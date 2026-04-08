RPL 2026 Summer ยอดชมทะลุ 65 ล้านครั้ง พร้อมเปิดศักราช "Miss RoV" อย่างยิ่งใหญ่

การีนา ประกาศความสำเร็จพร้อมปิดฉากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตเกม Arena of Valor (RoV) รายการ RoV Pro League 2026 Summer สโมสรอีสปอร์ตชั้นนำ "Buriram United Esports" ผงาดคว้าแชมป์ฤดูกาลที่ 17 รับเงินรางวัลรวม 6,000,000 บาท พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ รุกตลาดกลุ่มผู้เล่นหญิงกับทัวร์นาเมนต์หญิงล้วน รายการ Miss RoV Tournament 2026 เป็นครั้งแรก ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Garena RoV เกม MOBA บนมือถืออันดับหนึ่งของไทย เดินหน้าในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตของไทย พร้อมยกระดับการแข่งขันรอบตัดสินสู่ "Esports Festival"
การแข่งขันRoV Pro League 2026 Summer ดำเนินมาตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม - 5 เมษายน 2569 มีสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 9 สโมสร ฤดูกาลนี้ Garena RoV ยกระดับสเกลการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยการขยายพื้นที่จัดงานครอบคลุมถึงสองฮอลล์ เพิ่มโซนกิจกรรมและนิทรรศการให้แฟนเกมที่ตบเท้าเข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 50,000 คนตลอดสองวัน ขณะที่ยอดรับชมทางออนไลน์ตลอดฤดูกาล (Accumulated View) พุ่งทะลุกว่า 65 ล้านครั้ง
การแข่งขันรอบ Championship เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง 4 ทีมชั้นนำ ได้แก่ Full Sense, Buriram United Esports, SOLYX Esports และ King of Gamers Club ก่อนที่คู่ชิงชนะเลิศสองทีมสุดท้ายอย่าง Full Sense และ Buriram United Esports จะฟาดฟันกันอย่างดุเดือดในแมตช์ชี้ชะตารอบตัดสิน โดยในท้ายที่สุด “Buriram United Esports” สามารถโชว์ฟอร์มเหนือชั้นคว้าชัยชนะไปได้สำเร็จด้วยสกอร์ 4 ต่อ 2 เกม คว้าบัลลังก์แชมป์ประเทศไทย พร้อมเงินรางวัล 6,000,000 บาท ขณะที่รางวัล FMVP (Final Most Valuable Player) เป็นของ “Deawwy” จาก Buriram United Esports เช่นเดียวกัน ด้าน Full Sense แชมป์เก่า คว้ารองแชมป์ในฤดูกาลนี้
นอกจากตำแหน่งแชมป์ประจำฤดูกาล พร้อมเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ Buriram United Esports ยังได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการลุยศึกการแข่งขัน RoV นานาชาติ รายการ Arena of Valor Premier League (APL) 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงกลางปีนี้ ณ นครโฮจิมินห์ และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ทั้งยังได้รับเชิญเข้าแข่งขันในการแข่งขันระดับโลกอย่าง Esports World Cup (EWC) 2026 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือพิเศษระหว่าง Arena of Valor (RoV) และ Honor of Kings (HOK) โดยจะจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม นี้ ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนการเติบโตของ RoV สู่ระดับโลกในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการให้บริการในประเทศไทยในปีนี้
พชรพล ชัฎอนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะโปรดิวเซอร์เกม Arena of Valor (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า “ฤดูกาลนี้ Garena RoV ทลายกรอบของงานอีเวนท์อีสปอร์ตแบบดั้งเดิมที่เน้นการแข่งขันเพียงอย่างเดียว ไปสู่การเป็น ‘Esports Festival’ เทศกาลที่ผสมผสานเกม อีสปอร์ต ดนตรี และคาแรคเตอร์ไทยเข้าด้วยกัน นำเสนออีเวนต์ที่มีกิจกรรมความสนุกหลากหลายรูปแบบ สร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความสนใจของคนรุ่นใหม่ เกิดเป็นปรากฏการณ์ความบันเทิงข้ามจักรวาลอย่างเต็มรูปแบบ สร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ทำให้อีสปอร์ตเข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น และพลิกโฉมงานออฟไลน์ให้แฟนด้อมหลากหลายกลุ่มได้มาพบปะและดื่มด่ำประสบการณ์ร่วมกันได้ภายในงานเดียว”
นอกจากนี้ Garena RoV สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่สะเทือนวงการอีสปอร์ตไทย ด้วยการเปิดตัวทัวร์นาเมนต์หญิงล้วนครั้งแรก รายการ Miss RoV Tournament 2026 ผลักดันอีสปอร์ตให้เข้าถึงนักกีฬาและผู้เล่นในวงกว้างขึ้น เปิดเวทีให้นักกีฬาหญิงมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพในฐานะนักกีฬาอีสปอร์ต โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ทีม “eArena” สามารถคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์นี้ไปครองได้สำเร็จ หลังเอาชนะคู่แข่งอย่าง TEAM MAZZ ไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 3 ต่อ 0 เกม
“ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของฤดูกาลนี้คือการแข่งขัน Miss RoV Tournament 2026 ซึ่งดำเนินการแข่งขันควบคู่มากับทัวร์นาเมนต์หลัก โดยมีทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันกว่า 418 ทีมจากทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้เล่นหญิง สะท้อนว่าผู้เล่นหญิงมีความพร้อมและต้องการพื้นที่แสดงความสามารถ ที่พิเศษไปกว่านั้น สองทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Miss RoV Tournament 2026 ครั้งนี้ จะได้สิทธิ์ร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ Arena of Valor Premier League (APL) 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงกลางปีนี้ ที่ประเทศเวียดนาม เช่นเดียวกับทีมแชมป์ RPL 2026 Summer โดยจะได้ร่วมชิงชัยกับนักกีฬาหญิงจากชาติอื่น ๆ เพื่อชิงบัลลังก์แชมป์นานาชาติ การแข่งขันครั้งนี้จึงถือเป็นการบุกเบิกและปูทางสู่ทัวร์นาเมนต์ประเภทหญิงล้วนรายการอื่น ๆ อีกในอนาคต” พชรพล กล่าวเสริม
ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านความบันเทิง การีนาสร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงข้ามจักรวาลครั้งใหม่ เปิดตัว “DREAMGALS” เกิร์ลกรุ๊ปสุดเท่จากค่าย YUPP! ในฐานะ “Friends of Valor” ของเกม RoV นำโดย MILLI (มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล), Flower.far (ฟาร์-พิชญานิน หนูศรี) และ GALCHANIE (แป้ง-ธนัญญา อินวงษ์) ซึ่งมาปรากฎตัวในงาน RPL 2026 Summer กับมินิคอนเสิร์ตเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ Miss RoV Tournament 2026 อย่างยิ่งใหญ่ ถ่ายทอดเอเนอร์จีความมั่นใจแบบ “เพื่อนหญิงพลังหญิง” สู่เวทีอีสปอร์ตให้เดือดทะลุปรอท
“เราเชื่อว่าเกมและอีสปอร์ตในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงหรือกีฬาที่จำกัดอยู่บนหน้าจออีกต่อไป แต่ได้ยกระดับกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ และสามารถผสานรวมกับวัฒนธรรมป๊อปอื่น ๆ ได้อย่างกลมกล่อม ที่ผ่านมา RoV เองมีการร่วมงานกับแบรนด์หรือวงการอื่น ๆ มาตลอดอยู่แล้ว รวมถึงวงการเพลง การร่วมมือกับ DREAMGALS ในฐานะ ‘Friends of Valor’ จึงเป็นการเชื่อมผสานวัฒนธรรมร่วมสมัยที่แตกต่างกันให้มาอยู่ในจักรวาลเดียวกัน สามารถเข้าถึงทั้งเกมเมอร์ แฟนอีสปอร์ต และแฟนเพลง ได้พร้อม ๆ กันในพื้นที่เดียว” พชรพล กล่าวเสริม
ต่อเนื่องด้วยโชว์พิเศษจาก GALCHANIE (แป้ง-ธนัญญา อินวงษ์) กับเพลงธีมประจำการแข่งขันฤดูกาลนี้ เพลง “DREAMRISER รุ่งอรุณแห่งความฝัน” ที่สะกดทุกสายตาและปลุกพลังผู้ชมทั้งฮอลล์ให้พุ่งทะยานสู่แมตช์ชี้ชะตาในรอบชิงชนะเลิศของคู่ชิงแชมป์สองทีมสุดท้ายของ RPL 2026 Summer
อีกทั้งความสนุกยังถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นกับ Show Match สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “ก้อง ห้วยไร่” ที่ขึ้นเวทีร่วมดวลฝีมือกับเหล่า RoV Influencers ตัวท็อปของวงการ สร้างสีสันและเสียงเชียร์กระหึ่มฮอลล์
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญภายในงานคือโซนกิจกรรม RoV x PASULOL ที่หยิบยก คอนเทนต์ไทย มาสร้างสีสันอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Garena RoV และศิลปินไทยชื่อดัง “PASULOL” (พสุ หล่อเพ็ญศรี) ที่ได้รับความนิยมและมีผู้ติดตามมากกว่า 4.3 ล้านบัญชีบนยูทูป โดยได้ร่วมกันเนรมิตสกินสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับฮีโร่ Gildur ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละคร “พระอิศวร” ในการ์ตูนของ PASULOL พร้อมขนทัพกิจกรรมเอาใจเกมเมอร์มากมาย อาทิ “บูชาข้า ล่าสกิน” ที่ให้ผู้ร่วมงานนำสิ่งของมาถวายแด่ “พระอิศวร” เพื่อลุ้นรับสกินสุดพิเศษ รวมไปถึง “ศึกดวลเดือด” “อุกกาบาต พิฆาตฮีโร่” และ “ห้องถ่ายสวรรค์” เสิร์ฟโมเมนต์ความสนุกแบบกวน ๆ ให้แก่เหล่าเกมเมอร์ชาว RoV ได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างจุใจ
เพื่อเติมเต็มความเป็นเฟสติวัลอย่างเต็มรูปแบบ Garena RoV ยังคัดสรรร้านอาหารระดับ Michelin Guide ของไทยมาเสิร์ฟแฟนเกมถึง 10 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น ตั้งใจย่าง, ตั้งซุ่ยเฮงโภชนา, ขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย, บุญเลิศ บะหมี่เกี๊ยวหมูย่างซีอิ๊ว, เอลวิส สุกี้, ราดหน้ายอดผักสูตร 40 ปี (ศาลเจ้าพ่อเสือ), กะเพราขุนช้าง, เล็กใหญ่ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ, เล็กใหญ่นมสด และ Try Me Thai
“Garena RoV ในฐานะเกมที่ร่วมบุกเบิกอีสปอร์ตระดับอาชีพในประเทศไทย เราเชื่อว่าการจัดการแข่งขัน RoV Pro League อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 17 ฤดูกาล ไม่เพียงแต่เป็นการผลักดันนักกีฬายอดฝีมือจากเหล่าสโมสรอีสปอร์ตชั้นนำ แต่เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการสร้างการเติบโตตลอดทั้งอีโคซิสเต็ม ช่วยผลักดันนักกีฬาคลื่นลูกใหม่ ทำให้ผู้คนในสังคมไทยหันมาทำความรู้จักกับอีสปอร์ต และสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ ๆ ในหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ความภาคภูมิใจในการจัด RoV Pro League จึงไม่ใช่เพียงการสร้างแชมป์ หรือทำลายสถิติยอดการรับชม แต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยผ่านกีฬายุคใหม่ที่ไร้ขีดจำกัด” พชรพล กล่าวทิ้งท้าย
