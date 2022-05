ค้นพบ “อิคิไก” ชีวิตมีความหมาย 5 ปัจจัยสร้างสุข-ความสำเร็จ / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

ความเด่นดังของ “อิคิไก” ทำให้มีการศึกษาความหมายและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีงานเขียนและงานวิจัยมากมาย ปรากฏเป็นหนังสือขายดีไปทั่วโลกหลายเล่มนักวิชาการและนักเขียนชาวตะวันตก ได้ศึกษาและนำเอาหลักอิคิไก ไปนำเสนอผ่านแผนภาพเวนน์ (Venn Diagram) ที่แพร่หลายเป็นรูปวงกลม 4 วงวางเหลื่อมกัน เพื่ออธิบาย 4 องค์ประกอบของอิคิไก คือ 1 ทำในสิ่งที่รัก 2 ทำสิ่งที่ถนัดหรือเก่ง 3 ทำสิ่งที่โลกต้องการ 4 ทำสิ่งที่ให้ผลตอบแทนนั่นก็เป็นการมองในมิติที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายชีวิต (Purpose of Life) เพื่ออนาคตแต่ครั้งนี้ผมขอกล่าวถึงหนังสือเด่นอีกเล่มหนึ่ง จากถิ่นกำเนิดแนววิถีตะวันออก คือซึ่งเขียนโดยนักประสาทวิทยาศาสตร์ นักเขียน ชาวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แปลโดยการเดินเรื่องของหนังสือเล่มนี้ มักโยงไปสู่การอ้างถึงคุณลักษณะสำคัญของ “อิคิไก” ที่เสมือนเสาหลัก 5 ประการ ได้แก่จากสิ่งที่เป็นพื้นฐานง่ายๆตามศักยภาพที่ทำได้ ลงมือทำทีละขั้นตอน และมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ สั่งสมความสำเร็จไปเรื่อย จึงเกิดปิติสุข และกำลังใจที่มุ่งมั่นต่อยอดให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นต่อไปให้สลัดหลุดจากการติดยึดอัตตาตัวตน แล้วจดจ่ออยู่กับงานหรือกิจกรรมที่ทำ จึงเกิดสภาวะรื่นไหล (Flow) จนสิ่งอื่นใดก็ไม่มีความสำคัญ “มีความสุขกับงานที่ทำ” เป็นเป้าหมายในตัว ไม่ใช่ต้อง “ทนทำ” ส่วนค่าตอบแทนนั้น คล้ายเป็นของแถมทั้งนี้ด้วยค่านิยมของคนญี่ปุ่น ที่ใส่ใจรายละเอียดในสิ่งที่ทำ มุ่งผลงานเป็นสำคัญ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ และด้วยแนวคิดที่เรียกว่าที่มีความรับผิดชอบ เป็นพันธสัญญา(Commitment) และการยืนหยัด (Insistence) ไม่ท้อถอย เพื่อทำสิ่งที่ดีมีคุณค่าการเริ่มต้นทำเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ก็คือ “การตื่นเช้า” อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น ฮิโรกิ ฟูจิดะ พ่อค้าปลาทูน่าในตลาดปลาชื่อดังของโตเกียว เขาตื่นตั้งแต่ตีสอง และเตรียมออกไปทำงานทุกวัน เพราต้องการได้ปลาตัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าลูกค้าของเขาโดยเฉพาะทุกเช้าการทักทาย “อรุณสวัสดิ์” ด้วยภาษาญี่ปุ่นว่า “โอฮาโยะ” พร้อมสบตากับผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความรู้สึกดี ๆ ก็ช่วยกระตุ้นระบบการให้รางวัลสมอง มีผลให้ระบบควบคุมการหลั่งฮอร์โมนดีขึ้นด้วย ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นอีกตัวอย่างคือรายการกาย “ราจิโอโทโซะ” การออกกำลังกายเบา ๆ ตามเสียงเพลงกลายเป็นวัฒนธรรมการเคลื่อนไหวร่างกายยามเช้าของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่รวมกลุ่มกันตามสวนสาธารณะในเขตชุมชน เพื่อออกกำลังกายร่วมกันทุกเช้าเวลา 6.30 น ซึ่งสถานีวิทยุ NHK เริ่มกระจายเสียง นี่คือ “อิคิไก” ของพวกเขาจากการตื่นเช้าแล้วเริ่มต้นด้วยสิ่งที่หอมหวาน การดื่มน้ำชาหรือกาแฟ กินช็อกโกแลต หรือขนมที่ชอบ สมองจะหลั่งสารโดปามีน ที่ตอกย้ำพฤติกรรมการตื่นตัวของร่างกาย เพื่อรับรางวัลด้วยเครื่อง เป็นความสุขเล็ก ๆ แบบง่าย ๆ ที่เริ่มต้นด้วยบรรยากาศดี ๆ ทุกเช้าสืบเนื่องจากสภาวะลื่นไหลและอิสระจากอัตราตัวตน แต่สร้างผลงานที่มีคุณค่า และมีความหมาย ที่รู้สึกได้ในขณะที่ทำในปัจจุบันอย่างเช่นนักวาดการ์ตูนสำหรับเด็ก การสร้างความตรึงตราตรึงใจเด็กที่ติดตามผลงาน เป็นความสุขสมหวังของผู้สร้างสรรค์งาน โดยไม่ได้เอาตัวเงินเป็นตัวตั้ง รางวัลหรือผลตอบแทนที่แท้จริงอยู่ที่ตัวงานขณะที่ลงมือทำต่างหากหนังสือเล่มนี้ยังอ้างอิงถึงคลิปวิดีโอ TED Talk เรื่อง “วิธีใช้ชีวิตให้ยืนยาวเกิน 100 ปี” How to Life to be 100+) โดย แดน บูเอตต์เนอร์ นักเขียนชาวอเมริกันที่พูดถึง “อิคิไก” ว่าเป็นหลักปรัชญาการใช้ชีวิตแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้สุขภาพดีและอายุยืน(คลิปนี้มีผู้เปิดเข้าชมแล้วกว่า 3 ล้านครั้ง)เขากล่าวถึงจังหวัดโอกินาวะ หมู่เกาะทางใต้สุดของญี่ปุ่น ที่มีคนอายุเกิน 100 ปีมากที่สุดในโลก และอ้างคำยืนยันเหตุปัจจัยสำคัญของวิถีชีวิตคนที่นั่นก็คือ “อีขี้ไก่” ตัวอย่างเช่นปรมาจารย์คาราเต้อายุ 102 ปี บอกว่าอิคิไกของเขาคือชาวประมงอายุ 100 ปีอีกคนบอกว่าหญิงชราอายุ 102 ปีบอกว่า อิคิไกของนางคือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเช่นนี้ ก็เป็นแนวทางตัวอย่างของแก่นแท้แห่งตัวตน ได้แก่ ความรู้สึกเป็นชุมชน อาหารการกินที่สมดุล และการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมีงานวิจัยหลายชิ้นศึกษาถึงคุณประโยชน์ของอีคิไก ที่มีต่อชีวิตและสุขภาพ เช่นสนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำเมืองโอซากิ วิจัยต่อเนื่อง 7 ปี กระจายแบบสอบถาม 54,996 ชุด ในกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากศูนย์สาธารณสุขที่เมืองนี้ของคนอายุ 40 ถึง 79 ปีแม้ว่าผลการศึกษาชิ้นนี้จะยังสรุปไม่ได้ว่า อิคิไกเป็นสาเหตุหลัก แต่ก็พอสรุปกว้างๆอย่างมีเหตุผลว่า การมีอิคิไก แสดงให้เห็นชุดความคิดหรือทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่จะทำชีวิตตนเองให้มีความสุขและใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวายิ่งกว่านั้น อัตราการตายของกลุ่มผู้ตอบว่า “มีอิคิไก” ยังต่ำกว่ากลุ่มผู้ตอบว่า “ไม่มีอิคิไก” อย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากมีความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่า นี่อาจเป็นเพราะผู้มีอิคิไก มักออกกำลังกายมากกว่า....................................................ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือผู้เขียน Ken Mogiผู้แปล วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจสำนักพิมพ์ Changeผู้เขียน : Mark Tierผู้แปล : ชัชวนันท์ สันธิเดชสำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดราคา 330 บาทเพราะอะไร วอร์เรน บัฟเฟตต์ และ จอร์จ โซรอส ถึงได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนจนมีชื่อเสียงในระดับโลก หนังสือเล่มนี้จะนำพาไปสู่เคล็ดลับและกรณีศึกษาในเรื่องของการลงทุน มาเปิดเผยให้เรียนรู้เรื่องราวนี้ผู้เขียน : Nobuo Suzukiผู้แปล : ศันสนีย์ วรรณางกูรสำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์ราคา 250 บาทถ้าพร้อมเรียนรู้ที่จะพบกับความไม่สมบูรณ์แบบและความไม่ยั่งยืนของทุกสิ่ง หนังสือเล่มนี้จะนำทางให้ไปพบกับแนวคิดดังกล่าว เพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขกับสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายขึ้นผู้เขียน : คิดมากสำนักพิมพ์ : ฟีก้าราคา 239 บาทในท่ามกลางสังคมออนไลน์ที่ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ที่ตนอยากจะนับถือคนดังเป็นแรงบันดาลใจ แต่เราลืมคนใกล้ตัวไปบ้างหรือเปล่า หนังสือเล่มนี้หยิบแนวคิดประสบการณ์จากคนรอบข้าง ให้เราได้หันกลับมามองพวกเขาที่อยู่ข้างๆ อีกครั้งผู้เขียน : Mentalist Daigoผู้แปล : รัตนาภรณ์ วานิชย์หานนท์สำนักพิมพ์ : อัมรินทร์ Howtoราคา 245 บาทหนังสือเล่มนี้ จะทำให้การมองโลกตามความเป็นจริง จะนำทางให้ความสามารถที่ทรงพลังที่สุดในชีวิต และย่อมมีระดับความพึงพอใจในชีวิตประจำวันและประสิทธิภาพการทำงานสูงตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้รู้จักตัวเองได้ดีพอในระดับหนึ่งผู้เขียน : Toyokazu Tsurutaผู้แปล : ณิชยา รักเกียรติงามสำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How toราคา 225 บาทคุณกำลังประสบกับความขี้เกียจที่อยู่ภายในตัวอยู่หรือเปล่า หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยถึงสิ่งดังกล่าว โดยไล่ระดับในสภาวการณ์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมวิธีแก้ไขขากผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงจาคำว่าขี้เกียจหลุดออกจากตัวไปเลยทีเดียว