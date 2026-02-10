"Ragnarok: Endless Trails" ประกาศเปิด Final CBT วันที่ 9-17 ก.พ.นี้

"Ragnarok: Endless Trails" ความสนุกใหม่ของ RO ในรูปแบบ Hybrid Roguelike พร้อมเปิดทดสอบรอบสุดท้าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งระบบ iOS & Android ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังผ่านการทดสอบ และปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องจนการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ "Ragnarok: Endless Trails" เกมมือถือแนวตั้งในรูปแบบ Hybrid Roguelike จาก Gravity Game Tech พร้อมเปิดให้ผู้เล่นได้สัมผัสในช่วงการทดสอบครั้งสุดท้าย Final CBT ที่ผสานการเล่น PVE แบบ Roguelike เข้ากับ PVP Battle Royale แบบเรียลไทม์ มอบประสบการณ์ใหม่ที่เล่นง่าย ใช้เวลาไม่นาน เต็มไปด้วยอิสระในการวางกลยุทธ์ พร้อมโหมดเอาชีวิตรอด และการแข่งขันอย่างไร้ขีดจำกัด
รายละเอียดการปรับปรุงและคอนเทนต์ใหม่ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นให้สนุกและเข้มข้นยิ่งขึ้น
• เพิ่มอาชีพใหม่: Thief และ Assassin เปิดทางเลือกการเล่นและสไตล์การต่อสู้ที่หลากหลายมากขึ้น
• เพิ่มโหมดเควสใหม่: Battle Royale สัมผัสการแข่งขันแบบเรียลไทม์ที่ท้าทายและเร้าใจยิ่งกว่าเดิม
• ปรับปรุง UI ภายในเกม: ออกแบบใหม่ให้สวยงาม ทันสมัย และใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
• พัฒนาหน้าจอ Result: แสดงผลข้อมูลชัดเจน อ่านง่าย และเข้าถึงสถิติหลังจบเกมได้รวดเร็ว
• ปรับปรุงแอนิเมชันตัวละคร: เพิ่มความลื่นไหล และความสมจริงในการเคลื่อนไหวและท่วงท่าการโจมตี
• พัฒนาเอฟเฟกต์เสียง Critical: เสียงดาเมจแบบ Critical ชัดเจน เร้าใจ และสะท้อนพลังการโจมตีได้ดียิ่งขึ้น
• เพิ่มอุปสรรคในโหมด Nightmare: ยกระดับความท้าทายของด่านต่อสู้ ให้ต้องวางกลยุทธ์มากขึ้นในทุกการเล่น
• เพิ่ม Buff Item & Effect: เพิ่มการดรอปบัฟภายในฉากต่อสู้ เพื่อสร้างความหลากหลายและความสนุกใหม่ในแต่ละรอบการผจญภัย
โปรโมชั่นสุดคุ้มเฉพาะช่วงทดสอบ Final CBT เติมก่อน คุ้มกว่า พร้อมรับสิทธิ์พิเศษเมื่อเปิด OBT
ช่วงเวลาสำคัญสำหรับนักผจญภัยที่ไม่อยากพลาดความได้เปรียบตั้งแต่วันแรกของ OBT กับแพ็กเกจและโปรโมชันพิเศษที่เปิดให้เฉพาะในช่วง Final CBT เท่านั้น เติมเงินวันนี้ รับรางวัลและโบนัสสุดคุ้มไปใช้ต่อได้ยาว ๆ เมื่อเกมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Special Package
• CBT Pioneer Package แพ็กเกจสุดคุ้ม สำหรับผู้บุกเบิก เปิดจำหน่ายเฉพาะช่วง Final CBT ผ่านทาง WEBSHOP เท่านั้น พร้อมรับไอเทมทันที และรับไอเทมเช่นเดียวกันอีกครั้งในช่วง OBT ให้คุณเริ่มต้นได้เหนือกว่าตั้งแต่ก้าวแรก
• CBT Top-up Promotion โปรโมชั่นเติมเงินสะสม รับโบนัสพิเศษ เมื่อซื้อ Poring Crystal ในช่วง Final CBT ผ่านช่องทางใดก็ได้ของเกม (Google Play / WEBSHOP) เท่านั้น พร้อมรับโบนัสทันที และรับโบนัสเช่นเดียวกันอีกครั้งในช่วง OBT ยิ่งเติมมาก ยิ่งได้เปรียบมาก
• CBT Special Relay Package แพ็กเกจสุดพิเศษ 16 สเต็ป ทั้งช็อป ทั้งฟรี กดรับฟรี หรือซื้อได้เฉพาะช่วง Final CBT ผ่านทาง Google Play เท่านั้น พร้อมกับรับไอเทมทันที และรับไอเทมเช่นเดียวกันอีกครั้งในช่วง OBT สำหรับผู้เล่นที่ไม่อยากพลาดดีลสุดพิเศษเพียงครั้งเดียว
กิจกรรมพิเศษ Ragnarok Endless Trails CBT X Event
เพียงเข้าร่วมการทดสอบ Final CBT ของเกม Ragnarok Endless Trails หากทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยจะสามารถเลือกได้ 1 เกม เพื่อรับรางวัลพิเศษในเครือ Ragnarok ทั้ง 8 เกม ประกอบด้วย
- Ragnarok Online (Thailand)
- Ragnarok Online Classic (Thailand)
- The Ragnarok (SEA)
- Ragnarok V: Returns (Global)
- Ragnarok Online (Indonesia)
- Ragnarok Online Classic (Indonesia)
- Ragnarok Online (MSP)
- Ragnarok Idle Adventure Plus (Global)
ดาวน์โหลดทดสอบเกม Ragnarok Endless Trails ได้ที่Google Play & Apple Testflight: https://roecbt.go.link/fdXai
CBT Event Details: https://roendless.com
Pre-register (Website): https://www.roendless.com/pre-register
Pre-register (Google Play & App Store): https://roendlesstrails.go.link/93tLV
นักผจญภัยสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มได้ที่
Official Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/roendless.th
Community Discord: https://discord.gg/2zRsTm6q9F
