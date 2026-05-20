"Ragnarok Zero: Global" เปิดทดสอบช่วง Open Beta แล้ววันนี้!

GRAVITY เปิดทดสอบ Open Beta Test (OBT) สำหรับเกม "Ragnarok Zero: Global" พร้อมให้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกครั้งแรกของเกมระดับตำนาน ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 พฤษภาคมนี้
"Ragnarok Zero: Global" เป็นเกม PC ระดับโกลบอลตัวแรกของแฟรนไชส์ Ragnarok Online ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย ได้ผจญภัยร่วมกันในโลกเดียวกัน ผู้เล่นจะได้สัมผัสโลกแห่ง Midgard ในบรรยากาศที่คุ้นเคย พร้อมประสบการณ์ MMORPG คลาสสิกที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัย แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของเกมเอาไว้ ทำให้การเล่นมีความลื่นไหล เหมาะกับผู้เล่นในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
เกมใช้ระบบการให้บริการแบบ Air Time โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดองค์ประกอบ Pay-to-Win ลดแรงกดดันด้านการเติมเงิน และมอบประสบการณ์ MMORPG ที่ยุติธรรมและสมดุลมากขึ้น สำหรับการทดสอบ OBT ครั้งนี้เปิดให้ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าเล่นได้ฟรี
ฟีเจอร์หลักที่สามารถสัมผัสได้ในช่วงทดสอบได้แก่:
● การปรับปรุง UI/UX ใหม่ โดยอิงจากอินเตอร์เฟซดั้งเดิมของ Ragnarok Online เพื่อให้การนำทางและการควบคุมง่ายขึ้น
● การขยายมุมมองกล้องและขอบเขตการมองเห็นเพื่อทัศนวิสัยการเล่นเกมที่ดีขึ้น
● รองรับระบบต่อสู้อัตโนมัติ เพื่อการพัฒนาตัวละครที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
● ปรับเส้นทางการเดินทางระหว่างภูมิภาคให้ง่ายขึ้น ลดความซับซ้อนในการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็น
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดทดสอบ จะมีกิจกรรมในเกมและกิจกรรมชุมชนมากมายตลอดระยะเวลาการทดสอบ เพื่อให้ผู้เล่นได้รับรางวัลสุดพิเศษ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปนี้
● กิจกรรมล็อกอินรายวัน
● กิจกรรมบรรลุเลเวล
● กิจกรรมรายงานบั๊ก
● กิจกรรมถ่ายภาพหน้าจอ
● กิจกรรมแบบสอบถาม
● กิจกรรมฉายาพิเศษช่วง
● กิจกรรมขอบคุณสำหรับ
● กิจกรรมสมัครสมาชิก
Harry Choi ประธานบริษัท Gravity Game Unite กล่าวว่า “Ragnarok Zero: Global แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ของ Ragnarok ดั้งเดิม พร้อมพัฒนาให้เหมาะกับผู้เล่นในปัจจุบัน”
"Ragnarok Zero: Global" เปิดให้ทดสอบ OBT ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 พฤษภาคมนี้ ผู้เล่นต้องสร้างบัญชี GNJOY ผ่านเว็บไซต์ทางการ และดาวน์โหลด Client ได้ผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเกม https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt
