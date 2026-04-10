VCT 2027 พลิกระบบการแข่งขัน เปิดทางทุกทีมล่าเวทีโลก!

Riot Games ประกาศรายละเอียดสำคัญของ VALORANT Champions Tour (VCT) 2027 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะยกระดับการแข่งขัน VALORANT Esports ไปอีกขั้น ด้วยระบบที่เน้นทัวร์นาเมนต์เป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ทีมจากทั่วโลกมีเส้นทางชัดเจนสู่ Masters และ Champions พร้อมขยายการจัดแข่งขันแบบสดไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่าที่เคย
VCT 2027 จะเปลี่ยนโฉมจากระบบลีกเดิม สู่รูปแบบการแข่งขันที่ทุกแมตช์มีความหมาย ทุกทัวร์นาเมนต์มีเดิมพัน และทุกทีมมีโอกาสก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้จริง ผ่านรอบคัดเลือกที่เปิดกว้างมากขึ้น ทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาคแบบ LAN รูปแบบใหม่ และระบบพาร์ทเนอร์โฉมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับอนาคตของวงการอย่างยั่งยืน
Leo Faria หัวหน้าฝ่าย VALORANT Esports ระดับโลกของ Riot Games กล่าวว่า “VCT 2027 คือการพลิกโฉมรูปแบบการแข่งขันของทีมต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์ที่แฟน ๆ จะได้รับจาก VALORANT Esports โดยเปลี่ยนมาใช้ระบบที่เน้นทัวร์นาเมนต์เป็นหลัก พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าถึงรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา เรากำลังสร้างระบบการแข่งขันที่มีความคล่องตัวและมีเดิมพันสูงขึ้น ที่ซึ่งทุกแมตช์ต่างก็มีความสำคัญ และทุกทีมมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้เหมือนกันหมด”
รูปแบบใหม่ที่ทุกแมตช์มีความหมาย
ตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป ทุกทีมใน VCT จะเข้าสู่การแข่งขันภายใต้ระบบเดียวกันและในเทียร์การแข่งขันเดียว โครงสร้างใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการเข้าสู่ระบบแข่งขันสำหรับทีมหน้าใหม่ พร้อมเปิดทางให้ทีมจำนวนมากขึ้นสามารถไต่ขึ้นสู่เวทีระดับสูงได้โดยตรง เป้าหมายของระบบใหม่นี้คือการทำให้การแข่งขันมีเดิมพันสูงตั้งแต่แมตช์แรก เร่งเส้นทางสู่เวทีระดับโลก เพิ่มจำนวนการแข่งขันระดับภูมิภาค และเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมให้กับทีมทั่วโลก
รอบคัดเลือกจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสำหรับทุกทีม โดยเปิดโอกาสให้มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบได้หลายครั้งตลอดทั้งปี ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้เข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค รวมถึง Kickoff และทัวร์นาเมนต์ใหม่อย่าง VCT Cups ซึ่งจะมาแทนที่ระบบลีก Regular Season เดิมในฐานะการแข่งขัน LAN ระดับภูมิภาคเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมของแต่ละโซน ก่อนส่งต่อผู้ชนะไปยัง Masters และ Champions
เปิดทางทุกทีมสู่ Masters และ Champions
เป็นครั้งแรกที่ทุกทีมที่มีความฝันจะสามารถลงแข่งเพื่อชิงสิทธิ์เข้าสู่ Masters และ Champions ได้โดยตรง หากชนะรอบคัดเลือกและทำผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาค ทีมเหล่านั้นจะได้ตั๋วสู่เวทีใหญ่ทันที พร้อมสิทธิ์รับเงินรางวัลจากการแข่งขันและส่วนแบ่งรายได้จากสินค้าดิจิทัล
ระบบการแข่งขันใหม่นี้จะมาพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือเกือบ 200 ล้านบาทไทยต่อปี และ Riot Games จะสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รายการระดับโลกแบบเต็มจำนวน นอกจากนี้ ในปี 2025 Riot Games ได้มอบส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าดิจิทัลให้กับทีมต่าง ๆ ในระบบ VCT รวมแล้วถึง 86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.9 พันล้านบาท
VCT Cups: เวทีใหม่ของภูมิภาค
หนึ่งในหัวใจหลักของ VCT 2027 คือการเปิดตัว VCT Cups ทัวร์นาเมนต์รูปแบบ LAN ที่จะมาแทนการแข่งขันลีกเดิมใน Regular Season เพื่อหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละภูมิภาค การแข่งขันเหล่านี้จะมีเส้นทางคัดเลือกที่ชัดเจน ปิดท้ายด้วยรอบ Finals ถ่ายทอดสดจากเมืองใหม่ ๆ และเป็นด่านสำคัญในการคัดเลือกทีมเข้าสู่ Masters และ Champions โดยตรง
ขยายการแข่งขันสดสู่ทั่วโลก
Riot Games จะขยายการจัดแข่งขันแบบสดอย่างจริงจังในปี 2027 โดยรวมแล้ว VCT จะจัดทัวร์นาเมนต์มากกว่า 20 รายการต่อปี ในกว่า 16 เมืองทั่วโลก ครอบคลุมทั้ง Cups ระดับภูมิภาค การแข่งขันนานาชาติ และรายการระดับโลก แฟน ๆ จะได้สัมผัส VALORANT Esports แบบใกล้ชิดยิ่งขึ้น ผ่านการแข่งขัน LAN หลายรายการในแต่ละภูมิภาคตลอดทั้งปี
พาร์ทเนอร์รูปแบบใหม่ ระยะเวลา 2 ปี
ระบบพาร์ทเนอร์โฉมใหม่จะเริ่มใช้ในปี 2027 โดยมีระยะเวลารอบละ 2 ปี และเกณฑ์คัดเลือกที่ปรับปรุงใหม่ ทีมพาร์ทเนอร์จะได้รับสิทธิประโยชน์สำคัญ ได้แก่ ค่าตอบแทนพื้นฐานรายปี โบนัสตามผลงาน สิทธิ์สร้างรายได้ผ่าน Team Capsules หรือ สกินในเกมที่ทำให้แฟน ๆ มีโอกาสสนับสนุนทีมโปรดของตัวเอง และสิทธิ์เข้าสู่รอบลึกของสายการแข่งขันตั้งแต่ต้น เพื่อสร้างความมั่นคงและการมองเห็นที่มากขึ้นในระบบแข่งขัน
ใบสมัครพาร์ทเนอร์จะได้รับการประเมินจากหลายปัจจัย ทั้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคอมมูนิตี้ VALORANT ความสามารถในการสร้างกระแสในกลุ่มแฟนคลับและคอนเทนต์ ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบในการบริหารองค์กร ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และผลงานการแข่งขัน
แม้ทีมพาร์ทเนอร์จะยังคงมีบทบาทสำคัญในระบบใหม่ แต่ทีมที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ก็จะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเช่นกัน ทั้งเงินรางวัลจากแต่ละรอบ เงินสนับสนุนค่าเดินทาง สิทธิ์เข้าร่วมรายการระดับโลก และรอบการจ่ายเงินที่รวดเร็วและสม่ำเสมอกว่าเดิม Riot Games ระบุว่าโมเดลใหม่นี้เปิดโอกาสให้ทีมที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์แต่ทำผลงานโดดเด่นสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากหลายรายการ และในบางกรณีอาจมีรายได้มากกว่าทีมพาร์ทเนอร์อันดับล่างด้วยซ้ำ
VCT 2027 ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน แต่คือการยกระดับระบบนิเวศของ VALORANT Esports ให้กว้างขึ้น ดุเดือดขึ้น และเปิดกว้างขึ้นสำหรับทุกทีมที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองบนเวทีใหญ่ที่สุดของโลก
Riot Games จะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค เส้นทางคัดเลือก และสถานที่จัดการแข่งขันเมื่อใกล้ถึง Champions
