KOG คว้าแชมป์แรก MLBB Super League Thailand พร้อมสิทธิ์สู่ EWC 2026

ปิดฉากการแข่งขัน MLBB Super League (MSL) Thailand Season 1 ครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ King of Gamers Club (KOG) ผงาดคว้าแชมป์แรกของลีกได้สำเร็จ พร้อมสิทธิ์ Wild Card เข้าสู่การแข่งขัน MLBB Mid Season Cup (MSC) ในงาน Esports World Cup (EWC) 2026 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
การแข่งขันรองชิงชนะเลิศจัดขึ้น ณ BCC Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดย KOG สร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์ ด้วยการจบรอบ Regular Season แบบไร้พ่ายด้วยสถิติ 9:0 ก่อนฝ่าศึกสายล่างในรอบ Playoffs อย่างดุเดือด โดยในรอบ Lower Bracket Finals KOG เอาชนะขวัญใจแฟน ๆ อย่าง Bacon Time (BAC) แบบขาดลอย 3:0 เพื่อผ่านเข้าสู่ Grand Finals
KOG ประกอบด้วยผู้เล่นไทยและฟิลิปปินส์ในทุกตำแหน่ง โดย Chaiyakrit Buangern “33rd” รับหน้าที่ EXP Lane ขณะที่ Ken Louie “Kzen” Bermudes Pile จากฟิลิปปินส์คุมเกมในตำแหน่ง Jungle ด้าน Piyanat Songsermpanit “Zed” รับหน้าที่ Mid Lane ส่วน John Ryan “Payen” Bernacer จากฟิลิปปินส์ทำหน้าที่ Gold Lane และเป็นหนึ่งในตัวทำดาเมจหลักของทีม พร้อมด้วย Piya Sriwilat หรือ “Nyle” และ Phongpanod “Hiwko” Rueangarrirat ในตำแหน่ง RoamerI
ในการแข่งขันรอบ Grand Finals แบบ Best-of-Seven (BO7) พบกับ ACT นั้น KOG ปิดซีรีส์อย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 4-0 พร้อมแสดงให้เห็นถึงการเล่นที่เฉียบคมในจังหวะสำคัญตลอดทั้งซีรีส์ นำโดยผลงานอันโดดเด่นของ Kzen เจ้าของรางวัล Finals MVP ผ่านการเล่น Macro อย่างมีวินัย การควบคุม Lord ในจังหวะสำคัญ และการตั้งรับภายใต้แรงกดดันได้อย่างยอดเยี่ยม KOG สามารถต้านทานความพยายามคัมแบ็กของ ACT ก่อนปิดซีรีส์และคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ
นอกเหนือจากการแข่งขัน MSL Thailand Season 1 ยังเปลี่ยน BCC Hall ให้กลายเป็นพื้นที่เฉลิมฉลองวัฒนธรรม MLBB ของไทย ผ่านกิจกรรมชุมชน โซนแฟนมีตติ้ง Watch Party และกิจกรรมภายในงานที่รวบรวมแฟน ๆ ผู้เล่น และครีเอเตอร์ MLBB ไทยตลอดสามวันของการแข่งขัน
เส้นทางของประเทศไทยสู่เวที MLBB ระดับโลกยังคงเดินหน้าต่อ
หลังคว้าแชมป์ KOG ได้สิทธิ์เข้าสู่ MSC Wild Card Stage ในงาน EWC 2026 โดยตรง ขณะที่รองแชมป์อย่าง BAC และ ACT ยังมีโอกาสลุ้นผ่านรายการ MLBB Challenge Cup Mekong (MCCM) ซึ่งจะรวมทีมจากประเทศไทย เวียดนาม ติมอร์-เลสเต ลาว และบรูไน เพื่อชิงสิทธิ์ Wild Card เพิ่มเติมเข้าสู่ MSC ใน EWC 2026
ด้านตัวแทนหญิงของประเทศไทยใน MLBB ก็จะเข้าสู่เส้นทางคัดเลือกสู่รายการ MLBB Women’s Invitational (MWI) ใน EWC 2026 ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกตลอดเดือนมิถุนายน ทั้ง MWI Thailand, และ MWI Mekong Qualifiers ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงไทยบนเวทีระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2022 รายการ MWI ได้พัฒนาจากทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่การแข่งขันอีสปอร์ตหญิงระดับโลกของ MLBB และยังคงเป็นการแข่งขันหญิงรายการเดียวที่อยู่ใน Esports World Cup
ยุคใหม่ของ MLBB Esports ไทย
MSL Thailand Season 1 ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการ MLBB esports ไทย โดยลีกนี้เป็นการแข่งขันลีก MLBB อย่างเป็นทางการครั้งแรกของประเทศไทยนับตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางการแข่งขันในปี 2017 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ประเทศไทยคว้าแชมป์ MSC ครั้งแรกของโลก ผ่านมาเกือบทศวรรษ การเปิดตัวของ MSL Thailand สะท้อนถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของ MLBB ในการพัฒนาระบบการแข่งขันภายในประเทศ และเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในวงการอีสปอร์ตระดับโลก
เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าว MLBB ได้ลงทุนกว่า ฿10,000,000 สำหรับ MSL Thailand Season 1 เพียงซีซันเดียว โดยครอบคลุมทั้งโครงการเติบโตบนโซเชียลมีเดีย กิจกรรมชุมชน การขยายระบบนิเวศอีสปอร์ต สิทธิประโยชน์สำหรับทีม กิจกรรม Watch Party และเงินรางวัลการแข่งขัน สะท้อนถึงความตั้งใจของ MLBB ในการพัฒนาอีสปอร์ตไทยอย่างยั่งยืน
Hao Zhen หัวหน้าฝ่าย Esports ประเทศไทย จาก MOONTON Games กล่าวว่า:
“เราเชื่อว่าการสร้างระบบนิเวศอีสปอร์ตที่ยั่งยืนไม่ได้มีแค่การแข่งขันเพียงอย่างเดียว แนวทางของเราไม่ใช่แค่การสร้างลีก แต่คือการสร้างชุมชนร่วมกับผู้เล่น ทีม และแฟน ๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแข่งขันออฟไลน์ในรอบ Regular Season โปรแกรม Watch Party และกิจกรรมแฟนเอนเกจเมนต์ เราต้องการสร้างโอกาสให้แฟนชาวไทยได้ใกล้ชิดกับทีมและผู้เล่นที่ชื่นชอบ พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมอีสปอร์ตไทยจากรากฐาน”
MSL Thailand Season 1 ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและสปอนเซอร์ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การแข่งขันและแฟน ๆ MLBB ไทย ได้แก่ True ในฐานะ Official Telecommunication Partner, Infinix ในฐานะ Official Gaming Phone Partner และ Sponsor, Richman Shop ในฐานะ Official Sponsor และ DXRACER ในฐานะ Official Gaming Chair Partner ขณะที่ในรอบ Playoffs ยังได้รับการสนับสนุนจาก Monster ที่นำเครื่องดื่มและกิจกรรมต่าง ๆ มาให้ผู้ชมภายในงาน
นอกเหนือจากการแข่งขันภายในประเทศ เส้นทางของประเทศไทยสู่เวที MLBB ระดับโลกจะยังดำเนินต่อผ่าน MLBB Championship Tour Southeast Asia (MCT SEA) ซึ่งเป็นเส้นทางคัดเลือกอย่างเป็นทางการสู่ MLBB World Championship รวมถึง M8 โดยเส้นทางการแข่งขันเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสที่ชัดเจนยิ่งขึ้นให้ผู้เล่นและทีมไทยก้าวจากเวทีภายในประเทศสู่ระดับโลก
ประเทศไทย: เจ้าภาพรายการใหญ่ของ MLBB
หลังความสำเร็จของ MSL Thailand ประเทศไทยเตรียมมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตของ MLBB esports โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับนานาชาติสำคัญ ได้แก่ MLBB Championship Tour Southeast Asia (MCT SEA) และ M8 World Championship Wild Card ซึ่งคาดว่าจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในวงการอีสปอร์ต ผ่านการแข่งขันระดับโลกควบคู่ไปกับความบันเทิงและประสบการณ์สำหรับแฟน ๆ
MLBB ยังคงเดินหน้าขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะหนึ่งในระบบนิเวศอีสปอร์ตมือถือที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญด้านการแข่งขัน การสร้างชุมชน และความบันเทิงด้านอีสปอร์ต
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MLBB และ MLBB esports ประเทศไทยได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้:
MLBB Thailand
Facebook: https://www.facebook.com/MobileLegendsGameTHLA/
TikTok: https://www.tiktok.com/@mlbb_thla
MSL Thailand
Facebook: https://www.facebook.com/mslofficial.th
Official Community Group on Facebook: https://www.facebook.com/groups/1507149143705793
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*