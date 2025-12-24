Garena ผนึก Sanrio characters ระเบิดพลังความน่ารักทั่วสมรภูมิ RoV

Arena of Valor (RoV) เกมมือถือแนว MOBA ชั้นนำจาก Garena ประกาศความร่วมมือครั้งแรกกับ Sanrio ขนทัพสี่คาแรคเตอร์ชื่อดังขวัญใจแฟน ๆ สู่จักรวาล RoV ฉลองเทศกาลหิมะ “RoV Snow Festival” เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 17 มกราคม 2569
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2568 ถึง 17 มกราคม 2569 Garena RoV เตรียมเสิร์ฟมหกรรมคอนเทนต์และกิจกรรมภายในเกม โดยตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2568 ผู้เล่นสามารถล็อกอินเพื่อรับกรอบโปรไฟล์ Pompompurin’s Oath Mortos ฟรีทันที และสามารถสะสมโทเคนเพื่อแลกรับอีโมจิถาวรสุดน่ารักได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2568 – 17 มกราคม 2569 พร้อมเปิดจำหน่าย สกิน “Pompompurin’s Oath - Mortos” และสกินครีปที่มาในธีม Cinnamoroll ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 – 17 มกราคม 2569
นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถร่วมสนุกกับ โหมด Championship คอลแลป เพื่อรับของรางวัล ระหว่างวันที่ 3 – 11 มกราคม 2569 พร้อมร่วมทำภารกิจพิเศษภายในเกมเพื่อรับสกินฟรี “My Melody’s Love - Veera” และร่วม “กิจกรรมเรียง 3” เพื่อรับไอเทมสกินคอลแลปได้ฟรี ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 17 มกราคม 2569 และยังสามารถร่วมกิจกรรมพิมพ์แชทโลกเพื่อรับรูปโปรไฟล์ฟรี (เลือกได้ 1 แบบ) ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น Garena RoV เตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ แฟนเกมเตรียมพบกับสกินใหม่สุดพิเศษเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ “Kuromi’s Heart - Natalya” และ “Cinnamoroll’s Dream Aya” ที่จะเปิดให้เป็นเจ้าของได้ตั้งแต่ 1 – 17 มกราคม 2569 เติมเต็มสีสันความน่ารักเต็มพิกัดให้สมรภูมิ RoV ตลอดเทศกาลปีใหม่นี้
Kuromi's Heart - Natalya: เผยเสน่ห์สุดน่ารักแฝงความเท่กระชากใจ
สกินคอลแลป “Kuromi's Heart” ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับฮีโร่ตัวตึงอย่าง “Natalya” ผสานเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Kuromi เข้ากับลุคหวานเท่ได้อย่างลงตัว โดยสกิล 1 Kuromi’s Heart - Natalya จะแสดงเอฟเฟกต์หัวใจสีม่วงจากการยิงลูกพลังเวทย์สีม่วงสุดน่ารัก ขณะที่สกิล 2 ลูกพลังจะแปรเปลี่ยนเป็นกระจกแต่งหน้าในธีม Kuromi และสกิล 3 จะแสดงเอฟเฟกต์โล่รูป Kuromi สะดุดตา มาพร้อมแอนิเมชันวาร์ปกลับฐานที่กลายเป็นห้องแต่งหน้าสุดชวนฝัน เปล่งประกายระยิบระยับ เต็มไปด้วยเสน่ห์สไตล์สาวหวานผสานความเท่
Cinnamoroll's Dream - Aya: ล่องลอยสู่ความฝันอันหอมหวาน
สำหรับฮีโร่สุดน่ารักอย่าง “Aya” เผยโฉมในสกินคอลแลป “Cinnamoroll's Dream” ที่ถ่ายทอดความอ่อนโยนและผ่อนคลาย ผ่านเอฟเฟกต์สกิลที่ออกแบบมาลงตัว โดยสกิล 1 จะปล่อยฟองแห่งความฝันรูป Cinnamoroll สุดน่ารัก ขณะที่ สกิล 2 Cinnamoroll's Dream - Aya จะขี่ชิงช้าก้อนเมฆ ลอยล่องไปตามสายลม และสกิล 3 จะยืนบนจานขนมในธีม Cinnamoroll ที่เต็มไปด้วยขนมสุดน่ารัก อบอวลไปด้วยพลังฮีลแสนอบอุ่น นอกจากนี้ยังพร้อมแอนิเมชันวาร์ปกลับฐานที่เป็นฉากลอยขึ้นฟ้าพร้อมลูกโป่งธีม Cinnamoroll แสนน่ารัก
My Melody's Love - Veera: ความน่ารักสุดชวนฝัน รับฟรี! เพียงทำภารกิจให้สำเร็จ
ครั้งนี้ “Veera” มาในสกินคอลแลป “My Melody’s Love” ที่ผสานความอ่อนหวาน ความน่ารัก และความสง่างามได้อย่างกลมกลืน สกิล 1 ของ My Melody's Love - Veera จะปรากฏในรูปของเป็นโต๊ะขนมหวานสุดชวนฝัน ส่วนสกิล 2 จะแปรเปลี่ยนเป็นแก้วกาแฟหอมกรุ่นสุดน่ารัก และสกิล 3 จะมีไอศกรีมซันเดสุดน่ารักเรียงรายออกมา ขณะ Veera หมุนตัวอย่างอ่อนช้อย เติมบรรยากาศหวานละมุนให้อบอวลไปทั่วสมรภูมิ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 13 มกราคม แฟนเกมสามารถร่วมกิจกรรมเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ รับโอกาสอธิษฐานและนำไปแลกรับสกิน My Melody's Love - Veera ได้ฟรี!
Pompompurin's Oath - Mortos: เปิดตัวความเท่ในสไตล์หวานละมุน
สำหรับสกินคอลแลปใหม่ล่าสุด “Pompompurin's Oath” สำหรับ Mortos สกิล 1 จะสร้างเอฟเฟกต์คาราเมลลื่นไหลสวยงาม ศัตรูที่ติดมาร์กจะมีสัญลักษณ์มงกุฎเปล่งประกายเหมือนน้ำผึ้ง ขณะที่สกิล 2 จะเรียกพุดดิ้งเวทมนตร์รูป Pompompurin โคจรรอบตัว และสกิล 3 จะปล่อยมงกุฎและแสงดาวระเบิด เปลี่ยนพื้นสมรภูมิเป็นเวทีแสงหมอกสุดละมุน
เปลี่ยนกองทัพครีปให้คิ้วท์เต็มพิกัด กับสกินครีปธีม Cinnamoroll พร้อมให้สะสมแล้ว!
สกินครีป “ปาร์ตี้ Cinnamon” พร้อมให้ใช้งานแล้ว โดยเหล่าครีปสวมฮู้ดธีม Cinnamoroll และเปลี่ยนอาวุธคู่กายเป็นช้อน ส้อม กาน้ำชา และเค้กสุดน่ารัก มาร่วมจิบน้ำชายามบ่ายสุดหอมหวานกับสกินครีปธีม Cinnamoroll ไปด้วยกัน!
ฉลองส่งท้ายปี กับกิจกรรมแจกของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ!
นอกจากสกินตัวละครสุดพิเศษแล้ว ผู้เล่นยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมน่าตื่นเต้นภายในเกมมากมาย เพียงทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จก็สามารถรับรางวัลคอลแลปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปธีมพิเศษ อีโมจิ เอฟเฟกต์ ไปจนถึงรูปโปรไฟล์คอลแลปสุดน่ารัก และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ผู้เล่นผจญภัยในโลก Athanor ด้วยสไตล์ที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยมีมา!
แฟน RoV ห้ามพลาด! แจกจัดเต็ม “โทเคน” แลกสกินคอลแลปแจกฟรีสูงสุด 165 ชิ้น!
ในช่วงเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถรับโทเคนฟรี 60 ชิ้น เพียงเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าและล็อกอินสะสม นอกจากนี้ เมื่อครอบครองสกิน “Kuromi's Heart - Natalya” หรือ “Cinnamoroll's Dream - Aya” ผู้เล่นสามารถรับโทเคนเพิ่มอีก 80 ชิ้น และรับเพิ่มได้อีก 25 ชิ้นเมื่อเติมเงินเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ รวมโทเคนที่ผู้เล่นสามารถรับได้สูงสุดถึง 165 ชิ้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยสามารถใช้โทเคนที่ได้รับนำไปแลกรับสกินและรางวัลคอลแลปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
แคมเปญพิเศษ RoV Snow Festival ฉลองส่งท้ายปี ภายใต้ความร่วมมือ Garena RoV X Sanrio characters พร้อมให้แฟนเกมร่วมสนุกแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2569 สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Garena RoV Thailand
