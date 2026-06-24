"Ragnarok Universe" เกม Ragnarok เวอร์ชั่นเว็บไซต์ เปิดทดสอบกรกฎาคมนี้

Gravity เปิดตัว "Ragnarok Universe" เว็บเกม MMORPG พัฒนาด้วยเทคโนโลยี HTML5 ให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมได้ทันทีผ่านเบราว์เซอร์บน PC แท็บเล็ต และมือถือ โดยไม่ต้องติดตั้งไคลเอนต์แยกต่างหาก เตรียมเปิด Technical Test ครั้งที่ 1 ในเดือนกรกฎาคมนี้
"Ragnarok Universe" คือเว็บ MMORPG ที่กำลังพัฒนาบนพื้นฐาน IP 'Ragnarok' อันโด่งดังระดับโลกของ Gravity โดยใช้เทคโนโลยี HTML5 ในการทลายขีดจำกัดระหว่างแพลตฟอร์ม เพื่อมอบความสะดวกในการเข้าถึงแก่ผู้เล่นทั่วโลก และสร้างโอเพ่นเวิลด์ 3D แบบเต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อในโลกเดียว
ด้วยการเปิดตัวคอมมูนิตี้ระดับโลก ผู้เล่นทั่วโลกสามารถรับข่าวสารการพัฒนาและข้อมูลเนื้อหาล่าสุดของเกมได้เป็นรายแรกผ่านคอมมูนิตี้ Discord อย่างเป็นทางการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับทีมพัฒนา Gravity มีแผนจัดกิจกรรมและโปรแกรมการเข้าร่วมทดสอบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการเชื่อมต่อกับผู้เล่นทั่วโลก
นอกจากนี้ Gravity ยังมีแผนดำเนินการ Technical Test ครั้งที่ 1 ของ 'Ragnarok Universe' ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ผู้ใช้ที่สมัครเข้าคอมมูนิตี้ Discord อย่างเป็นทางการแต่เนิ่น ๆ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบก่อน เพื่อสัมผัสประสบการณ์เกมก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ Gravity จะทยอยเปิดเผยกำหนดการทดสอบและข้อมูลเนื้อหาสำคัญผ่านคอมมูนิตี้ Discord
Jason Park ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจของ Gravity กล่าวว่า "Ragnarok Universe คือเกมที่ผสมผสานเสน่ห์ของ IP Ragnarok อันเป็นที่รักของผู้เล่นทั่วโลก เข้ากับการเข้าถึงที่สูงด้วยเทคโนโลยี HTML5" และเสริมว่า "เรากำลังพัฒนาเกมนี้เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับโอเพ่นเวิลด์ 3D แบบเต็มรูปแบบได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเพียงแค่เว็บเบราว์เซอร์ เราจะสื่อสารกับผู้ใช้อย่างแข็งขันโดยมีคอมมูนิตี้ระดับโลกเป็นศูนย์กลาง"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ragnarok Universe สามารถติดตามได้ที่คอมมูนิตี้ Discord ทางการ
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