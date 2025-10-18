Xsolla จัดอีเวนต์รวมผู้นำอุตสาหกรรมเกมระดับโลกในงาน "Xsolla Connect Bangkok"

Xsolla บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจเกม จัดงาน "Xsolla Connect Bangkok" ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อรวมเหล่านักพัฒนา ผู้จัดจำหน่าย นักลงทุน และผู้นำในวงการเกมระดับโลกมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลก เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งาน Xsolla Connect Bangkok จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับงาน Gamescom Asia x Thailand Game Show 2025 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมจากทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมงานในภูมิภาคนี้ ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของวงการวิดีโอเกม งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมทั่วไปเท่านั้น แต่ได้รับการออกแบบให้เป็นประสบการณ์สุดพิเศษ ที่ผสมผสานระหว่างการพูดคุยเชิงธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เข้ากับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาของกรุงเทพฯ ได้อย่างลงตัว
งาน Xsolla Connect เป็นที่รู้จักในฐานะอีเวนต์ที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศแบบใกล้ชิดและการคัดสรรเนื้อหาอย่างพิถีพิถัน เพื่อส่งเสริมการสนทนาอย่างจริงจังและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่มีคุณภาพสูง ภายในงานแต่ละครั้งจะผสานองค์ประกอบหลักไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ได้แก่
• การนำเสนอหลักและเวทีเสวนา: การบรรยายและเสวนาจากผู้บริหารของ Xsolla และผู้นำทางความคิดระดับภูมิภาค ที่จะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มของ ธุรกิจเกมระดับโลก ระบบชำระเงิน และช่องทางจัดจำหน่าย
• การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ: พื้นที่พบปะพูดคุยที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับ สตูดิโอ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการด้านเกม เพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ และกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
• ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม: กิจกรรมที่สะท้อน เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะงานช่วงค่ำสุดพิเศษในกรุงเทพฯ ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์แห่งอัธยาศัยไมตรีแบบไทย ให้แขกผู้เข้าร่วมได้สัมผัสอย่างประทับใจ
Berkley Egenes ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการเติบโตของ Xsolla กล่าวว่า "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเติบโตในอุตสาหกรรมเกม และประเทศไทยก็คือหัวใจสำคัญของการเติบโตนั้น การจัดงาน Xsolla Connect ที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเวทีพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้นำในวงการเกมทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างความร่วมมือ และค้นหาหนทางใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมให้เติบโตไปด้วยกัน"
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นหนึ่งในตลาดเกมที่มีพลวัตและเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งชุมชนนักพัฒนาเกมที่แข็งแกร่ง วงการอีสปอร์ตที่เฟื่องฟู และ อิทธิพลในระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพเหล่านี้ กรุงเทพฯ จึงกลายเป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดงานที่มุ่งเชื่อมโยงโอกาสระหว่างผู้มีความสามารถในประเทศกับเศรษฐกิจเกมระดับโลก
รายละเอียดงาน:
• ชื่องาน: Xsolla Connect Bangkok 2025
• วันที่จัดงาน: 15 ตุลาคม 2568
• เมืองที่จัดงาน: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
• สถานที่จัดงาน: โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพ
งาน Xsolla Connect Bangkok 2025 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการ เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภูมิภาค และสนับสนุนนักพัฒนาเกมทุกระดับให้สามารถเติบโตและสร้างผลงานในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับข้อมูลเชิงลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เครือข่ายทางธุรกิจที่มีคุณภาพ และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมเกมระดับโลก
เกี่ยวกับ Xsolla
Xsolla เป็นบริษัทโซลูชันเชิงพาณิชย์ระดับโลกที่ให้บริการเครื่องมือครบวงจรเพื่อช่วยนักพัฒนาเกมแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมเกม ไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอขนาดเล็ก (Indie) หรือเกมขนาดใหญ่ระดับ AAA ก็ตาม บริษัทต่าง ๆ เหล่านั้นเลือกที่จะร่วมมือกับ Xsolla เพื่อช่วยในด้านการระดมทุน การจัดจำหน่าย การตลาด และสร้างรายได้จากเกม สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย และในฐานะผู้ขายอย่างเป็นทางการที่รับผิดชอบด้านการชำระเงินและธุรกรรม Xsolla ได้ช่วยนักพัฒนาเกมกว่า 1,500 ราย ให้เข้าถึงผู้เล่นทั่วโลกและขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือและโอกาสสร้างรายได้ที่หลากหลาย นักพัฒนาจึงมีทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างเกมที่สนุกและประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มที่
