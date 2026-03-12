"Ragnarok: Midgard Senki" เปิดทดสอบ Pioneer Test แล้ววันนี้!

"Ragnarok: Midgard Senki" เกมมือถือ MMORPG ไร้อาชีพรูปแบบใหม่ เปิดให้เข้าร่วมการทดสอบ Pioneer Test อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ดาวน์โหลดและเข้าร่วมการทดสอบได้ผ่าน Google Play Store และ Apple Testflight
สำหรับผู้ใช้งานผ่าน Apple Testflight จำเป็นต้องทำรายการผ่านหน้าเว็บไซต์เติมเงินช่องทางที่สามของออฟฟิเชียลเพื่อเข้าร่วมคอนเทนต์แบบชำระเงินภายในเกมในครั้งนี้ นอกจากการทดสอบครั้งนี้จะมีกิจกรรมฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์มากมายแล้ว นักผจญภัยที่ทำการเติมเงินในช่วงเวลาทดสอบจะยังได้รับรางวัลเพิ่มเติมเมื่อตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกด้วย
ระบบแลกเปลี่ยน 1 ต่อ 1
นอกเหนือจากระบบตลาดกลางที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วในเกมนี้ นักผจญภัยที่ผ่านเงื่อนไขจะสามารถทำการแลกเปลี่ยนแบบ 1 ต่อ 1 ระหว่างกันได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องรอวางขายอุปกรณ์บนตลาดกลาง เพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถนำไอเทมมูลค่าสูงในมือไปแลกเปลี่ยนได้ทันที หากเล่นกับเพื่อนสนิท ยิ่งสามารถตกลงแลกเปลี่ยนอุปกรณ์กันได้อย่างอิสระ หรือปรับเปลี่ยนการปั้นตัวละครของตัวเองได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์การเล่น! ระบบที่สะดวกสบายเช่นนี้จะช่วยผลักดันให้นักผจญภัยกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดบนทวีป Midgard ได้ในเวลาอันสั้น
การผจญภัยเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
การเข้าร่วมทดสอบ Pioneer Test ของ "Ragnarok: Midgard Senki" ในครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับระบบไร้อาชีพที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกของ RO ก่อนใคร ผู้เล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์อาชีพที่หลากหลายได้ผ่านการเปลี่ยนอาวุธ เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับคอนเทนต์การทดสอบในครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่ ภายในเกมยังได้เตรียมกิจกรรมมากมายให้ผู้เล่นได้เข้าร่วม เพื่อให้ผู้เล่นสามารถปั้นตัวละครของตนเองและสนุกไปกับคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของเกมได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
ในขณะเดียวกัน ภายในเกมยังได้เตรียมปฏิทินท้าทายสุดพิเศษสำหรับนักผจญภัยเอาไว้ด้วย เพียงแค่ทำตามคำแนะนำกิจกรรมในปฏิทิน ก็จะไม่หลงทางในทวีป Midgard อันกว้างใหญ่ไพศาล พร้อมกันนี้ขอเตือนทุกคนว่า หลังจากทำกิจกรรมประจำวันเสร็จสิ้นแล้ว อย่าลืมไปที่สมรภูมิแห่งปาฏิหาริย์เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กับ BOSS สุดตื่นเต้นเร้าใจ ไม่เพียงแต่จะได้ท้าทายตัวเองเท่านั้น แต่ยังสามารถมุ่งสู่การเป็นผู้นำบนกระดานจัดอันดับ เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษที่คาดไม่ถึงได้อีกด้วย
PVP บนฟิลด์รอให้คุณมาท้าทาย!
ระบบการเล่น PVP สุดตื่นเต้นเร้าใจเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เล่นซีรีส์ RO ต่างแสวงหาร่วมกัน ในการเดินทางของ "Ragnarok: Midgard Senki" ผู้เล่นสามารถสลับแชนแนลเพื่อเข้าร่วมได้อย่างอิสระ ในแชนแนล PVP แม้ว่าจะมีโอกาสสูงที่จะถูกผู้เล่นคนอื่นสังหารระหว่างการเดินทางผจญภัย แต่ในขณะเดียวกันคุณภาพของไอเทมที่ดรอปจาก MVP ก็จะสูงกว่า รางวัลดีกว่า และยังสามารถจับสัตว์เลี้ยงที่ดีกว่าได้อีกด้วย นับเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วใน "Ragnarok: Midgard Senki"
สิทธิประโยชน์มากมายพร้อมร่วมเดินทางไปกับคุณ หลังสิ้นสุดระยะเวลาการทดสอบ เกมจะปิดเซิร์ฟเวอร์และลบข้อมูล นักผจญภัยสามารถคว้าโอกาสในช่วงทดสอบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ในขณะเดียวกัน การเติมเงินของผู้เล่นในช่วงทดสอบจะได้รับการคืนยอดในช่วง Open Beta ในภายหลัง และเมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการก็ยังมีของขวัญสุดพิเศษอีกมากมายรอนักผจญภัยมากอบโกยอยู่นะ
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61584864553393
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ggv.journey.aos
Apple Testflight: https://testflight.apple.com/join/ddJQBnRP
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*