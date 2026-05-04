CRUNCHYROLL ภูมิใจเสนอ ANI-MAY เทศกาลเฉลิมฉลองอนิเมะระดับโลก

CRUNCHYROLL ชวนแฟนอนิเมะทั่วโลกร่วมสัมผัสความมันส์ของอนิเมะอย่างจุใจใน ANI-MAY เทศกาลเฉลิมฉลองอนิเมะ พร้อมข้อเสนอสุดเอกซ์คลูซีฟ และของรางวัลร่วมกิจกรรมในเกมตลอดทั้งเดือน
Crunchyroll ผู้ให้บริการรับชมอนิเมะระดับโลก ประกาศเปิด Ani-May เทศกาลอนิเมะสุดตระการตาตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม พร้อมพาเหรดมหกรรมความบันเทิง ทั้งอนิเมะบนหน้าจอ เกม และกิจกรรมนอกจอ เปิดโอกาสให้แฟน ๆ จากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมฉลองและแสดงความรักที่มีต่ออนิเมะได้ทุกรูปแบบ ด้วยการเดินสายจัดกิจกรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกิจกรรมหน้างานที่ Anime Festival Asia Thailand 2026 ที่แฟน ๆ จะได้พบกับนักพาย์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของเสียง เดนจิ จากเชนซอว์แมน ควบคู่ไปกับกิจกรรมบนโลกดิจิทัลที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนอย่าง Ani-May Challenge บน TikTok และ Instagram ที่บรรดาครีเอเตอร์จะต้องรับภารกิจสุดท้าทายที่ได้รับแรงบันดาลจากอนิเมะและเชิญชวนให้แฟน ๆ เข้าร่วมท้าทายไปด้วยกัน
โดยปีนี้ Ani-May จะเป็นมากกว่าการนั่งดูอนิเมะบนหน้าจอ ด้วยการยกระดับให้เป็นการใช้ชีวิตเยี่ยงอนิเมะ พลิกโฉมเดือนพฤษภาคมให้เป็นช่วงเวลาแห่งรสนิยมอันล้ำเลิศที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ด้วยการที่แฟน ๆ จากทั่วโลกจะสามารถค้นหาอนิเมะเรื่องใหม่ ๆ ปลดล็อกรางวัล ซื้อสินค้าที่จำหน่ายในเวลาจำกัด และเชื่อมต่อกับคอมมูนิตี้ของคนคอเดียวกันอย่างไม่เคยมีมาก่อน พร้อมสัมผัสโมเมนต์จากแฟรนไชส์เรื่องดังสุดประทับใจ ได้แก่ มหาเวทผนึกมาร, สุขาวดีอเวจี, มายฮีโร่ อคาเดเมีย, แบล็กโคลเวอร์, โซโลเลเวลลิง, คำอธิษฐานในวันที่จากลา FRIEREN
กีตา เรบบาพรากาดา (Gita Rebbapragada) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของ Crunchyroll กล่าวว่า“ที่จริง เราเฉลิมฉลองอนิเมะได้ทุก ๆ วัน แต่ช่วงเดือน Ani-May คือโอกาสที่เราจะมาเสริมสร้างสายสัมพันธ์กับแฟน ๆ ให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น เป็นช่วงเวลาของการรวมตัว มาย้อนดูเรื่องเก่า ๆ และค้นหาเรื่องใหม่ ๆ หาซื้อสินค้าสะสมของอนิเมะ เล่นเกม ที่สำคัญมาชมอนิเมะในรูปแบบที่มีความหมายยิ่งไปกว่าเดิม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแน่น ๆ ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม เราสร้างแนวทางใหม่ของการมีส่วนร่วมและการเฉลิมฉลองในรูปแบบของคอมมูนิตี้ ทั้งหมดนี้จะเชื่อมโยงมาสู่การประกาศผลรางวัล Anime Awards ที่เราจะร่วมกันเชิดชูเหล่าผู้สร้างสรรค์เจ้าของผลงานที่อยู่เบื้องหลังอนิเมะที่มอบแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมทั่วโลก”
สก็อตต์ โดนาตัน รองประธานอาวุโส Global Brand และ คอมมูนิตี้ ของ Crunchyroll กล่าวว่า “ภาพที่พันธมิตรของเราจากทั่วโลกแสดงความสนใจต่อ Ani-May และต้องการร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกับเราถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก พวกเขายอมรับอนิเมะในฐานะเครื่องมืออันทรงพลังในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงผนึกกำลังกันสร้างโมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงแฟน ๆ และคอมมูนิตี้ต่าง ๆ ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในทุกช่องทาง”
เทศกาลเปิดฉากด้วยการฉาย เชนซอว์แมน เดอะมูฟวี่: บทของเรเซ่ สามารถรับชมได้แบบเอกซ์คลูซีฟบน Crunchyroll เพียงแห่งเดียว นอกเหนือจากการเฉลิมฉลองแล้วแฟน ๆ ยังสามารถเข้าไปชม การ livestream พิเศษบน Instagram ของ Ani-May ได้ โดยพิธีกร ทิม หลิว และแขกรับเชิญ อดัม แมคอาเธอร์ (ไสยเวทย์ผนึกมาร) จะมาร่วมกันบอกเล่าถึงทุกความสนุกที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือน
นอกจากนี้ Ani-May ครั้งนี้ยังถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัวเหล่าตัวแทน ได้แก่ REI AMI, Big Sean, Noah Lyles และเหล่าคนดังอีกมากมาย พร้อมสร้างสีสันให้กับเทศกาลผ่านคอสเพลย์ รายการเพลงบน Spotify ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี เบื้องหลังงานพากย์เสียงตัวละคร และคอนเทนต์สุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอนิเมะ
นี่ยังแค่น้ำจิ้มเท่านั้น แฟน ๆ จากทั่วโลกสามารถสัมผัสมหกรรมความบันเทิงของ Ani-May ได้ผ่านทางกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นตามพื้นที่ต่าง ๆ และสามารถใช้ Ani-May Central เพื่อค้นหาว่ามีกิจกรรมใดที่จัดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*