพราะมีคุณค่าเมื่อเขียนถึงเรื่องนี้ ทำให้ผมนึกถึงผู้เป็นรุ่นบุกเบิกและเอาจริง กับการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ “อิคิไก” ซึ่งเป็นแนวคิดแขนงหนึ่งของวิทยาการด้านและการพัฒนาองค์กร ซึ่งท่านเชี่ยวชาญสำหรับผู้ใดที่บอกว่าสนใจแนวคิดแนวทางของอิคิไก ที่บอกตัวเองได้ว่า มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและมีคุณค่า แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร จะค้นพบ “อิคิไก” ได้อย่างไร?ผมก็ขอบอกว่า ควรอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ!นี่คือผลงานเล่มใหม่ของ ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์อ่านเพลินครับ ให้สาระความรู้ด้วยลีลาเหมือน ตัวอาจารย์ผู้รอบรู้หลักจิตวิทยาเชิงบวก มาเล่าเรื่องราวผ่านการรีวิวหนังที่ท่านเป็นแฟนประจำของ Netflix โดยสกัดประเด็นจากหนังหลาย ๆ เรื่องที่คัดสรรเฉพาะที่เชื่อมโยงเข้าได้กับแนวคิดอิคิไกอีกจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือ ให้ความสำคัญกับการค้นหาหรือหรือสร้างชีวิตธุรกิจ เพราะเป็นเสมือนที่ชี้นำทิศทางความมุ่งมั่นได้เขียนไว้ในหนังสือ The Little Book of Ikigai ว่า…เมื่อเสริมด้วยตัวอย่างที่เจ้าของผู้ผลิตหนังสารคดีระดับคุณภาพพูดถึงพันธกิจ (Mission) ที่บอกความหมายว่า เหตุผลการมีอยู่ขององค์กรนี้ก็เพื่อ…นี่เป็น Purpose ที่งดงามมาก จึงเป็นผลให้บริษัทนี้สามารถดึงดูดคนที่เก่งระดับอัจฉริยะมาร่วมสร้างผลงานที่สุดแสนวิเศษออกมาได้ ก็ด้วยการทำหน้าที่สอนแนวทาง “การมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายให้เด็ก ๆ”ดร.ภิญโญเขียนถึงตอนนี้จึงนึกถึงหนังสือ Meaning Revolution ที่กล่าวถึงองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายหรือปณิธานที่ดีงาม (Noble Purpose) ว่า…ดังนั้น การมีอิคิไก ที่ทำจนเป็นความเคยชิน สั่งสมจนตกผลึกกลายเป็นจุดมุ่งหมาย (Purpose) ที่มั่นคงและชัดเจน ที่บ่งบอกวัตถุประสงค์ในการมีชีวิตหรือแนวการดำเนินธุรกิจ ก็จะเกิดเป็นแนวปฏิบัติ ไม่ว่าจะมีเป้าหมายหรือ ทำกิจกรรมใด ก็จะอยู่ในแนวทางที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์หนังสืออิคิไก เล่มนี้ ได้ยกตัวอย่างการมีจุดมุ่งหมายที่ดีงามต่อสังคม อย่างกรณี PONOC ในต่างประเทศ และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีคนไปดูงานความเป็นต้นแบบที่ดีของโรงเรียนในประเทศไทยหากเราจะค้นหาจุดมุ่งหมายที่ดีทำนองนี้บ้าง ก็ลองตอบคำถาม 5 ข้อ (ที่เห็นเป็นภาพกราฟฟิก ในบทความนี้) ก็จะได้ความกระจ่างอาจารย์ภิญโญบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า เมื่อตอบคำถามได้ ก็มีความชัดเจนในจุดประสงค์การมีชีวิตอยู่ให้มีความหมาย มีคุณค่า และรู้อีกว่าต้องทำอย่างไรเพิ่มเติมนี่จึงเป็นวิธีคิดที่ทรงพลังมาก ดังนั้น Purpose ของตัวคุณหรือองค์กร หากบอกได้ว่า อยู่ไปเพื่ออะไร ทำไมต้องมีเรา ก็จากการตอบคำถามข้างต้นแต่ก็ยังมีประเด็นน่าคิดว่า ทั้ง ๆ ที่คนญี่ปุ่นที่มีวิถีอิคิไก ในชีวิตประจำวัน รู้สึกดีตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเพื่ออะไร ทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อการมีชีวิตอยู่ เหตุใดยังมีข่าวว่าคนญี่ปุ่นที่จริงจังกับการทำงานกลับบ้านดึกทุกวันจนเครียด และมีคนฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากหนังสือ The Three Happiness ที่เขียนโดยจิตแพทย์ชื่อดัง ชิอน คาบาซาวะ ได้คำตอบจากผลวิจัยพบองค์ความรู้ที่เรียกว่าพีระมิด3สุข อธิบายเรื่องความสุขและการจัดการความสุข ที่เหมาะจะเป็นแนวทางชีวิตดังนี้(Serotonin) เป็นฐานของพีระมิดความสุข เนื่องจากร่างกายแข็งแรง จิตใจผ่องใส ผ่อนคลายเป็นผลจากการออกกำลังกาย ฝึกสมาธิ อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ จึงไม่เจ็บป่วย(Oxytonin) มีความสัมพันธ์และมิตรภาพ และความผูกพันใกล้ชิดกับ คู่รัก คู่ครอง คนในครอบครัว เพื่อนฝูงและชุมชน(Dopamine) จากความสำเร็จทางการงานและการเงินจนเป็นที่ยอมรับยกย่อง มีความรื่นรมย์เป้าหมายความสุขทั้ง 3 นี้ต้องไปด้วยกันอย่างสมดุล จึงไม่ควรทุ่มเทให้ด้านใดเป็นพิเศษจนเกินไป เช่นคนที่มุ่งงานมาก จนเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และลืมดูความสุขด้านร่างกายและจิตใจ ชีวิตก็อาจทรุดโทรม หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวก็อาจพังได้..................................ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือผู้เขียน : ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์สำนักพิมพ์ : ต้นคิดจัดจำหน่าย : ซีเอ็ดยูเคชั่นผู้เขียน : โอเวน เซอร์วิช, รอรี่ กัลป์ลาเกอร์ผู้แปล : ดร. พรรณผกา รุ่งเรืองสำนักพิมพ์ : เชนจ์พลัสราคา 225 บาท7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จตามหลักจิตวิทยา ที่ไม่ว่าใครก็เข้าถึงได้ หาคำตอบว่า ทำไมการเปลี่ยนแปลงเพียงน้อยนิดถึงสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ รู้จักตัวเองมากขึ้นในฐานะมนุษย์ และค้นพบวิธีง่ายๆ สู่เป้าหมายผู้เขียน : ศ. ดร. นภดล ร่มโพธิ์สำนักพิมพ์ : เอ็นพี อินเทลลิเจนซ์ราคา 250 บาทรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ OKRs ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งหลักการและเทคนิคการนำไปใช้จริง พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน OKRs ในการบริหาร สามารถใช้เป็นคู่มือที่จะช่วยนำพาองค์กรให้สำเร็จไปพร้อมๆ กับสร้างความสุขของพนักงานในการใช้ OKRs ด้วยผู้เขียน : อีจินอีผู้แปล : พรพิสุทธิ์ มั่นคงสำนักพิมพ์ : บลูม พับลิชชิ่งราคา 345 บาทหนังสือภาพวาดน่ารักสีสันสดใส มาพร้อมกำลังใจอันเต็มเปี่ยม ที่จะคอยเชียร์อัปให้เราหันกลับมาใส่ใจตัวเองและให้กำลังใจกับจิตใจอย่างเต็มที่ผู้เขียน : เจน หวังผู้แปล : วลัยลักษณ์ จิตตะยโศธรสำนักพิมพ์ : Amicoราคา 295 บาทเมื่อ "สาวสวยปริศนา" แห่งนครปารีส กับ "องค์ชายรัชทายาท" มีช่างตัดเสื้อคนเดียวกัน เมื่อหนึ่งคนต้องซ่อนเร้นอำพราง แต่หนึ่งคนกลับอยากเปิดเผยตัวตน เรื่องราวจะพลิกผันไปอย่างไร? ติดตามพร้อมกันได้แล้วในเล่ม!