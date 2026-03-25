Garena RoV จับมือ "PASULOL" อัดแคมเปญใหญ่รับสงกรานต์!

Garena RoV ร่วมกับ PASULOL ส่งแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ในคอนเซ็ปต์ "RoV LnW สาด" สื่อถึง "การสาดความเทพ" ผ่านสกินสุดอลังการในช่วงสงกรานต์ พร้อมตอกย้ำความเป็น God-tier ของเกม RoV ที่ครองใจผู้เล่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 10
RoV x PASULOL กระหน่ำความมันส์แบบ “LnW สาด”
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญสงกรานต์ประจำปีนี้คือการจับมือกับศิลปินไทยชื่อดัง “PASULOL” (พสุ หล่อเพ็ญศรี) เจ้าของช่อง PASULOL ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 4.3 ล้านบัญชี ร่วมรังสรรค์สกินสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับฮีโร่ Gildur โดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากตัวละคร “พระอิศวร” ในการ์ตูนของ PASULOL โดยผู้เล่นสามารถรับสกินระดับ “LnW” นี้ได้ฟรี ผ่านกิจกรรมภายในเกม ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน เป็นต้นไป
“บวงสรวง LnW” ใจกลางสยาม สายมูห้ามพลาด!
นอกจากกิจกรรมภายในเกม Garena RoV ยังยกประสบการณ์ความ “LnW” จากหน้าจอมาสู่โลกจริง กับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ “บวงสรวง LnW” ณ ลานข้างอาคารสยามสเคป (Siam Scape) สยามสแควร์ จำลองพิธีบวงสรวง “พระอิศวร” คาแรคเตอร์ชื่อดังจาก PASULOL เพื่ออัญเชิญเทพเข้าสู่สกิน “พระอิศวร Gildur” ภายในงานจัดเต็มกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมแลนด์มาร์คสำคัญอย่างหุ่นเป่าลมพระอิศวรที่มีความสูงกว่า 10 เมตร รอคอยให้แฟนเกมเข้ามาสักการะเพื่อรับ Item Code จาก RoV โดยมีรางวัลใหญ่คือ สกิน Dimension Breaker ครบทุกตัวละคร นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังสามารถร่วมสนุกกับบูธกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมแข่งขันโหมด 1v1 และ 5v5 เกมปาบอลสุดมันส์ Photo Booth เก็บโมเมนต์สุดพิเศษ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ Garena RoV ขนทัพมามอบความสนุกแก่แฟนเกมพร้อมแจกไอเทมโค้ดแบบจัดเต็มตลอดงาน ห้ามพลาด วันที่ 28 - 30 มีนาคม นี้ ณ ลานข้างอาคารสยามสเคป สยามสแควร์
ยึดยอดตึก “ใบหยก 2” ตอกย้ำ RoV อันดับหนึ่ง “เกมตีป้อม”
เพื่อเป็นการต้อนรับแคมเปญสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ RoV จุดกระแสไวรัลด้วยการยึดแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยการเพ้นท์ยอดตึก Baiyoke Tower II หรือ “ตึกใบหยก 2” ที่มีความสูงถึง 304 เมตร ด้วยข้อความขนาดยักษ์ “อยากตีป้อมโว้ยยยย” ดึงดูดสายตาผู้คนจากทุกสารทิศ พร้อมแฮชแท็ก #เทพมาว่ะ และ #RoV ตอกย้ำว่า Garena RoV เป็น “เกมตีป้อม” อันดับหนึ่งบนมือถือที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน โดดเด่นด้วยแคมเปญสุดพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นบนความเข้าใจผู้เล่นไทยโดยเฉพาะ โดยแคมเปญนี้เลือกใช้คีย์เวิร์ด (keyword) ที่เป็นเอกลักษณ์และสื่อถึง Garena RoV โดยตรง เพราะเพียงเอ่ยถึงคำว่า “ตีป้อม” ผู้เล่นและแฟนเกมต่างสามารถนึกถึงเกม RoV ได้ในทันที ถือเป็นการสื่อสารที่ตรงกลุ่ม สร้างการจดจำ และสร้างบทสนทนาภายในคอมมูนิตี้แฟนเกม RoV ได้อย่างทรงพลัง
ชาว Garena RoV ห้ามพลาด! เตรียมพร้อมรับความสนุกจัดเต็มได้ตลอดช่วงสงกรานต์นี้ สามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดของ Garena RoV ได้ที่ ออฟฟิเชียลแฟนเพจ Garena RoV Thailand และ Garena RoV Tournament
