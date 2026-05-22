"Mobile Legends" เปิดสมรภูมิอีสปอร์ตระดับประเทศครั้งแรกวันนี้!

สิ้นสุดการรอคอย! "MSL Thailand Season 1" ศึกอีสปอร์ตระดับประเทศครั้งแรกของ "Mobile Legends: Bang Bang" เริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เข้าชมฟรี
Mobile Legends: Bang Bang Super League Thailand (MSL Thailand) คือลีกอีสปอร์ตระดับอาชีพอย่างเป็นทางการของเกม Mobile Legends: Bang Bang ในประเทศไทยที่จัดโดย Moonton ร่วมกับ GCN เป็นลีกใหม่ที่เปิดตัวในปี 2026 เพื่อพัฒนาทีมและผู้เล่นไทยให้กลับสู่เวทีนานาชาติอย่างยั่งยืน
หลังการแข่งขันรอบ Regular Season ตลอด 5 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในที่สุดก็ได้ 6 ทีมสุดแกร่งที่ผ่านเข้าสู้รอบ Playoffs ได้แก่ King of Gamers Club, Bacon Time, Tenacity, Buriram United Esports, ACT Esports Club และ SOLYX
ในรอบ Playoffs ทั้ง 6 ทีมจะต้องงัดทุกกลยุทธ์ที่มี เพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์และตั๋วสำคัญสู่เวทีระดับ Global โดยทีมเต็งแชมป์คงหนีไม่พ้น King of Gamers Club หรือ KOG ด้วยผลงานไร้พ่ายในรอบ Regular Season ของทัพอินทรีดำได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือคู่แข่งตัวฉกาจที่ไม่อาจมองข้าม
การแข่งขัน MSL Thailand ครั้งนี้ Moonton ได้เนรมิตรบีซีซี ฮอลล์ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ให้เป็นสมรภูมิแห่งความเดือด พร้อมจัดสรรที่นั่งเพื่อรองรับแฟน ๆ ที่อยากมาชมการแข่งขันแบบติดขอบสนาม ซึ่งนอกจากการแข่งขันของเหล่าทีมมือโปรแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมจากพาร์ทเนอร์ อาทิ True 5G, Infinix, DXRACER, Monster Energy และ Richman Shop รวมถึงยังมีสินค้าจากทีมต่าง ๆ มาจำหน่าย สำหรับแฟน ๆ ที่อยากมาเชียร์ทีมโปรดโดยเฉพาะ
"MSL Thailand Season 1" เปิดศึกอย่างเป็นทางการแล้ว ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว วันที่ 22-24 พฤษภาคมนี้ เข้าชมฟรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mslesports.gg/th และแฟนเพจ MSL Thailand สำหรับแฟน ๆ ที่ไม่สะดวกมาร่วมงาน สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube: Official Mobile Legends: Bang Bang Thailand
