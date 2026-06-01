"Ragnarok" ประกาศภาคใหม่บนคอนโซล พร้อมภาษาไทย

จากตำนานเกม MMO ที่มียอดผู้เล่นกว่า 100 ล้านคน สู่ผลงานเกมอาร์พีจีฉบับผู้เล่นเดี่ยวที่ยังคงรักษากลิ่นอายดั้งเดิมเอาไว้
บริษัท Gravity และ Daweon Game Media Lab ร่วมกับทีมพัฒนา Waycoder ออกมาประกาศเปิดตัว Ragnarok Console Project โปรเจกต์เกมแร็กนาร็อคที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หมดจดสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 และ PC (ผ่าน Steam) โดยเตรียมแผนวางจำหน่ายในช่วงครึ่งแรกของปี 2027
Ragnarok Console Project เป็นผลงานเกมใหม่ที่สร้างขึ้นจากแฟรนไชส์เกม RPG ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนขนาดใหญ่ Ragnarok Online ซึ่งได้รับความนิยมจากบรรดาผู้เล่นกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก โดยอิงตามข้อมูลบนสตีมระบุว่าตัวเกมเวอร์ชันใหม่นี้จะมาในรูปแบบซิงเกิลเพลย์เยอร์เล่นคนเดียว พร้อมกับรองรับ ภาษาไทย ทั้งในส่วนของเมนูอินเตอร์เฟซและคำบรรยาย
ผู้เล่นจะได้ท่องสำรวจโลกที่กำลังล่มสลายจากความบิดเบี้ยวของมิติ รวมถึงค้นพบความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในโลกอันคุ้นเคยที่ได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมด โดยเนื้อหาคร่าวๆจะกล่าวถึงตัวละครเอกผู้ฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วกลับพบว่า "ของชิ้นนั้น" มันได้หายสาบสูญไปแล้ว สิ่งของที่มีเพียงแค่ชิ้นเดียวก็สามารถสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศได้
การผจญภัยครั้งใหม่นี้จะนำพาเราไปเยือนสภาพแวดล้อมอันหลากหลาย ทั้งทะเลทราย ซากปรักหักพัง สถานวิจัย ไปจนถึงเขตแดนรอยแยกมิติ ซึ่งหัวใจหลักของเกมยังคงอยู่ตรง "สมาชิกเพื่อนร่วมทาง" ผู้มีบทบาทและสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นคลาสอาชีพอัศวิน นักเวท นักบวช นักล่า และอื่นๆอีกมากมาย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
