"MLBB" เปิดตัวลีกอีสปอร์ต MSL Thailand พร้อมเปิดศึก 18 เม.ย.นี้

Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) เปิดตัว MLBB Super League (MSL) Thailand อย่างเป็นทางการ พร้อมเผยแผนงาน MLBB Thailand Esports Roadmap ประจำปี 2026 ดึง 10 ทีมอีสปอร์ตดังร่วมชิงชัย ณ Lido Connect วันที่ 18 เมษายนนี้
เปิดตัว MLBB Super League (MSL) Thailand จัดขึ้น ณ Chatrium Riverside Bangkok ซึ่งนับเป็นการประกาศการกลับเข้าสู่ระบบนิเวศอีสปอร์ตระดับโลกของ MLBB อย่างเป็นทางการของประเทศไทย ภายใต้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างระบบนิเวศทั้ง 5 ภูมิภาคของเกม ประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นตัวอย่างสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศในระดับท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความหลงใหลในเกมและศักยภาพด้านการแข่งขันที่มีมาอย่างยาวนาน ประเทศไทยจึงกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการเติบโตใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการลงทุนที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการเปิดตัวลีกอาชีพที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อยกระดับประเทศสู่ยุคใหม่ในเวทีเกมและอีสปอร์ตระดับโลก
Time To Rise: การตื่นขึ้นของยักษ์ใหญ่แห่งอีสปอร์ต
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนผ่านการลงทุนด้านการเผยแพร่เกมในวงกว้าง และการริเริ่มกิจกรรมชุมชนในระดับท้องถิ่นที่ออกแบบมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระยะยาวภายในตลาด นอกจากนี้ ปีนี้ยังถือเป็นโอกาสสำคัญครบรอบ 10 ปีของ MLBB เกมเรือธงจาก MOONTON Games ที่มอบประสบการณ์การเล่นเกมอันน่าตื่นเต้นให้กับผู้เล่นทั่วโลก
Wei Guo, Head of Game Publishing, Thailand, at MOONTON Games กล่าวว่า “พันธกิจของเราคือการนำเสนอเกมที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้เล่น จากพันธกิจหลักนี้ เราได้เริ่มลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และได้เห็นว่า MLBB สามารถนำเสนอประสบการณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยได้ ซึ่งสะท้อนจากการที่เกมขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตของ Apple App Store และ Google Play Store ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา”
Wei ยังเปิดเผยว่า MLBB ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกอย่างมากจากชุมชนชาวไทย ไม่เพียงแต่จากผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในท้องถิ่น และพาร์ทเนอร์ในประเทศอย่างทีมอีสปอร์ต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนของ MLBB ในประเทศไทย โดยในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา MLBB ครองอันดับหนึ่งในทุกชาร์ตเกม สะท้อนถึงความนิยมอย่างแพร่หลายและการมีส่วนร่วมของผู้เล่นในระดับสูงทั่วประเทศ
แรงขับเคลื่อนนี้ยังได้รับการตอกย้ำโดย GuyNgid ครีเอเตอร์สายเกมชื่อดัง และปัจจุบันเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์ของ MLBB Thailand ซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยง MLBB เข้ากับชุมชนเกมในประเทศ
MLBB Thailand จะมีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายสำหรับชุมชนเกม รวมถึงการร่วมมือกับ IP ระดับโลก และแคมเปญประจำปี เช่น การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี และแคมเปญ Golden Month
นอกเหนือจากการเติบโตของชุมชนแล้ว การเปิดตัว MSL Thailand ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการผสานประเทศไทยเข้าสู่ระบบนิเวศอีสปอร์ตระดับโลกของ MLBB อย่างเต็มรูปแบบ
ภายในงานเปิดตัว Hao Zhen Siew, Head of MLBB Esports, Thailand, at MOONTON Games ได้เผยแผนงานของ MSL Thailand โดยระบุถึงการเชื่อมต่อผสานลีกเข้ากับปฏิทินการแข่งขันระดับโลกของ MLBB ซึ่งรวมถึงทัวร์นาเมนต์ของ MLBB ใน Esports World Cup (EWC) 2026 และ M World Championship นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับการประกาศให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบ Wild Card Stage ของ M8 World Championship อีกด้วย
Hao Zhen กล่าวว่าก้าวสำคัญนี้เป็นการตอบโจทย์ช่องว่างที่เคยมีอยู่ของ MLBB ในประเทศไทยโดยตรง “สิ่งที่ขาดหายไปตลอดเวลาคือโครงสร้างที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเติบโตและต่อยอดได้อย่างยั่งยืน เราพบ 3 ช่องว่างหลัก ได้แก่ การมีลีกอาชีพที่ต่อเนื่องให้ทีมสามารถวางแผนได้ เส้นทางระยะยาวที่ชัดเจนสำหรับผู้เล่นและบุคลากร และการเชื่อมต่ออย่างมั่นคงกับปฏิทินการแข่งขันระดับโลกของ MLBB โดย MSL Thailand ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ ผ่านความต่อเนื่อง ความเป็นมืออาชีพ และการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบนิเวศระดับโลก ซึ่งทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด”
“การเชื่อมช่องว่างไม่ใช่แค่เรื่องของผลการแข่งขันในแต่ละครั้ง แต่เป็นเรื่องของระบบและความยั่งยืน” Hao Zhen กล่าวเพิ่มเติม “การเชื่อมต่อกับการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิดยังช่วยให้ทีมจากประเทศไทยมีมาตรฐานในการวัดผลและสามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง”
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศในระยะยาว ลีกได้จัดสรรงบประมาณรวม 10 ล้านบาทต่อฤดูกาลในรูปแบบแรงจูงใจสำหรับทีม โดยเชื่อมโยงกับเงินรางวัล รวมถึงการพัฒนาทีมและชุมชน แนวทางนี้มุ่งส่งเสริมให้ทีมลงทุนในการสร้างฐานแฟนคลับ เสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ และมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างลึกซึ้ง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างลีกอีสปอร์ตที่ยั่งยืนและมีความเป็นมืออาชีพในประเทศไทย
MSL Thailand จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 เมษายน 2026 ณ Lido Connect โดยการแข่งขันรอบ Regular Season จะดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ เต็มไปด้วยการแข่งขันที่เข้มข้น พร้อมเปิดให้แฟน ๆ และผู้ชมเข้าร่วมชมการแข่งขันแบบออฟไลน์
การแข่งขันลีกฤดูกาลแรกจะประกอบด้วย 8 ทีมรับเชิญ ได้แก่ FULL SENSE, Bacon Time, Buriram United Esports, SOLYX, eArena, Tenacity, Hydra และ King of Gamers Club รวมถึง ACT Esports Club และ Valee Thai Esports สองทีมที่ผ่านเข้ารอบจาก MSL Thailand Open Qualifiers
Thailand's 'Time to Rise' สู่เวทีโลก
เส้นทางการแข่งขันของประเทศไทยใน MLBB ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับนักกีฬาในประเทศ และเชื่อมโยงทีมชั้นนำของไทยสู่เวทีอีสปอร์ตระดับภูมิภาคและระดับโลก ในช่วงครึ่งปีแรก ทีมแชมป์ของ MSL Thailand จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน MLBB Mid Season Cup (MSC) ใน Esports World Cup 2026 โดยเริ่มต้นจากรอบ MSC Wild Card Stage ขณะที่ทีมอันดับสองจะได้เข้าร่วมการแข่งขัน MLBB Challenge Cup Mekong (MCCM) ร่วมกับทีมจากเวียดนาม ติมอร์-เลสเต ลาว และบรูไน ซึ่งทีมแชมป์ของรายการดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม MSC Wild Card ใน EWC26 เช่นกัน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่เวทีระดับโลก
ภายในงานยังมีการเปิดตัวเส้นทางใหม่สำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงไทย ผ่านการแข่งขัน MLBB Women’s International (MWI) Thailand Qualifiers ซึ่งจะคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันใน MWI ที่ Esports World Cup 2026 โดยทีมที่ชนะจะได้เริ่มต้นจากรอบคัดเลือกของ MCCM และมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ Main Stage ของ MWI ใน EWC เปิดโอกาสให้นักกีฬาอีสปอร์ตหญิงไทยได้แข่งขันกับสุดยอดทีมจากทั่วโลก
นอกเหนือจากการแข่งขันภายในประเทศ เส้นทางสู่เวทีโลกของประเทศไทยยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมผ่าน MLBB Championship Tour (MCT): Southeast Asia (SEA) ซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์อย่างเป็นทางการของภูมิภาค และเป็นเส้นทางคัดเลือกสู่ M World Championship รวมถึง M8 โดยเส้นทางทั้งหมดนี้ร่วมกันสร้างโอกาสที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมและผู้เล่นชาวไทย ตั้งแต่ระดับลีกในประเทศสู่เวทีอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
Tiger Xu, Global Head of MLBB Esports at MOONTON Games กล่าวว่า “MSL Thailand ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวลีกใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของการผสานประเทศไทยเข้าสู่ระบบการแข่งขันระดับโลกของ MLBB ผ่าน MCT: SEA Tour ทีมจากประเทศไทยจึงมีเส้นทางที่ชัดเจนจากการแข่งขันภายในประเทศสู่เวทีโลก โครงสร้างนี้ช่วยให้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถก้าวสู่ระดับนานาชาติได้ และเราเชื่อว่าประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของ MLBB esports”
รากฐานใหม่ของความทะเยอทะยานด้านอีสปอร์ตของประเทศไทย
การเปิดตัว MSL Thailand ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเจ้าของทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ซึ่งมองว่าเป็นก้าวสำคัญที่รอคอยมานานในการสร้างระบบนิเวศอีสปอร์ตที่ยั่งยืนในประเทศ สำหรับหลายองค์กร ลีกนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นการวางโครงสร้าง ความมั่นคง และการเชื่อมโยงสู่ระดับโลก ที่จำเป็นต่อการผลักดันทีมและผู้เล่นไทยสู่ระดับสูงสุดของ MLBB esports
Sattawat Intrayut เจ้าของทีม King of Gamers Club กล่าวว่า ลีกนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการ MOBA ในประเทศไทย “ในอุตสาหกรรม MOBA บนมือถือในประเทศไทย เราไม่เคยมีเกมที่มีขนาดระดับโลกแบบนี้มาก่อน”
ด้าน Phongpanod Rueangarrirat ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้เล่นของ King of Gamers Club กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทยของเรามีอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่แข็งแกร่ง และด้วย MLBB เราสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ผมหวังว่าทุกคนจะได้เห็นพวกเราในเวที M8 และการแข่งขันระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน”
MSL Thailand ถูกออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่ฤดูกาลแข่งขัน ลีกนี้นำเสนอทั้งโครงสร้าง ช่วงเวลาการแข่งขันที่ชัดเจน และการยึดโยงกับมาตรฐานระดับโลก ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและพัฒนาอีสปอร์ตได้อย่างยั่งยืน โดย MOONTON Games ยังได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบ Wild Card Stage ของ M8 World Championship ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของ MLBB ในประเทศไทย และสะท้อนถึงการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศระดับโลกอย่างแท้จริง
สำหรับ Chotchanok Chidchob, Team Owner of Buriram United Esportsมองว่าคุณค่าหลักอยู่ที่ “โอกาส” และ “โครงสร้าง” “สิ่งสำคัญที่สุดคือเส้นทาง มีโอกาสมากขึ้นสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตไทยในการเดินตามความฝัน และก้าวไปสู่การแข่งขันระดับโลก ประเทศไทยพร้อมแล้วสำหรับโอกาสนี้ และตอนนี้เรามีลีกที่พาเราไปสู่การแข่งขันระดับเวิลด์คลาสอย่างแท้จริง”
Infinix แบรนด์สมาร์ตโฟนระดับโลกที่โดดเด่นด้านการนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยให้กับผู้บริโภครุ่นใหม่ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ MSL Thailand เพื่อย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนวงการเกมมือถือและชุมชนอีสปอร์ต
ขณะเดียวกัน Richman Shop แพลตฟอร์มเติมเงินเกมดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งให้บริการแก่เกมเมอร์ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรแบรนด์เช่นกัน
ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเสริมความแข็งแกร่งในระบบนิเวศ MLBB ระดับโลก เป้าหมายในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การไล่ตาม แต่คือการสร้างระบบที่ยั่งยืน หากรากฐานนี้แข็งแรง ยุคต่อไปของ MLBB esports ในประเทศไทยอาจไม่ใช่เพียงการกลับสู่เวทีโลก แต่คือการกำหนดบทบาทใหม่ของประเทศบนเวทีนั้น
