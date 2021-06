มาปลุก “อิคิไก” ในตัวคุณ ทำชีวิตมีคุณค่า-มีความสุข / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

เพราะในกระแสสังคมโลกยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับวิธีการที่สร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) มีคุณค่า (Value) และมีความหมาย (Meaningful)แวดวงวิชาการนักพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงพากันสนใจแนวคิดนี้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมพันปีมาแล้ว และหนังสือ Blue Zones ของ แดน บิวด์เนอร์ ได้สนใจเรื่องอิคิไก กล่าวถึงหมู่บ้านโอกิมิ ในจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ก็ชื่นชมประชากรสูงอายุ ที่มีสุขภาพดี ที่นั่น(อิคิไก) หมายถึงมาจากคำว่าแปลว่าและหมายถึง คุณค่าอิคิไก เป็นจิตวิญญาณของชีวิตที่สมดุล ช่วยให้การดำเนินชีวิตมีความสุขกายและเบิกบานใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ 1 ใน 10 ข้อ ที่ยืนยันด้วยผลการศึกษาวิจัยเหตุปัจจัยที่คนโอกินาวา เป็นชุมชนที่มีประชากรอายุเกิน 100 ปี มากที่สุดในโลกเพราะคือ(Purpose of Life) หรือคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และเป็นและกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีความหมาย ต่อตัวเองและผู้อื่นโลกจึงสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้กันเป็นกระแส มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาหลายเล่ม และเล่มใหม่ที่ผมอ่านแล้ว รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจดีมาก จึงขอนำเนื้อหาสำคัญมาแบ่งปัน เล่มนี้คือ...มีชื่อปกฉบับภาษาไทยว่าเขียนโดย ทิม ทะมะชิโระช่วยให้เข้าใจชัดเจนว่าคืออะไร และบอกวิธีค้นหาอิคิไกของตัวคุณ โดยขยายความด้วยการเล่าประสบการณ์ตัวเอง และเรื่องเราคนเด่นในวงการต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่น ตั้งใจดำเนินชีวิตและเลือกทำงาน ในแนวทางของตัวที่สอดคล้องกับแนวคิดอิคิไก และชีวิตมีคุณค่าอย่างมีความสุขการสร้างคุณค่าและความสุขแก่ชีวิตที่เป็นอยู่ กลายเป็นแนวโน้มใหม่ของการตีความเรื่อง “ความสำเร็จของชีวิต”ตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกาสอนวิชา(The Science of Well-Being) มีนักศึกษาเข้าเรียนมากถึงคราวละ 1,200 คน แสดงว่าวิชานี้และอาจารย์ท่านนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ 316 ปี ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ดร.ซานโตส ยืนยันด้วยผลวิจัยมากมายว่า การมีเงินทอง ทรัพย์สินมีค่า ตำแหน่งการงานหรือคะแนนสอบ ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุข เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อสุขภาวะโดยรวมของเราน้อยมากทิม ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เดิมก็ไม่รู้จักอิคิไกมาก่อน แต่ก็มีวิธีคิด แนวการดำเนินชีวิตและการเลือกอาชีพการงานเป็นแนวนี้ แสดงว่าตัวเขามีสิ่งที่เรียกว่า “อิคิไก”อยู่แล้ว และตอนนี้เขาเริ่มรู้ว่า ตัวเองมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเพื่ออะไรเมื่อตอนจบการศึกษา ทิมได้งานเป็นผู้ช่วยนักสำรวจถนน ค่าตอบแทนก็ดี แต่เขาบอกว่าเขาจึงมุ่งไปเรียนด้านดนตรี เพื่อจะมีอาชีพใหม่ในสายธุรกิจเกี่ยวกับดนตรี จนได้เป็นพนักงานร้านขายแผ่นเสียง พร้อมกับร่วมงานวงดนตรี ซึ่งเขามีความสนุกและพอใจกับรายได้ จากนั้นก็ได้โอกาสเป็นตัวแทนค่ายดนตรีใหญ่ มีจังหวะก้าวที่ดี ได้งานที่ตัวรัก และทำได้ดี จึงมีความสุขและรายได้น่าพอใจเมื่อตอนที่รับจ้างเป็นผู้จัดรายการที่สถานีวิทยุ CBC เขาต้องค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับเพลง ศิลปิน หรือนักแต่งเพลง เพื่อมาเล่าเชื่อมโยงกับเพลงที่เปิด ให้ผู้ฟังรื่นรมย์ จนเป็นที่ชื่นชอบแฟนเพลงมากมายทิมเล่าให้ฟังจากหลายตัวอย่างในหนังสือ เราได้เห็นลีลาการใช้ชีวิตและการทำอาชีพการงานเพื่อให้ผลลัพธ์ชีวิตมีคุณค่ามากกว่าเพียงผลทางธุรกิจถ้าจะหาอิคิไกในตัวเอง ลองดำเนินตาม “ลายแทงอิคิไก” เพื่อจะได้ผลแบบสุขกาย และสบายใจ ก็ด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อนี้1.ทำสิ่งที่คุณรัก /สุขใจที่ได้ทำ2.ทำสิ่งที่คุณเก่ง/ถนัด/ทำได้ดี3.ทำสิ่งที่โลกต้องการ/สังคมต้องการ/ตลาดต้องการ /เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น4.ทำสิ่งที่จะได้รับรางวัลตอบแทน / เป็นรายได้ / เป็นความภูมิใจ /สุขใจความจริง สังคมโลกเริ่มเข้าใจความหมายของอิคิไกดีขึ้น เมื่อพิมพ์ค้นหาคำ Ikigai ทาง google ก็จะพบข้อมูลอ้างอิงด้วย(Venn Diagram) ที่เป็นรูปวงกลม 4 วง วางเหลื่อมกัน ช่วยให้เข้าใจแนวคิดอิคิไกจาก 4 แนวปฏิบัติดังกล่าวชัดเจนขึ้นดูภาพแบบทวนเข็มนาฬิกาจากวงจร 4 มิติของอิคิไก หนังสือเล่มนี้ และให้ทำทีละครึ่งก็ได้เริ่มทำใน “สิ่งที่รักจะทำ” และทำ “สิ่งที่เก่งหรือทำได้ดี”เริ่มจากงานเสริมพิเศษ หรือปรับแนวของงานประจำที่เหมาะสมก็ได้ ประโยชน์จะเกิดขึ้นจากการทำแนวนี้บ่อย ๆ ก็เป็นความสุขจากการได้ทำสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ หรือ "จุดแข็ง” ของคุณแม้เป็นงานพิเศษช่วยเหลือผู้อื่น เป็นงานที่อาจไม่สร้างเงินรายได้ก็ตาม แต่ก็สร้างความสุข ความภูมิใจ เป็นรางวัลตอบแทนทางใจ จากการช่วยเหลือสังคมจากครึ่งแรกของอิคิไก ที่เน้นตัวเรา คือทำสิ่งที่เรารัก เราเก่ง ถนัดและทำได้ดี อิคิไกเต็มรูปแบบจะเป็นการทำครบวงจร โดยหลักคิด “จงไปให้เหนือกว่าตัวตนของคุณ เพื่อให้รู้ในคุณค่าตัวเองที่มีต่อโลก"อิคิไกอีกครึ่งหนึ่ง จึงเป็นการทำสิ่งที่โลกต้องการ เช่นในสิ่งที่เป็นผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นการทำสิ่งที่ได้รางวัลตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือเป็นผลตอบแทนทางใจก็ตามการใช้ชีวิตด้วยวิถีอิคิไก คือหัวใจสำคัญในการสร้างจุดมุ่งหมายระยะยาวให้ชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีความหมายทุก ๆ วัน............................ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือTim Tamashiroเขมขวัญเชนจ์ พลัส 