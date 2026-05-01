My Play Watch เปิดตัวนาฬิกาเล่นเกมธีม "MegaMan 2" ขาย 16 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



My Play Watch แบรนด์นาฬิกาเกมเรโทร เปิดตัว "Mega Man: My Play Watch" นาฬิกาเล่นเกมธีม Mega Man ที่สร้างสรรค์ร่วมกับ CAPCOM วางจำหน่ายวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ราคา 79.99 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,600 บาท)

"Mega Man: My Play Watch" เป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง My Play Watch และ CAPCOM ที่นำเกมแอ็กชั่น 8 บิตสุดคลาสสิก "Mega Man 2" มาไว้บนอุปกรณ์สวมใส่ที่มีหน้าจอสัมผัส TFT ขนาด 1.91 นิ้ว โดยตัวเกมเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์ของ "Mega Man 2" ที่ใช้กราฟิก ด่าน ศัตรู และเพลงประกอบจากเกมต้นฉบับ ปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับการเล่นบนข้อมือโดยเฉพาะ


เกม "Mega Man 2" เวอร์ชัน My Play Watch นำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมที่ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยระบบควบคุมแบบสัมผัส Mega Man จะวิ่งผ่านแต่ละด่านโดยอัตโนมัติ ผู้เล่นเพียงแค่ใช้การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อจับจังหวะการกระโดดและหลบหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อผ่านด่าน แตะหน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อยิงกระสุน และแตะค้างไว้เพื่อควบคุมความสูงของการกระโดด การควบคุมที่ลื่นไหลยังคงรักษาแก่นแท้ของเกมต้นฉบับไว้ ในขณะเดียวกันก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกมแบบรวดเร็วเพื่อฆ่าเวลา


"Mega Man: My Play Watch" มีโหมดการเล่น 3 แบบ ได้แก่
• โหมดคลาสสิก: เลือกด่านบอสหุ่นยนต์ เอาชนะบอส ปลดล็อกปราสาทดร.วิลลี่ สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมเต็มรูปแบบ
• โหมดอาร์เคด: วิ่งผ่านด่านที่เร็วขึ้นและยากขึ้นเรื่อย ๆ สะสมคะแนนเพื่อทำคะแนนสูงสุด
• โหมดเกมไทม์: หน้าปัดแบบไดนามิก Mega Man 2 ที่มีทั้งตัวละคร ภาพพิกเซล และการแสดงผลตามธีม


นอกจากฟีเจอร์เล่นเกมและบอกเวลาแล้ว นาฬิกาเรือนนี้ยังมีฟีเจอร์ติดตามการออกกำลังกาย ตรวจสอบจำนวนก้าว อัตราการเต้นของหัวใจ และการเผาผลาญแคลอรี่ การออกแบบเน้นประสบการณ์ทางเทคโนโลยีที่เลือกสรรมาอย่างดี โดยมุ่งเน้นที่การเล่นเกมและฟังก์ชันหลัก ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่มีบลูทูธ Wi-Fi การแจ้งเตือน หรือแอปพลิเคชันใด ๆ


นาฬิกา "Mega Man: My Play Watch" โดดเด่นด้วยโทนสีสดใสสไตล์ Mega Man ภาพกราฟิกแบบพิกเซล และสายนาฬิกาที่สามารถเปลี่ยนได้ ทำให้สามารถสวมใส่ เล่น และสะสมได้ ผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะได้รับสายนาฬิกาเพิ่มอีกหนึ่งเส้นและแท่นวางโชว์รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นเป็นของแถม พร้อมให้สั่งจองแล้วที่เว็บไซต์ GameStop ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.myplaywatch.com




