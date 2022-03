6 วิตามิน ซี ยี่ห้อดัง ปี 2022 ผนึกกำลังเสริมภูมิคุ้มกันแข็งแรง

MEGA We care NAT-C

ภูมิคุ้มกัน เป็นกลไกสำคัญของร่างกายที่ช่วยดักจับ และต่อสู้กับเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ที่ติดเชื้อกันง่ายขึ้นกว่าเดิม ยิ่งเพิ่มภาระให้กับภูมิคุ้มกันต้องคอยระวังไม่ให้ร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อักเสบ และลุกลามไปส่วนอื่น ๆ ในร่างกายจากสถานการณ์ล่าสุด ผู้ตรวจพบเชื้อมีอาการไม่รุนแรง คล้ายไข้หวัด สามารถดูแลตัวเองได้ การรักษาด้วยแนวทางการรักษาแบบดูแลตัวเองที่บ้านหรือระบบจึงเป็นทางเลือกใหม่ของการรักษาตัว เพื่อให้ผู้ที่ตรวจพบเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรงดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีควบคู่กับการได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผ่าน Telemedicine และเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเอง คนในครอบครัวและชุมชนได้แต่ความกังวลที่เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้น นั่นคือแม้ว่าจะเข้ารับการรักษาตัวจนเชื้อหมดไปจากร่างกายแล้วแต่ยังพบบางอาการหลงเหลืออยู่แตกต่างกันไป เช่นซึ่งอาการยังหาข้อสรุปทางการแพทย์ไม่ได้ และอาจส่งผลในระยะยาวและกระทบต่อชีวิตประจำวันหากปล่อยทิ้งไว้นานจะเห็นได้ว่า ทางรอดจากโรคระบาดกลายพันธุ์ การเรียกคืนสุขภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรง ไม่ป่วยง่าย หัวใจสำคัญคือ การฟื้นฟูภูมิคุ้มกันให้กลับมาแข็งแรง สามารถต้านทานและลดความรุนแรงของอาการได้ หนึ่งในวิธีเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับภูมิคุ้มกันที่นิยมกันคือ การรับประทานวิตามิน ซี 1000 mg ที่มีส่วนช่วยเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกัน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงเม็ดเลือดขาว ทำให้เม็ดเลือดขาวสามารถกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันหวัด หรือลดอาการภูมิแพ้อากาศ• ปริมาณของวิตามินซีที่เพียงพอกับการเสริมภูมิคุ้มกัน สำหรับคนที่ต้องการวิตามินซีเพื่อเสริมการทำงานภูมิคุ้มกัน ร่างกายมีภาวะขาดวิตามินซี หรือช่วยลดอาการของโรคบางชนิด เช่น เป็นหวัด ภูมิแพ้อากาศ ปริมาณที่แนะนำคือ 1,000-2,000 mg แต่วิตามินซีที่อยู่ในรูปแอสคอร์บิค แอซิด มีภาวะความเป็นกรด เสื่อมสภาพได้ง่าย ประกอบกับร่างกายคนเราเองก็มีจุดอิ่มตัวในการดูดซึมต่ำอาจส่งผลให้ร่างกายดูดซึมวิตามินซีไม่เต็มที่ จึงควรเลือกวิตามิน ซี 1000 mg ที่มีสารไบโอฟลาโวนอยด์ รูติน เฮสเพอริติน ซึ่งเป็นสารประกอบจากธรรมชาติที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้อง และยืดอายุวิตามินซีอีกทั้งช่วยเพิ่มการดูดซึมและค่อยๆ ปลดปล่อยวิตามินซีให้ดียิ่งขึ้น• บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสภาพ ไม่ให้วิตามินซีเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากวิตามินซีเป็นวิตามินที่ไม่ทนต่อแสงแดดและความร้อน บรรจุภัณฑ์จึงควรป้องกันแสงได้• เลือกยี่ห้อที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อที่นำเข้า ผลิตภายในประเทศก็ควรระบุถึงแหล่งผลิต มาตรฐาน GMP มี อย. รับรอง หากได้รับมาตรฐานระดับสากลก็ยิ่งมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัยได้ดีกว่าวิตามินซีที่ไม่ระบุแหล่งที่มา• คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย การเลือกซื้อวิตามิน ซี 1000 mg อาจไม่ใช่แค่ชื่อแบรนด์ที่เรียกความมั่นใจได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์ คุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปทราบถึงวิธีเลือกวิตามิน ซี 1000 mg สำหรับเสริมสร้างการทำงานภูมิคุ้มกันแล้ว ทีนี้เรามาดูกันว่าวิตามินซียี่ห้อดังในท้องตลาดจะมีตัวไหนตอบโจทย์ในเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกัน เราคัดตัวอย่างวิตามิน ซี 6 ยี่ห้อ ที่เรารู้จัก คุ้นเคยกันอย่างดี มาให้ดูข้อมูลกันชัดๆ ว่า หากเรามองหาวิตามินซี ที่จะมาช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเพื่อรับมือกับโรคระบาดที่มีการกลายพันธ์ในครั้งนี้ จะมีวิตามิน ซี ยี่ห้อไหนบ้างที่น่าสนใจวิตามินซีแบรนด์ดังยอดนิยม จุดเด่นคือ เป็นวิตามิน ซี 1000 mg และมีไบโอฟลาโวนอยด์ 50 mg ช่วยให้ร่างกายมีเวลาดูดซึมวิตามินซีได้นานขึ้น และยังเป็นวิตามินซีสูตรธรรมชาติ ให้ความเป็นกรดต่ำ ทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารต่ำ รวมไปถึงมาตรฐานการผลิตที่ได้รับรอง GMP ระดับสากล จาก2 สถาบัน ด้วยกัน คือ TGA จากประเทศออสเตรเลีย และ BfArM จากประเทศเยอรมนี- วิตามิน ซี 1000 mg ประกอบด้วย- แอสคอร์บิค แอซิด 400 mg- โซเดียม แอสคอร์เบท 350 mg (เทียบเท่ากับแอสคอร์บิค แอซิด 300 mg)- แคลเซียม แอสคอร์เบท 400 mg (เทียบเท่ากับแอสคอร์บิค แอซิด300 mg)สารประกอบ- ไบโอฟลาโวนอยด์ 50 mg / รูติน 50 mg / เฮสเพอริดิน 50 mg / ผงสกัดแห้งโรสฮิป 62.5 mg (เทียบเท่าโรสฮิป 250 mg) / ผงสกัดแห้งอะซิโรลา 12.5 mg (เทียบเท่าอะซิโรลา 50 mg) / ไม่มีสารกันบูด สี หรือกลิ่นสังเคราะห์5.50 บ. (ขวด 150 เม็ด ราคา 839 บ.)แบบเม็ดเคลือบผิว ยาว 2.30 ซม. ทรงรี สามารถหักแบ่งครึ่งเพื่อให้กลืนง่าย รสเปรี้ยวขวดพลาสติกทึบแสง สามารถกรองแสงได้ 100%/ ฝาขวดแบบเกลียวปิดแน่น / ซีลปิดปากขวดแน่นหนาผลิตในไทย ภายใต้บริษัท MEGA We care โรงงานผลิตยาแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ผ่านการรับมาตรฐานการผลิต (GMP) ระดับสากลถึง 2 สถาบัน คือ TGA จากประเทศออสเตรเลีย และ BfArM จากประเทศเยอรมันวิตามินซีผงแบบชงน้ำดื่ม เป็นวิตามินซีอีกสูตรที่ให้วิตามิน ซี 1000 mg ไม่ต่างจากแบบเม็ด แต่มาในรูปผง สะดวกพกพา ดื่มง่าย หรือจะนำไปผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆ ก็ได้ ที่สำคัญยังเป็นวิตามินซีที่สำคัญยังเป็นสูตรพิเศษที่ไม่มีความเป็นกรดเลย เนื่องจากสารสำคัญเป็น แคลเซียมแอสคอเบต ทำให้ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ หรือมีความไวต่อกรด โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ และเด็ก นอกจากนี้มีปริมาณไบโอฟลาโวนอยด์สูงถึง 71 mg ช่วยให้วิตามินซีดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น และมีความพิเศษอีกคือเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตาล ไม่มีแคลอรี่ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย- แคลเซียม แอสคอร์เบท 1000 mg- เลเมอน ไบโอฟลาโวนอยด์ คอมเพล็กซ์ 71.45 mg15บ. (กล่องละ 30 ซอง ราคา 450บ.)แบบผง (2.59 g.) ชงดื่มง่าย รสส้ม เปรี้ยวอมหวานแบบซองปิดผนึก กันความชื้น และทึบแสง กรองแสง 100%ผลิตในไทย ภายใต้บริษัท MEGA We care โรงงานผลิตยาแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP ระดับสากลถึง 2 สถาบัน คือ TGA จากประเทศออสเตรเลีย และ BfArM จากประเทศเยอรมันวิตามินซี ที่เป็นเรือธงของค่าย Blackmores ที่คนรักสุขภาพต่างคุ้นเคยและเป็นที่รู้จักดี สูตรมีการปรับความเป็นกรดน้อยลงด้วยเกลือแอสคอร์เบท ช่วยลดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร และเสริมการดูดซึมวิตามินซีได้ดียิ่งขึ้นด้วยไบโอฟลาโวนอยด์และสารประกอบอื่นๆ ที่เสริมการทำงานวิตามินซี- วิตามิน ซี 1000 mg (ในรูป แอสคอร์บิค แอซิต 400 mg โซเดียมแอสคอร์เบท 350 mg แคลเซียม แอสคอร์เบท 400 mg)ไบโอฟลาโวนอยด์ 25 mg / โรสฮิพ ดราย ฟรุท 250 mg / เฮสเพอริดิน 50 mg / รูทิน 50 mg / อะซีโรลา ดราย ฟรุท 50 mg6.29 บ. (ขวด 62 เม็ด ราคา 390 บ.)แบบเม็ดเคลือบผิวซี ยาว 2.30 ซม. ทรงรี เม็ดใหญ่ กลืนลำบาก รสเปรี้ยวขวดแก้วสีชา ไม่ทึบแสง / ฝาขวดแบบสูญญากาศ / ไม่มีซีลปิดปากขวดความน่าเชื่อถือ: วิตามินนำเข้าจากออสเตรเลียเจ้าแรกๆ ในเมืองไทย ด้วยจุดเด่นการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูง การผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลจากประเทศออสเตรเลีย แต่ก็มาพร้อมราคาที่สูงกว่าวิตามินในตลาดเมืองไทยBLACKMORES NATURETIME BUFFERED Cเป็นวิตามินซีที่พัฒนาขึ้นมาจากสูตรเดิม (Blackmores BIO C 1000mg) ที่เมื่อวิตามินมาถึงกระเพาะอาหารก็จะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว ร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้ไม่เต็มที่ สูตรนี้ระบุว่าเป็นวิตามินซีที่ให้เวลาร่างกายได้ดูดซึมนานขึ้น ตัววิตามินจะค่อยๆ ปล่อยตัววิตามินซีออกมา ทำให้วิตามินซี ออกฤทธิ์ได้นานกว่า 8 ชั่วโมงและจะไม่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะรวดเดียวเหมือนวิตามินซีอื่นๆ แต่เนื่องจาก มีขนาดวิตามินซีเพียง 500 mg อาจจะไม่เพียงพอกับสถานการณ์ในช่วงนี้ อาจจะต้องรับประทานวันละ 2 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินซี 1000 mg- วิตามินซี 500 mg (ในรูป แอสคอร์บิค แอซิต 400 mg โซเดียมแอสคอร์เบท 350 mg แคลเซียม แอสคอร์เบท 400 mg)ไบโอฟลาโวนอยด์ 25 mg / โรสฮิพ ดราย ฟรุท 250 mg / เฮสเพอริดิน 25mg / รูทิน 50mg4.70 บ. (ขวด 75 เม็ด ราคา 355บ.) ทานวันละ 2 ครั้ง ตกวันละ 9.4 บ.แบบเม็ดเคลือบผิว ยาว 2.30 ซม. ทรงรี เม็ดใหญ่ กลืนลำบาก รสเปรี้ยวขวดแก้วสีชา ไม่ทึบแสง / ฝาขวดแบบสูญญากาศ / ไม่มีซีลปิดปากขวดความน่าเชื่อถือ: วิตามินนำเข้าจากออสเตรเลียเจ้าแรกๆ ในเมืองไทย ด้วยจุดเด่นการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูง การผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลจากประเทศออสเตรเลีย แต่ก็มาพร้อมราคาที่สูงกว่าวิตามินในตลาดเมืองไทยเช่นเดียวกันวิตามินซีแบรนด์ไทยที่มีจุดเด่นตรง ราคาย่อมเยาว์ ภายใต้การผลิตด้วยระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP และด้วยจุดเด่นที่ทาง VISTRA ใช้สารสกัดจากผล อะเซโรลา เชอร์รี่ ที่มีปริมาณวิตามินซีมาใช้เป็นสารสำคัญ แต่ให้ปริมาณวิตามินซีไม่เกิน 60 mg ซึ่งปริมาณวิตามิน อาจจะไม่เพียงพอกับการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ตามกฏหมายกำหนด นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากทับทิม เมล็ดองุ่น เบต้าแคโรทีน ไลโคพีนซึ่งจะให้ผลทางด้านผิวพรรณมากกว่าช่วยเรื่องภูมิคุ้มกัน และยังเป็นวิตามินซีที่ไม่ได้อยู่ในรูปของแอสคอร์เบท จึงอาจส่งผลระคายเคืองระบบทางเดินอาหารได้วิตามินซี ไม่เกิน 60 mgสารสกัดจากอะเซโรลาเชอร์รี่ 1000 mg / ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ 80 mg / สารสกัดจากทับทิม 60 mg / สารสกัดจากเมล็ดองุ่น 40mg6.30 บ. (ขวด 45 เม็ด ราคา 285)แบบเม็ดเคลือบผิว ยาว 2.30 ซม. ทรงรี เม็ดใหญ่ กลืนลำบาก รสเปรี้ยวขวดแก้วสีชา ไม่ทึบแสง / ฝาปิดแบบเกลียว / ซีลปากขวดแน่นหนาความน่าเชื่อถือ: แบรนด์ไทยที่รู้จักและคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะคนที่มองหาวิตามินซีเพื่อการดูแลผิวพรรณ กับจุดแข็งเรื่องของราคาย่อมเยาว์ วัตถุดิบคุณภาพวิตามินซีสำหรับคนที่ต้องการวิตามินซีในปริมาณไม่มาก ละลายช้าๆ เพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้เพียงพอกับการรักษาสมดุลสุขภาพ แต่อาจไม่เพียงพอสำหรับคนที่มีปัญหาร่างกายขาดวิตามินซีหรือภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เนื่องจากมีปริมาณวิตามินซีเพียง 250 mg ต่อเม็ดเท่านั้น ไม่มีสารไบโอฟลาโวนอยด์ที่ช่วยเพิ่มการดูดซึม และดูแลปกป้องวิตามินซี ข้อดี คือ พกพาสะดวก กินง่ายคล้ายลูกอม ไม่ต้องมีน้ำเพื่อกลืน รสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน ต้องระวังเนื่องจากมีรสหวาน อมนานๆ อาจทำให้ฟันผุได้วิตามินซี 250 mgโซเดียมแอสคอร์เบท 281.25 mg4.60 บ. (หลอด 15 เม็ด 69 บ.)เม็ดกลม แบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม. ไม่สามารถกลืนได้ อมละลายในปาก รสเปรี้ยวอมหวานบรรจุหลอดโลหะทรงสูง / ฝาปิดครอบแน่น / ไม่มีซีลปิดปากหลอดแบรนด์ที่คิดค้นที่ญี่ปุ่นแต่มาผลิตในเมืองไทยภายใต้มาตรฐานการผลิตญี่ปุ่นวิตามินซี 6 ยี่ห้อที่รีวิว ถ้าแบ่งตามปริมาณวิตามินซี พบว่ามีเพียง MEGA We care NAT-C, MEGA We care NAT-C ESTER และ BLACKMORES BIO C 1000mg เท่านั้นที่ให้ปริมาณของวิตามิน ซี 1000 mg ส่วน BLACKMORES NATURETIME BUFFERED C, VISTRA ACEROLA CHERRY 1000 mg และ HICEE มีปริมาณวิตามินซีน้อยกว่าส่วนความคุ้มค่า MEGA We care NAT-C ให้ปริมาณวิตามินซีและสารประกอบที่ทำงานร่วมกันกับวิตามินซีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาที่ยอมรับได้ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่คงสภาพวิตามินซีได้ดี ตกเป็นของ MEGA We care NAT-C, MEGA We care NAT-C ESTER และ HICEE ที่ได้คะแนนเรื่องนี้ไปเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ทึบแสง สามารถป้องกันแสงแดดที่เป็นตัวทำลายวิตามินซีให้เสื่อมสภาพได้ง่ายมาถึงเรื่องรูปร่างลักษณะ รสชาติของวิตามินซีแต่ละยี่ห้อ พบว่า ส่วนใหญ่วิตามินซีจะมาในรูปของเม็ดเคลือบผิว ทรงรียาว ซึ่งออกจะลำบากในการกลืนสำหรับคนที่กินยายาก มีเพียง MEGA We care NAT-C ESTER ที่เป็นสูตรผงชงน้ำที่ไม่มีความเป็นกรดเลยตอบโจทย์สำหรับทุกคนในครอบครัวทั้งลูกน้อยผู้สูงอายุและโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือมีความไวต่อกรด มาตอบโจทย์คนที่กินยาเม็ดยากด้วยวิตามินซีรูปแบบผงชงดื่มง่าย อีกทั้งปราศจากน้ำตาลไม่มีแคลอรี่อีกด้วยสุดท้ายเรื่องของความน่าเชื่อถือ ทุกยี่ห้อได้มาตรฐานการผลิตเหมือนกัน เนื่องจากสินค้าจดทะเบียนเป็นยาและอาหารเสริม ส่วนแหล่งที่มา มีเพียงวิตามินซีจาก Blackmores เท่านั้นที่ผลิตและนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปมา นอกนั้นจะเป็นยี่ห้อที่ผลิตในประเทศทั้งหมด และ จะมีเพียง MEGA We care NAT-C เท่านั้นที่แม้จะผลิตจากโรงงานในประเทศ แต่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่เป็นระดับสากลทั้งจากออสเตรเลียและเยอรมนีก่อนจะเลือกวิตามิน ซี 1000 mg ควรรู้จุดประสงค์ว่ากินเพื่ออะไร และปริมาณแค่ไหนที่เหมาะสมกับความต้องการหรือความจำเป็นต่อร่างกาย ความปลอดภัย และความคุ้มค่า นั่นเพราะวิตามินซีที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ ระบบภูมิคุ้มกันในท้องตลาดมีมากมาย หลายยี่ห้อ ก่อนซื้อควรศึกษาข้อมูลของสินค้าแต่ละยี่ห้อให้ละเอียดเสียก่อน เพื่อใหได้วิตามินซีที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพVitamin C and Immune Function. 2017; Nov:39(11).

Journal of biological regulators and homeostatic agents. (2013); Vol. 27, no. 2, 291-295