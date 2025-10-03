Gravity เตรียมจัดไลฟ์สตรีมเผยเซอร์ไพส์ใหญ่ 9 ตุลาคมนี้!

Gravity เตรียมประกาศเซอร์ไพส์ใหญ่ ผ่านไลฟ์สตรีม "GRAVITY PRESENTS - ULTIMATE SURPRISE" ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 น. บนช่องทาง Youtube Gravity Game Tech รอรับชมกันได้เลย
Gravity ก่อตั้งในเดือนเมษายน ปี 2000 เป็นบริษัทเกมของเกาหลีใต้ที่จดทะเบียนในตลาด NASDAQ โดยมีเกม IP หลักคือ "Ragnarok" ซึ่งมียอดผู้ลงทะเบียนสะสมทั่วโลกกว่า 203 ล้านบัญชี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2024) และครองอันดับ 2 เกมเกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2019
Ragnarok Online ยังติดอันดับ 1 เกมออนไลน์เกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในต่างประเทศ เช่น บราซิล อินโดนีเซีย อังกฤษ อิตาลี สหรัฐ ฝรั่งเศส (ปี 2023) และในไต้หวัน อินโดนีเซีย ไทย เยอรมนี (ปี 2024)
Gravity มีเครือข่ายทั่วโลก ทั้งบริษัทลูกในเกาหลี Gravity Neocyon และสาขาต่างประเทศในไต้หวัน อินโดนีเซีย สหรัฐ ญี่ปุ่น ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย โดยมีแผนขยายไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงการต่อยอด IP ไปยังสื่ออื่น ๆ เช่น สินค้า, อนิเมะ, จอภาพกอล์ฟ, เว็บตูน และการร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ
ไลฟ์สตรีม "GRAVITY PRESENTS - ULTIMATE SURPRISE" จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 น. บนช่องทาง Youtube Gravity Game Tech ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Gravity Game Tech
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*