ทำไมต้องฝึก “รักตัวเอง” 3 นิสัยสร้างชีวิตมหัศจรรย์ / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

ลองถามตัวเอง คุณจะตอบแบบไหน แล้วอยากให้เป็นอย่างไรบางคนอาจกำลังตามหาหรือบางคนพยายามทำสิ่งที่ดีใจด้วยครับกับคนที่พบคำตอบ อย่างเช่นที่ผมได้เจอตัวจริง คนที่พบความหมายของชีวิต พบว่าชีวิตมีความสุข จะได้ทำสิ่งที่ฝันไว้ให้กลายเป็นจริงได้คนที่เชื่อมั่นว่า “โลกงดงามด้วยความรัก" เธอคือโค้ช เปี่ยมพลังสุข และเป็นครูโรงเรียนใต้ต้นไม้ขณะนี้ โค้ช ชาร์ป ได้แบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิต ในโลกธุรกิจเคยเป็นกรรมการ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ผนึกรวมกลับความรู้จากกูรูหลายสาขา และตกผลึกเป็นแนวคิดวิธีการผ่านหนังสือที่โดดเด่นหนังสือเล่มนี้ จุดประกายความคิด เคล็ดลับวิธีการหลายเครื่องมือ เพื่อเป็นกุญแจไขไปสู่ จุดมุ่งหมาย (Purpose) ซึ่งเป็นดั่งของการมีชีวิตที่มีความหมาย มีความสุข มีคุณค่าต่อตัวเองและสังคม รวมทั้งส่งผลดีต่อโลกให้น่ารื่นรมย์ขึ้นด้วยประสบการณ์สั่งสมและศึกษา เป็นการ “วิจัยชีวิต” จนตกผลึก เสมือนเป็นแนวปฏิบัติ วิชาความสุข (Happiness Map) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดี (Life Transformation)บนเส้นทางการเรียนรู้และฝึกฝนในสาย Coaching เพื่อมาช่วยฟื้นฟูคนเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งสังคมปัจจุบันคนมีปัญหานี้มากมาย เธอจึงประยุกต์เป็น “โค้ชนักบำบัด” ที่ช่วยฟื้นฟูอาการให้ดีขึ้น การโค้ช และกิจกรรมศิลปะการวาดและความรักธรรมชาติเข้าเยียวยาหลักสำคัญมุ่งแก้ที่สาเหตุก็คือคุณค่าโรงเรียนใต้ต้นไม้โค้ชชาร์ป เล่าถึงความภูมิใจและผลลัพธ์ที่ดีจากการก่อตั้ง “โรงเรียนใต้ต้นไม้” แห่งแรกที่อ่างแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และแห่งที่ 2 ที่สวนลุมพินี ในกทม.จึงให้คุณค่างานการสอนและการโค้ชของโรงเรียนใต้ต้นไม้ เป็น “งานแห่งชีวิต” เพราะได้ทำสิ่งที่รัก พบความหมายของการมีชีวิต และได้พบอิคิไก (IKIGAI) หรือความหมายการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งเป็นหลักที่มีต้นกำเนิดจากเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เมืองที่คนมีความสุขและอายุยืนมากที่สุดในโลกในหนังสือกล่าวถึงการสร้างนิสัยความสุขของโรงเรียนใต้ต้นไม้ ซึ่งมี 9 ข้อที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสำคัญ สำหรับนักเรียนหรือผู้รับการโค้ช ผมขอเน้น 3 นิสัย มาแบ่งปัน1.นิสัยการออกกำลังกายเป็นประจำ โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้ง เช่นการเดินและวิ่งท่ามกลางธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพลังชีวิต ความสุข การนับถือและภูมิใจในตัวเอง(1)จังหวะการใช้เท้าอาจเปล่งเสียงกำกับ เช่น พุทโธ Peacful Happy(2)เพื่อเสริมจุดแข็ง แก้จุดอ่อน เช่น“ฉันสุดยอด” “ฉันทำทุกอย่างได้สุดยอด” “ฉันมีความสุข”(3)เมื่อได้วิ่งอย่างมีความสุข เราจะอ่อนโยนและสำนึกรู้คุณต่อสิ่งต่างๆในชีวิต(4)(ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป)2.(เช้าหรือค่ำ)3.5-10 อย่างทุกวันการมีวิธีคิดด้วยมุมมองเชิงบวก ชีวิตอยู่อย่างอิ่มเอมใจ มีความรักและการให้อภัย จึงแวดล้อมด้วยคนที่เรารัก และคนที่รักเรา1.หยุดตำหนิและหยุดพูดแง่ลบกับตัวเอง2.รับผิดชอบชีวิตตัวเอง3.ชื่นชมตัวเอง บอกรักตัวเอง4.เปิดใจ-ให้อภัยต่อตัวเองและทุกคน5.เมตตา อ่อนโยนต่อตัวเอง6.ดูแลร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สู่สภาวะงดงาม7. สร้างกลุ่มที่เกื้อกูล ให้มีพลังเดินไปข้างหน้า8.เรียนรู้-ลงมือทำ9.ค้นหาความหมายของชีวิต (IKIGAI)จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือ ทุกท้ายบทจะมีการบ้าน เหมือนกับได้โค้ชตัวเอง เช่นท้ายบทที่ 11.ทบทวนตัวเอง แล้วเขียนตอบประเด็นว่า “เราเกิดมาทำไม”2.ถ้าไม่มีข้อจำกัดใด ๆ เราอยากเห็นตัวเองได้ทำอะไร ที่จะทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของตัวเรา มีความสุข มีคุณค่า และมีความหมาย3.ถ้าเรามีอายุขัยอีกไม่นาน มีอะไรที่อยากทำที่สุดหาคนต้นแบบที่ใช้ชีวิตแบบที่เราฝัน เรียนรู้จากเขา สรุปบทเรียน เลือก 3 สิ่งที่จะนำมาปรับใช้กับเรา แล้วลงมือทำ เพื่อให้ชีวิตเรามีความสุข มีคุณค่า และมีความหมายหนังสือเล่มนี้ จัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็น 14 บท ที่ให้แนวคิดและวิธีการสร้างนิสัยแห่งความสุขที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ เป็นมหัศจรรย์แห่งชีวิต ที่น่าเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ.....................................................................เส้นทางไต่ฝัน : The Ride of a Lifetimeผู้เขียน : Robert Iger (โรเบิร์ต ไอเกอร์)ผู้แปล : พรรณผกา รุ่งเรืองสำนักพิมพ์ : เชนจ์พลัส, สนพ.ราคา : 345 บาทหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่บทเรียนสำหรับบรรดาซีอีโอที่มุ่งมั่นทะเยอทะยานเท่านั้น แต่ยังมีไว้สำหรับใครก็ตามที่อยากลดความกลัวและเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง ขณะเดินอยู่บนเส้นทางชีวิตการทำงาน หรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัว การทำธุรกิจ ต้องบริหารทีม หรือต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดร่วมกันคิดแบบนำหน้าคนอื่น 1 ก้าวเสมอ : Get Smart!ผู้เขียน : Brian Tracy (ไบรอัน เทรซี่)ผู้แปล : พรเลิศ อิฐฐ์สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น, สนพ.ราคา : 195 บาทคนที่ประสบความสำเร็จและมีรายได้มากที่สุด เขามีวิธีคิดและทำกันอย่างไร “ไบรอัน เทรซี่” นักเขียนและนักพูดระดับโลก ศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จและมีรายได้สูงสุดในหลายสาขาอาชีพ และค้นพบ 10 วิธีคิดที่แบ่งแยก "ผู้นำ" ออกจาก "ผู้ตาม" เพื่อช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตและธุรกิจได้Better Than Before แค่ปรับ ก็เปลี่ยนผู้เขียน : Gretchen Rubin (รูบิน เกรตเชน)ผู้แปล : น้ำฝน แสงเป๋า,อรุโณทัย เขตหาญสำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.ราคา : 265 บาทBetter Than Before แค่ปรับ ก็เปลี่ยน จะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าคุณเป็นคนแบบไหน มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร หากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ต้องทำอย่างไร โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ให้คุณฝึกตัวเอง ให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ความสัมพันธ์ และการใช้ชีวิตHonjok ความสุขจากการอยู่กับตัวเองผู้เขียน : ฟรานซี่ ฮีลลีย์,คริสตัล ทาอิผู้แปล : เขมลักขณ์ ดีประวัติสำนักพิมพ์ : อมรินทร์ How To, สนพ.ราคา : 235 บาทHonjok ความสุขจากการอยู่กับตัวเอง จะอธิบายให้คุณเข้าใจถึงการใช้ชีวิตแบบ Honjok และจะลงลึกไปถึงการได้ค้นพบตัวตน การตระหนักถึงคุณค่าและรู้จักเคารพตนเอง ซึ่งสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้จริง ผ่านการนำเสนอทั้งเเนวคิดและหลักปฏิบัติในการใช้ชีวิตคนเดียวที่ทำตามได้จริงกินบ้าง อดบ้าง สุขภาพดี ไม่มีป่วยผู้เขียน : นพ. ธนศักดิ์ ยิ้มเกิดสำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์, สนพ.ราคา : 275 บาทเคล็ดลับง่าย ๆ ที่ทำให้สุขภาพดีได้ เพราะร่างกายได้รีเซ็ตสมดุลของระบบการทำงานภายใน ซึ่งถ้าเข้าใจกลไกการทำงานของร่างกาย ร่างกายจะปรับสมดุล สุขภาพโดยรวมจะดีขึ้น แล้วร่างกายของเราจะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้เอง