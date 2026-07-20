ทีมไทยเขย่าศึกฉลอง 10 ปี RoV 'eArena' สร้างประวัติศาสตร์ แชมป์ 'Queens Showdown' ครั้งแรก 'Bacon Time' คว้ารองแชมป์ 'APL 2026'

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ Arena of Valor Premier League 2026 (APL 2026) ศึกชิงแชมป์เกม Arena of Valor (RoV) ระดับนานาชาติ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดย 'Bacon Time' ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย คว้ารองแชมป์ทัวร์นาเมนต์หลัก ด้าน 'eArena' คว้าแชมป์ 'Queens Showdown' ทัวร์นาเมนต์หญิงล้วนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ตอกย้ำศักยภาพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง ณ Tien Son Sport Center เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
การแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2026 จัดขึ้นในธีม Valor Rises, Battles Collide โดยรวบรวม 16 สโมสรชั้นนำจาก 4 ลีกหลักของ Garena ได้แก่ Arena of Glory (AOG) จากเวียดนาม RoV Pro League (RPL) จากประเทศไทย Garena Challenger Series (GCS) จากไต้หวัน และ AoV Star League (ASL) จากอินโดนีเซีย ร่วมชิงบัลลังก์แชมป์พร้อมส่วนแบ่งเงินรางวัลรวม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดย 4 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ Championship ได้แก่ Relove Deep Cross Gaming จากลีก GCS, ANK Gaming จากลีก CGS, FPT Polytechnic จากลีก AOG และ Bacon Time จากลีก RPL ของไทย ซึ่งฝ่าด่านมาจากรอบ Wildcard ก่อนทะลุเข้าสู่ 4 ทีมสุดท้ายในฐานะตัวแทนไทยเพียงหนึ่งเดียว
ในรอบชิงชนะเลิศทัวร์นาเมนต์หลัก Relove Deep Cross Gaming จากลีก GCS ของไต้หวัน เอาชนะ Bacon Time จากลีก RPL ของไทยไปด้วยสกอร์ 4-2 คว้าแชมป์ APL 2026 พร้อมเงินรางวัล 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มจากแฟนอีสปอร์ตทั่วภูมิภาคที่เดินทางมาชมถึงขอบสนามและรับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่านช่องท่างออฟฟิเชียลของ Garena ในหลากหลายประเทศ
แม้จะพลาดบัลลังก์แชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย แต่ Bacon Time คือทีมที่สร้างเรื่องราวได้น่าประทับใจที่สุด โดยเส้นทางของ Bacon Time เริ่มต้นจากการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งกันจากรอบ Wildcard โดยไล่ล้มทีมคู่แข่งจากแต่ละลีกด้วยสปิริตนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้และฟอร์มการเล่นที่มีความเฉียบขาดในเกมสำคัญ กระทั่งขึ้นแทนทีมไทยเพียงหนึ่งเดียวในรอบ Championship ก่อนทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ APL 2026 อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ พิสูจน์ศักยภาพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยบนเวทีนานาชาติ และสร้างความภาคภูมิใจให้แฟน RoV ชาวไทยทั้งประเทศ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือ 'Queens Showdown' การแข่งขันประเภททีมหญิงล้วนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรายการ เพื่อขยายโอกาสและผลักดันนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงให้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพบนเวทีนานาชาติ โดยจัดการแข่งขันมาควบคู่กับทัวร์นาเมนต์หลักของการแข่งขัน APL 2026 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันระหว่าง One Star Esports จากเวียดนาม และ eArena จากประเทศไทย เจ้าของตำแหน่ง Miss RoV Tournament 2026
โดย eArena โชว์ฟอร์มเหนือชั้น ขึ้นแท่นแชมป์ Queens Showdown ได้เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 4-2 คว้าเงินรางวัล 45,000 ดอลลาร์สหรัฐ จารึกหมุดหมายสำคัญของวงการอีสปอร์ตหญิงไทยบนเวทีนานาชาติ สะท้อนศักยภาพนักกีฬาหญิงไทยที่ยืนหยัดแข่งขันได้ในระดับนานาชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้นักกีฬาหญิงรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพมากขึ้น
นอกเหนือจากความเข้มข้นในสนาม บรรยากาศภายในสนามแข่งขัน ณ Tien Son Sport Center เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ยังเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองภายใต้บรรยากาศของการครบรอบ 10 ปีของ RoV โดยมีแฟนเกมจากหลากหลายประเทศเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันถึงขอบสนาม และร่วมกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ บูทมินิเกม โซนแฟนอาร์ต และร่วมพบปะกับคอสเพลย์เยอร์ นักพากย์ อินฟลูเอนเซอร์ และครีเอเตอร์ชื่อดังจากประเทศต่าง ๆ ที่มาร่วมส่งกำลังใจเหล่านักกีฬาอย่างใกล้ชิด สะท้อนว่าการแข่งขันรายการ APL 2026 เป็นมากกว่าสนามประชันฝีมือของเหล่านักกีฬาอีสปอร์ต แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงเกมเมอร์ แฟนอีสปอร์ต และคอมมูนิตี้ในหลากหลายประเทศโดยมีเกม RoV เป็นสื่อกลาง
คุณพชรพล ชัฎอนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) โปรดิวเซอร์เกม Arena of Valor (ประเทศไทย) กล่าวว่า "การแข่งขัน APL 2026 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของเกม RoV ตอกย้ำความสำเร็จของ RoV ในฐานะเกม MOBA ที่ยืนระยะมาอย่างยาวนานถึง 10 ปี และกลายเป็นหนึ่งในเกมที่มีการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงพลังของคอมมูนิตี้ ผู้เล่น นักกีฬา และพันธมิตรที่ร่วมกันผลักดันให้วงการอีสปอร์ตเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชน ซึ่งช่วยยกระดับวงการอีสปอร์ตไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่าต่อเนื่อง Garena จะยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบการจัดการการแข่งขันที่เป็นมาตรฐาน ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศที่มีเพียบพร้อมและเติบโตในทุกมิติ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ต่อยอดศักยภาพ พร้อมร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีสปอร์ตในประเทศไทยและภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน"
แฟนเกมสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสด การแข่งขัน Arena of Valor Premier League พร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดของได้ทางช่องทางออฟฟิเชียลของ Garena RoV Thailand ได้ทาง Garena RoV Thailand และ Garena RoV Tournament
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