"RoV x Attack on Titan" เตรียมบุกสมรภูมิไททัน 1 พ.ค.นี้

Garena ประกาศความร่วมมือระหว่าง "RoV" เกม MOBA ชั้นนำ กับ "Attack on Titan" อนิเมะชื่อดังจากญี่ปุ่น นำตัวละครยอดนิยมอย่าง Eren, Mikasa และ Levi สู่สมรภูมิ RoV ในรูปแบบสกินตัวละคร พร้อมทำภารกิจรับสกิน Annie ฟรี เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้
ไฮไลท์คอลแลบ RoV X Attack on Titan
• 24 เม.ย. - 10 พ.ค. ลงทะเบียนล่วงหน้า รับตั๋วเล่นกิจกรรมสกินคอลแลบ
• 1 - 31 พ.ค. เปิดตัวสกิน Eren และ Mikasa
• 1 - 31 พ.ค. ทำภารกิจปลดล็อกสกิน Annie
• 1 - 31 พ.ค. รับสกินครีปและคู่หู ธีมคอลแลบ
• 1 - 10 พ.ค. ค้นหาผ้าคลุมหน่วยสำรวจ รับเอฟเฟกต์วิ่งถาวร
• 1 - 10 พ.ค. Titan Awakening รับกรอบโปรไฟล์ Levi
• 8 - 31 พ.ค. เปิดตัวสกิน Levi
• 9 - 31 พ.ค. ปกป้องกำแพง รับชุด Flowborn คอลแลบ
• 15 - 31 พ.ค. กำจัดไททัน รับสกิน Heino: Scout Regiment
ไททันบุกประชิด สมรภูมิลุกเป็นไฟ! เปิดภารกิจล่า "ไททันหญิง" แจกสกิน "Qi x Annie Leonhart"
เมื่อเหล่าไททันบุกประชิด สมรภูมิ RoV กำลังจะลุกเป็นไฟ ในคอลแลบใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นผู้เล่นจะได้ประเดิมด้วยการไล่ล่าไททันหญิง ซึ่งจะปรากฏตัวในรูปแบบสกินใหม่ล่าสุด "Qi x Annie Leonhart" โดย Qi ฮีโร่สายไฟต์เตอร์สุดแกร่ง จะสวมบทบาทเป็น Annie Leonhart นักสู้มือเปล่าที่ทุกคนเกรงขาม มาพร้อมเอฟเฟกต์สกิลที่ถอดแบบการต่อสู้ระยะประชิดสุดดุดันของ Annie โดยอัลติเมตจะปล่อยหมัดรัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ศัตรูแทบตั้งตัวไม่ทัน ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของสกิน “Qi x Annie Leonhart” ได้ ฟรี พร้อมรูปโปรไฟล์ธีม Annie กรอบโปรไฟล์ และของรางวัลพิเศษอื่น ๆ เพียงเข้าร่วมกิจกรรมและทำภารกิจในเกมให้สำเร็จตามกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป
Cresht × Eren และ Aoi × Mikasa สกินคอลแลบที่หลายคนรอคอยมาแล้ว!
ไฮไลท์เด็ดของคอลแลปครั้งนี้คือสกินของฮีโร่ “Cresht” ที่จะปรากฏตัวในสกิน Eren Jaeger ที่ถอดแบบมาจากอนิเมะต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วนและลงตัว โดยสกิล 1 ของเขาสามารถเหวี่ยงดาบแข็งพิเศษสร้างแรงลมกระแทกศัตรู และอัลติเมตจะสามารถแปลงร่างเป็น “ไททันจู่โจม” เพื่อยกก้อนหินขนาดมหึมาทุ่มลงใส่ศัตรูได้ในครั้งเดียว
ด้าน “Aoi” จะสวมบทบาทในสกิน Mikasa Ackermann ซึ่งถ่ายทอดความพลิ้วไหวในการโหนของอุปกรณ์ ODM อย่างรวดเร็วไปทั่วสนามรบ พร้อมอัลติเมตที่สามารถกระโดดตีลังกายิง Thunder Spear ก่อนปิดฉากด้วยการโจมตีด้วยดาบคู่ที่ถอดแบบมาจากอนิเมะ Attack on Titan อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งการเคลื่อนไหวและเอฟเฟกต์สกิล สะท้อนตัวตนของตัวละครอย่างครบถ้วน
สกินคอลแลบ Nakroth × Levi ทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติเปิดตัวแล้ว!
ฮีโร่สุดฮิตอย่าง “Nakroth” จะได้รับสกิน Levi ซึ่งถ่ายทอดภาพลักษณ์ของทหารผู้แข็งแกร่งของมนุษยชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ สกิลต่าง ๆ แสดงถึงความรวดเร็วและแม่นยำในการต่อสู้ ขณะเดียวกัน อนิเมชันวาร์ป ยังเผยให้เห็นมุมเล็ก ๆ ของ Levi ที่รักความสะอาดจนไม่อาจละสายตาจากความเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมได้
เผยแมปลิมิเต็ด ท้าดวล "ไททันสัตว์ป่า" พร้อมล่า Easter Egg ทั่วสนามรบ!
พลิกโฉมสนามรบ RoV สู่โลกแห่ง Attack on Titan กับการปรับปรุงแผนที่ครั้งใหญ่ที่แบ่งโซนเป็น Paradis Island และMarley อย่างสมจริง พร้อมซ่อน Easter Egg ธีมคอลแลบไว้ให้ผู้เล่นได้ออกสำรวจ โดยไฮไลต์สำคัญคือการเปลี่ยน Dark Slayer ให้กลายเป็น “ไททันสัตว์ป่า” (Beast Titan) ซึ่งหากฝ่ายใดเอาชนะได้จะสามารถเรียก “ไททันวิปริต” ออกมาช่วยถล่มเลนได้ทันที เสริมด้วยหน้าจอสรุปผลการแข่งขันดีไซน์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การต่อสู้สุดอินระดับอนิเมะในทุกแมตช์
ห้ามพลาด! เป็นเจ้าของ “ไททันเกราะ” และสกิน “Heino: Scout Regiment” ได้ฟรี!
ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านั้น นอกจากสกินคอลแลบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เป็นต้นไป ผู้เล่นยังสามารถเป็นเจ้าของชุด “ไททันเกราะ” สุดลิมิเต็ดสำหรับฮีโร่ Flowborn ผ่านกิจกรรม “ป้องกันกำแพงมาเรีย” โดยเพียงช่วยเหลือหน่วยสำรวจทำภารกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จ ก็สามารถรับชุดไททันเกราะไปครอบครองได้ฟรีนอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ผู้เล่นจะได้ร่วมกันลุกขึ้นต่อสู้และโต้กลับเหล่าไททัน ด้วยการผนึกกำลังเพื่อขับไล่พวกมันออกไป ซึ่งจะสามารถปลดล็อกสกิน “Heino: Scout Regiment” เป็นของรางวัลได้ฟรี
ตลอดช่วงเวลาของคอลแลบ ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ผู้เล่นเข้าร่วมเพื่อสะสมของรางวัลและไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟต่าง ๆ ห้ามพลาดทุกการอัปเดต!
สะสมสกินครีป และสกินคู่หูสุดลิมิเต็ด เฉพาะช่วงคอลแลบนี้เท่านั้น!
ภายในช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นจะได้พบกับ สกินครีปธีมพิเศษจากคอลแลบ โดยตัวละครสุดตราตรึงจากเรื่องอย่าง ไททันเกวียน และ ไททันยักษ์ จะถูกนำมาเป็นสกินครีปเพื่อลงสู่สนามรบและร่วมต่อสู้เคียงข้างผู้เล่น
นอกจากนี้ยังมีสกินคู่หูแบบลิมิเต็ดให้สะสมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันสุดน่ารักของ Eren, Mikasa และ Levi ที่จะเข้ามาเติมสีสันให้กับสนามรบ และร่วมผจญภัยไปกับผู้เล่นในทุกการต่อสู้
ติดตามข่าวสารกิจกรรมและอัปเดตล่าสุดได้ที่ Garena RoV Thailand
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*