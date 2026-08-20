Garena จับมือ NARIT ชวนเยาวชนเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านเกม Free Fire

Garena Free Fire เกมแนวแบทเทิลรอยัลบนมือถือ ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NARIT นำองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์มาผสานสู่โลกของเกมผ่านแผนที่ Craftland "NARIT Mission to the Moon" ในโอกาสที่ประเทศไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์เป็นครั้งแรก
ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นในห้วงเวลาประวัติศาสตร์ของวงการอวกาศไทย เมื่อ NARIT เตรียมส่ง "CE-7 MATCH (Chang'E-7 Moon-Aiming Thai-Chinese Hodoscope)" อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ขึ้นสู่อวกาศกับ ภารกิจฉางเอ๋อ 7 (Chang'E-7) เพื่อมุ่งหน้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์ นับเป็น ครั้งแรกที่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยจะร่วมปฏิบัติภารกิจสำรวจดวงจันทร์ และถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยบนเวทีการสำรวจอวกาศระดับนานาชาติ
สาระสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์สู่คนรุ่นใหม่ผ่านการเนรมิตแผนที่ในธีม “NARIT Mission to the Moon” ในโหมด Craftland บนเกม Free Fire ซึ่งเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นทั่วโลก โดยแผนที่ดังกล่าวสอดแทรกเนื้อหาและองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ และภารกิจสำรวจดวงจันทร์ไปพร้อมกับการผจญภัยภายในเกม ผู้เล่นสามารถสำรวจแผนที่ Craftland ที่ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยจะได้เรียนรู้เรื่องราวและแรงบันดาลใจจากภารกิจฉางเอ๋อ 7 (Chang'E-7) ผ่าน Gaming Experience ที่ผสานกับความรู้ด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากกิจกรรมภายในเกมแล้ว Garena Free Fire เชิญชวนผู้เล่นร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวของ NARIT โดยสามารถร่วมกิจกรรมพิเศษ แลกรับโค้ดไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ วอยเอจเจอร์ชายถาวร สำหรับใช้ภายในเกม Free Fire เพียงแสดง Free Fire UID ณ ห้องจำหน่ายตั๋ว หอดูดาวของ NARIT ที่ร่วมโครงการทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าของรางวัลจะหมด
ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Garena Free Fire และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NARIT ในครั้งนี้ ตอกย้ำพันธกิจในการร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้แห่งอนาคต ผ่านการใช้ความบันเทิงดิจิทัลให้เป็นพื้นที่แห่งปัญญา โดยมุ่งใช้เกมเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ นำไปสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และจุดประกายแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยในวงกว้าง
ร่วมติดตามการถ่ายทอดสดภารกิจปล่อยยานฉางเอ๋อ 7 พร้อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE-7 MATCH จากศูนย์ปล่อยยานอวกาศเหวินชาง มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ผ่านช่องทางถ่ายทอดสด อาทิ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, NARIT Thailand, Thai PBS, Thai PBS Sci & Tech และ Thai PBS
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