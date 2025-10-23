รู้จัก "Xsolla" โซลูชันสมบูรณ์แบบเพื่อนักสร้างเกม

ทีมงานผู้จัดการเกมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณจูยอน ลี (Juyeon Lee) รองประธานอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Xsolla ถึงแนวทางของบริษัทฯ ในการสนับสนุนนักพัฒนาเกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สามารถขยายสู่ตลาดโลก
1. ในฐานะรองประธานอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Xsolla คุณมองว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีศักยภาพอะไรบ้างที่ทำให้เป็นฐานสำคัญสำหรับนักพัฒนาเกมในการขยายสู่ตลาดโลก และ Xsolla มีแผนกลยุทธ์หลักอย่างไรในการสนับสนุนจุดแข็งเหล่านี้?
คุณจูยอน ลี: เป็นเนเจอร์ของบริษัทเราอยู่แล้วที่เราจะสนับสนุนนักพัฒนาเกมทุกคนไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตาม เพื่อช่วยให้นักพัฒนาเปิดโลกกว้างมากขึ้น โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีของเรา เพื่อให้ขยายสู่ตลาดโลกได้ง่ายขึ้น โดยเราได้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บไซต์ การจัดการระบบชำระเงิน หรือการทำแผนการตลาด ทำให้นักพัฒนาสามารถโฟกัสที่การพัฒนาเกมได้อย่างเต็มที่
2. นักพัฒนาเกมอินดี้ในเอเชียแปซิฟิก มักเผชิญปัญหาการชำระเงินข้ามพรมแดน Xsolla จะช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างรายได้ในตลาดต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสูง?
คุณจูยอน ลี: จุดเริ่มต้นแพลตฟอร์มของเราเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทยักษ์ใหญ่สำหรับเกมระดับ AAA ซึ่งผ่านการคัดกรองจากหลากหลายบริษัทจนได้เป็นบริการที่ตอบโจทย์บริษัทเกมทุกรูปแบบ และสามารถปรับรูปแบบบริการเพื่อให้เข้ากับบริษัทขนาดเล็กได้ ยกตัวอย่างเช่นบริการ Subscriptions ซึ่งมีรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มี Products หลายแบบ เราก็สามารถปรับบริการเดียวกันนี้ให้เข้ากับบริษัทขนาดเล็กหรือเกมอินดี้ที่อยากเพิ่มบริการชำระเงินรายเดือนอัตโนมัติในเกมของตัวเอง ส่วนค่าบริการก็จะมีการปรับให้สอดคล้องกับขนาดของบริการ ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทขนาดเล็ก ต่างจากการออกไปทำการตลาดในต่างประเทศด้วยตัวเอง ที่อาจจะต้องเจอทั้งภาษีและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ นอกจากนี้เรายังช่วยตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าเป็นเงินที่ได้รับมาอย่างถูกต้อง ไม่ใช่การฉ้อโกง และหากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบและร่วมแก้ไข เพื่อบริษัทเกมดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นต่อไป
3. Xsolla มีความร่วมมือกับพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิก อย่างไร เช่น บริษัทเกมหรือนักพัฒนาท้องถิ่น เพื่อช่วยนักพัฒนาเกมในเอเชียแปซิฟิก เข้าถึงผู้เล่นทั่วโลก?
คุณจูยอน ลี: เราทำงานกับรัฐบาลของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการเซ็น MOU (Memorandum of Understanding) หรือ LOI (Letter of Intent) เพื่อให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมเป็นรูปธรรม โดยเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้รวบรวมการชำระเงิน (Payment Aggregator) เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทเกมหรือนักพัฒนาสามารถรับการชำระเงินจากลูกค้าได้หลากหลายช่องทางในหลากหลายประเทศ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทเล็กก็สามารถเข้ามาทดลองใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อทดลองตลาดในต่างประเทศ หากมีประเทศที่สนใจอยากขยายตลาดก็สามารถติดต่อผ่านเราเพื่อค้นหาคู่ค้าในต่างปรเทศ เช่น ผู้ให้บริการเกม หรือนักลงทุน หรือผู้พัฒนาจะออกไปค้นหาคู่ค้าเองก็ได้เช่นกัน
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา Xsolla มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมในหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่เราได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักพัฒนาในเอเชียแปซิฟิก ด้วยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ gamescom asia X Thailand Game Show และจัดงาน Xsolla Connect Bangkok 2025 ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักพัฒนาเกม ผู้ให้บริการเกม นักลงทุน และบริษัทต่าง ๆ ในวงการเกม ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองในวงการเกม เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
4. กระแสตอบรับของงาน Xsolla Connect Bangkok 2025 เป็นอย่างไรบ้าง?
คุณจูยอน ลี:งาน Xsolla Connect ครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นการจัดงานครั้งแรก โดยเราคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 100 คน แต่กลับมีคนในวงการเกมให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ซึ่งในปีหน้าเราจะเริ่มต้นทำงานร่วมกับทีมงานในประเทศไทยอย่างจริงจัง เพื่อเชื่อมต่อเกมไทยสู่ตลาดโลก และช่วยให้นักพัฒนาในไทยสามารถเข้าถึงบริษัทคู่ค้าหรือนักลงทุนในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น และสำหรับปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เราเชิญอินฟลูเอ็นเซอร์มาร่วมงาน เนื่องจากอินฟลูเอ็นเซอร์ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในวงการเกมเช่นกัน เรามีเครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาเกมสามารถพบเจอกับอินฟลูเอ็นเซอร์ที่เหมาะสมในการโปรโมทเกม เราพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อให้นักพัฒนาหรือเจ้าของเกมสามารถไปถึงจุดหมายสูงสุดที่พวกเขาตั้งเป้าเอาไว้
5. บริษัท Xsolla เริ่มต้นจากการเป็น Payment Aggregator แต่ปัจจุบันเหมือนจะมีบริการที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน ช่วยอธิบายถึงพันธกิจของบริษัทแบบกระชับได้มั้ย?
คุณจูยอน ลี: สโลแกนของเราคือ "All the Things" หรือทำทุกอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเกมสเกลเล็กหรือใหญ่ เรามีโซลูชันที่ตอบโจทย์ในทุกด้าน เช่น หากต้องการอินฟลูเอ็นเซอร์ต่างประเทศมาช่วยโปรโมท เราก็พร้อมช่วยติดต่อหรือหาตัวเลือกที่เหมาะสมให้ เราเป็นเหมือนที่ปรึกษาที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อให้เกมนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ ยกเว้นอย่างเดียวคือการพัฒนาเกมที่เราจะไม่เข้าไปก้าวก่ายใด ๆ
6. ด้วยการเติบโตของ Mobile Gaming ในเอเชียแปซิฟิก คุณคาดการณ์ว่าแนวโน้มในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และ Xsolla จะปรับบริการอย่างไรเพื่อช่วยให้นักพัฒนาตามทันเทรนด์ของตลาดโลกได้ง่ายขึ้น?
คุณจูยอน ลี: จริง ๆ แล้วการเติบโตของ Mobile Gaming ไม่ใช่แค่ในเอเชียแปซิฟิก แต่เป็นเหมือนกันในหลากหลายประเทศทั่วโลก และน่าจะยังเติบโตต่อไปได้อีกไกล แต่เรารู้ดีว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน สิ่งเดียวที่เราทำได้คือการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ซึ่งเรามีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งมากมายที่พร้อมให้ความร่วมมือ เพื่อปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือจัดการกับปัญหาภายนอกที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด การมีพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นจุดแข็งของเรา ที่จะช่วยให้เราสามารถสนับสนุนนักพัฒนาเกมให้ตามทันเทรนด์ของตลาดโลกได้
เรื่องนี้อาจเปรียบเทียบกับตลาดเกมในแต่ละประเทศที่ก็มีเทรนด์เฉพาะบางอย่างที่แตกต่างกัน เช่นประเภทของเกมที่ได้รับความนิยม หรือแนวคิดการใช้จ่ายสำหรับวิดีโอเกม สิ่งที่เราทำคือการจำลองตลาดและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในหลากหลายทาง เพื่อค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเกมหนึ่งเกมที่ต้องการแจ้งเกิดในตลาดโลก
7. คิดว่านักพัฒนาไทยยังขาดปัจจัยใดที่จะทำให้เกมของพวกเขาประสบความสำเร็จในตลาดโลก?
คุณจูยอน ลี:อุตสาหกรรมเกมในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือเกาหลี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายสิบปี จากการสนับสนุนของภาครัฐ แวดวงการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ ทุกอย่างส่งผลให้เกมของพวกเขาเป็นที่รู้จักในตลาดโลก ที่ผ่านมานักพัฒนาในประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่เวลานี้เชื่อว่าประเทศไทยมีความพร้อมแล้วที่จะส่งออกเกมไทยสู่ตลาดโลก และเราพร้อมจะเป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยให้นักพัฒนาไทยประสบความสำเร็จ
