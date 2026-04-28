"Genesis War" เกมอาร์พีจีวางกลยุทธ์สุดเข้ม พร้อมให้เล่นแล้ว!

LINE Games ประกาศเปิดให้บริการเกม "Genesis War" เกม RPG สะสมตัวละคร พัฒนาโดย Meerkat Games อย่างเป็นทางการทั่วโลกแล้ววันนี้ ดาวน์โหลดแล้วทั้งบน iOS และ Android พร้อมรองรับภาษาไทย
การเปิดให้บริการครั้งนี้มาพร้อมประสบการณ์การเล่นที่เข้มข้น โดยสืบทอดจุดเด่นจากซีรีส์ต้นฉบับ ทั้งในด้านตัวละคร ระบบการต่อสู้ และเนื้อเรื่อง พร้อมเสริมความทันสมัยเข้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเกมได้เพิ่มความสนุกในการสะสมและพัฒนาตัวละคร ด้วยการเปิดตัวฮีโร่รวมทั้งหมด 69 ตัว รวมถึงตัวละครที่แฟน ๆ คุ้นเคยอย่าง ไอโยลิน และ คาร์ลส์
ระบบการต่อสู้ยังคงเอกลักษณ์เชิงกลยุทธ์ของต้นฉบับด้วยการใช้ตัวละครทั้งทีมในการวางแผน พร้อมเพิ่มเอฟเฟกต์แอนิเมชันที่มีไดนามิก ทำให้การต่อสู้ดูตื่นเต้นและอลังการมากยิ่งขึ้น
ในด้านเนื้อเรื่อง เกมได้ถ่ายทอดโลกอันกว้างใหญ่ของต้นฉบับ ผ่านเรื่องราวของเหล่าฮีโร่ที่ต้องเผชิญหน้ากับโชคชะตาบนทวีป Antaria พร้อมการเล่าเรื่องที่ลงลึกในบุคลิกและภูมิหลังของแต่ละตัวละคร ช่วยเพิ่มความอินให้กับผู้เล่น
เพื่อฉลองการเปิดให้บริการทั่วโลกครั้งนี้ LINE Games ได้เปิดตัวตัวละครใหม่ ได้แก่ โจแอน คาร์ตรายต์ และ คริสเตียน เดอ เมดิชี ทั้งสองเป็นเอเจนต์จากองค์กร ISS ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเสริมอำนาจของจักรวรรดิ Geithir และถูกกำหนดให้เป็นพาร์ตเนอร์กัน
โดย โจแอน คาร์ตรายต์ เป็นเอเจนต์หญิงจากกลุ่ม Valkyries ใช้สกิลไม้ตาย เขี้ยวพิโรธพายุ และ อิมพีเรียลซิลฟิด ขณะที่ คริสเตียน เดอ เมดิชี เป็นบุตรชายคนที่สองของตระกูล Medici และเป็นร้อยโทกองทัพอากาศ ใช้สกิลไม้ตาย การโจมตีด้วยดาวเทียม และอาวุธเฉพาะตัว เอ็ม.ซี. วาเลนไทน์ ในการต่อสู้
อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ประกอบด้วยเนื้อเรื่องหลัก Chapter 27–28 และระดับความยาก “Hard” Chapter 21–22 รวมถึงการเพิ่มเนื้อเรื่อง “Inner World” ตอน “Partner” ที่จะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอย่างลึกซึ้ง
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่เพื่อขยายประสบการณ์การเล่น ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ท้าทายอย่าง Tournament และ Ice Dragon Castle Escape คอนเทนต์วัดฝีมืออย่าง Pyramid และคอนเทนต์แบบร่วมมืออย่าง Knightage Raids
ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการ ซึ่งจะจัดขึ้นถึงวันที่ 26 พฤษภาคม เริ่มจากกิจกรรม “7-Day Attendance Relay Event” ที่การันตีรับตัวละครระดับ Legendary 100% โดยจะจัดทั้งหมด 4 รอบ ผู้เล่นสามารถสะสมตัวละครระดับ Legendary ได้รวมสูงสุดถึง 28 ตัว จากการทำภารกิจให้สำเร็จ
นอกจากนี้ ยังมี “Level Achievement Pass” จำนวน 2 รูปแบบ ที่มอบรางวัลตามเลเวลของบัญชี เพื่อช่วยให้ผู้เล่นตั้งตัวและเติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นเกม ของรางวัลประกอบด้วยไอเทมหลากหลาย เช่น เอลด์, แคปซูลค่าประสบการณ์, การ์ดสุ่มตัวละคร, กล่องสุ่มชิ้นส่วนความทรงจำระดับ Legendary รวมถึงเงินที่จำเป็นต่อการพัฒนาตัวละคร
อีกหนึ่งกิจกรรมคือ “Machina Roulette Event” ที่ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลได้วันละ 10 รายการ เช่น อาวุธระดับ Legend, กล่องสุ่มชุดเกราะ, Magna Carta, ตั๋วการสืบสวนพื้นที่ และ Raznite โดยยิ่งเข้าร่วมมาก ยิ่งได้รับรางวัลมากขึ้น
ที่สำคัญ ผู้เล่นใหม่ที่ทำภารกิจครบ 7 วัน จะได้รับ ตั๋วสุ่มตัวละคร 160 ใบ และ ตั๋วสุ่มอุปกรณ์ 140 ใบ รวมทั้งหมด 300 ครั้ง และเมื่อทำภารกิจ “Karim’s Bingo Missions” ยังสามารถรับเพิ่มได้อีก ตั๋วสุ่มตัวละคร 100 ใบ
"Genesis War" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบน iOS และ Android ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Official Website, YouTubeและ Discord
