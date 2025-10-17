พลิกโฉมบ้านสู่ฟลอร์แดนซ์! "Just Dance 2026 Edition" พร้อมให้เล่นแล้ว

Ubisoft เปิดตัว "Just Dance 2026 Edition" ภาคใหม่ล่าสุดของแฟรนไชส์เกมมิวสิควิดีโอยอดฮิต พร้อมเปิดฟลอร์แดนซ์แล้วบน Nintendo Switch, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S และรองรับการเล่นบน Nintendo Switch 2 ผ่านระบบ Backward Compatibility
Just Dance 2026 แต่ละเอดิชันจะมาพร้อมกับสิทธิ์สมาชิก Just Dance+ 1 เดือน ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิงที่ให้คุณเข้าถึงเพลงอีกนับร้อยและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น เกมในแบบ Deluxe Edition ยังมาพร้อมกับสิทธิ์สมาชิกเพิ่มอีก 3 เดือน และ Ultimate Edition พร้อมสิทธิ์สมาชิกเพิ่มอีก 12 เดือน
Just Dance 2026 Edition พัฒนาโดย Ubisoft Paris Studio เตรียมนำเสนอคอนเทนต์ที่น่าตื่นเต้นมากมาย โดยเฉพาะกับ 40 เพลงใหม่ ที่มีตั้งแต่เพลงฮิตติดชาร์ตไปจนถึงเพลงคลาสสิกเหนือกาลเวลา ที่รับรองว่าต้องถูกใจขาแดนซ์ทุกคน ตัวอย่างเช่น:
- Abracadabra – Lady Gaga
- All Star – Smash Mouth
- Anxiety – Doechii
- APT. - ROSÉ & Bruno Mars
- Azizam – Ed Sheeran
- Big Bad Frog – Austin & Collins
- Bluey Medley – Bluey
- Born To Be Alive - Patrick Hernandez (Reborn Version)
- Chichika (feat. METAMAMI) - MariaDennis
- Counting Stars – OneRepublic
- Cry Baby – Melanie Martinez
- Don Raja – Su Real and DISTORT
- Don’t Go Breaking my Heart – Lulu & Levon
- DRIP – BABYMONSTER
- Feather – Sabrina Carpenter
- Girls Just Want To Have Fun – Cyndi Lauper
- Good Girls – Humphrey Dennis feat. Zanillya
- Good Luck, Babe! - Chappell Roan
- Houdini – Dua Lipa
- Hung Up – Madonna
- I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen
- It’s ok I’m ok – Tate McRae
- Kitipo – Dixson Waz, La Tukiti, and Amenazandel
- La Bamba – The Sunlight Shakers
- Louder – Don Elektron and Derek
- Love Again – Dua Lipa
- Messy – Lola Young
- Moonlight – Aileen-O
- Pop Muzik – M, Robin Scott
- Prehistorock – Ricky Stone
- Rockin’ Around the Christmas Tree – Mrs. Claus and the Elves
- Stay Cheese – Paul Russell
- Show me what you got – Boomborg
- Sokusu – Wanko Ni Mero Mero
- Spin Your Love – Kevin J Simon
- Strangers – Sigrid
- Thrift Shop (feat. Wanz) - Macklemore & Ryan Lewis with Wanz
- Viva la Vida – Coldplay
- We Just Begun – Stush and WOST
- Zombieboy - Lady Gaga
ใน Just Dance 2026 Edition ใหม่นี้ ครอบครัวและเพื่อนฝูงสามารถเต้นรำไปพร้อมกับตัวการ์ตูน Bluey ได้ในเกมเพลย์ Bluey Medley ใหม่ ซึ่งสร้างสรรค์โดย Ubisoft และ Neels Studio ร่วมกับ BBC Studios และ Ludo Studio โดยเจ้า Bluey คือสุนัขบลูฮีลเลอร์ (สุนัขพันธุ์ออสเตรเลียนแคทเทิลด็อก) สุดแสนน่ารักและพลังเหลือล้น เธออาศัยอยู่กับแม่ พ่อ และน้องสาวตัวน้อยชื่อ Bingo โดย Bluey ใช้พลังแห่งความสดใสร่าเริง ไปกับกิจกรรมการละเล่นมากมาย และพาครอบครัวและเพื่อนบ้านทั้งหมดของเธอเข้าสู่โลกแห่งความสนุกสนานไม่รู้จบ. สำหรับความร่วมมือครั้งใหม่นี้ เปรียบได้กับการเฉลิมฉลองความสุขง่าย ๆ ของการเต้นรำร่วมกัน ซึ่งเป็นคุณค่าที่ทั้ง Bluey และ Just Dance ยึดถือ
นอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้พบกับวิธีใหม่ ๆ ในการเพิ่มสีสันให้กับความสนุกด้วยสิ่งที่ไม่คาดคิดด้วย "โหมดปาร์ตี้!" ด้วยฟีเจอร์ใหม่นี้ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมห้องทดลองของ Dr.Gigavolt ได้ทั้งแบบเล่นคนเดียวหรือเล่นพร้อมกันสูงสุด 6 คนในห้องเดียวกัน เพื่อเผชิญหน้ากับการทดลองสุดแปลก จะมีทั้งการก่อกวนการเต้นด้วยภาพ หรือแอ็กชันแปลก ๆ ปรากฏขึ้นขณะที่กำลังเต้นเพื่อท้าทายจังหวะและปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เล่น
โหมดนี้เข้าถึงได้สำหรับทุกเลเวล ด้วยตัวเลือกการตั้งค่าความยากและระยะเวลาการเล่นที่ยืดหยุ่น ทำให้ง่ายต่อการเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือนักเต้นมากประสบการณ์
ทั้งนี้ โหมดปาร์ตี้ จะรองรับเพลงทั้งหมดจาก Just Dance 2023, 2024, 2025, 2026 Editions, Music Packs และ Just Dance+!
ด้วย Just Dance 2026 Edition ผู้เล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์ โหมดควบคุมกล้องแบบแฮนด์ฟรี ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันเบต้าอีกต่อไป
ฟีเจอร์นี้พัฒนาขึ้นเองภายในทีม โดยทีม Just Dance ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนกล้องสมาร์ทโฟนให้เป็นเครื่องมือตรวจจับการเคลื่อนไหวทั่วร่างกาย และช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเต้น โดยกล้องของโทรศัพท์จะตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้เล่น จากนั้นจะนำไปเปรียบเทียบกับท่าเต้นของโค้ชบนหน้าจอ ยิ่งการเคลื่อนไหวของผู้เล่นใกล้เคียงกับโค้ชมากเท่าไหร่ คะแนนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
ปัจจุบันฟีเจอร์นี้เปิดให้เล่นเฉพาะโหมดผู้เล่นคนเดียวเท่านั้น และมีให้บริการบนแอป Just Dance Controller หลังจากผ่านการทดสอบเวอร์ชันเบต้าใน Just Dance 2025 Edition ไปแล้ว ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ Just Dance แบบแฮนด์ฟรีได้แล้ว โดยแอปนี้รองรับ iOS 14.4 ขึ้นไป หรือ Android 9 ขึ้นไป
นอกจากตัวเลือกการเล่นเกมใหม่เหล่านี้แล้ว Just Dance 2026 ยังนำโหมดยอดนิยมต่าง ๆ กลับมาอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงโหมดผู้เล่นหลายคนแบบโลคอลสำหรับผู้เล่นสูงสุด 6 คน, โหมดออกกำลังกายสำหรับการติดตามแคลอรี และโหมดท้าทายสำหรับการแข่งขันออนไลน์
สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Just Dance 2026 Edition โปรดไปที่ justdancegame.com สามารถซื้อ Just Dance ได้ที่ https://justdance.com/2026/buy
