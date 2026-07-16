เชียร์ทีมไทยชิงแชมป์! ศึก RoV นานาชาติ "APL 2026" 18 - 19 ก.ค.นี้

Garena RoV เตรียมระเบิดความมันส์ครั้งใหญ่ กับศึกการแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2026 ทัวร์นาเมนต์เกม RoV ที่รวมสุดยอดทีมจากลีกชั้นนำระดับนานาชาติ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทีมตัวแทนไทย ‘Bacon Time’ และ ‘eArena’ ลุ้นคว้าแชมป์ เตรียมโชว์ฟอร์มดุในรอบชิงชนะเลิศ ณ Tien Son Sport Center เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 18 - 19 กรกฎาคมนี้
การแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2026 ในธีม ‘Valor Rises, Battles Collide’ ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รวมสุดยอดสโมสรกีฬาอีสปอร์ตจากสามลีกหลักของ Garena ได้แก่ Arena of Glory (AOG) จากเวียดนาม RoV Pro League (RPL) จากประเทศไทย Garena Challenger Series (GCS) จากไต้หวัน และ AoV Star League (ASL) จากอินโดนีเซีย ถึง 16 สโมสร โดยทีมตัวแทนไทยจากลีก RPL อย่าง ‘Bacon Time’ (BAC) โชว์ฟอร์มเดือด ทะลุเข้าสู่รอบ Championship (4 ทีมสุดท้าย) จากการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หลักจากรอบ Wildcard โดยเป็นทีมตัวแทนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถเข้าสู่รอบ Championship ได้สำเร็จ
ความพิเศษในปีนี้คือการแข่งขันประเภททีมหญิงล้วน ‘Queens Showdown’ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการแข่งขันประเภททีมหญิงล้วนควบคู่กับทัวร์นาเมนต์หลัก ถือเป็นหมุดหมายสำคัญบนเวทีอีสปอร์ตระดับนานาชาติในการเปิดเวทีให้นักกีฬาอีสปอร์ตหญิงมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ โดย ‘eArena’ ทีมตัวแทนไทยจากลีก RPL สามารถเข้าสู่รอบ Grand Final ลุ้นชิงแชมป์ประเภทหญิงล้วนครั้งแรก
ตารางการแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2026 ในวันแรก (18 กรกฎาคม) จะเปิดสนามด้วยคู่สายล่างระหว่าง ANK Gaming จากลีก GCS และ FPT Polytechnic จากลีก AOG คว้าโอกาสสุดท้ายในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โดยทีมที่พ่ายแพ้ในแมตช์นี้จะตกรอบทันที ต่อด้วยการแข่งขันในแมตช์รอบรองชนะเลิศเพื่อช่วงชิงตั๋วใบสุดท้ายสู่รอบชิงชนะเลิศ โดย Bacon Time จากลีก RPL รอประชันชัยกับทีมผู้ชนะจากแมตช์ก่อนหน้า
ขณะที่การแข่งขันในวันที่สอง (19 กรกฎาคม) ประเดิมด้วยแมตช์ชิงแชมป์ประเภทหญิงล้วน eArena จากลีก RPL พบ One Star Esports จากลีก AOG ก่อนปิดฉากลงด้วยศึกชิงแชมป์รอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์หลัก ซึ่ง Relove Deep Cross Gaming จากลีก GCS ลอยลำรอต้อนรับผู้ท้าชิงในแมตช์นี้แล้ว
แฟนเกม Garena RoV และแฟนอีสปอร์ตห้ามพลาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในศึก Arena of Valor Premier League 2026 วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม นี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ติดตามการถ่ายทอดสด ผลการแข่งขัน และข่าวสารอัปเดตล่าสุดได้ทางช่องทางออฟฟิเชียลของ Garena RoV Thailand
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