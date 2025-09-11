มั่วนิ่มหวังกระแส? "SD Gundam Online" โผล่บน Steam แต่ไม่นานเปลี่ยนเป็นเกมอื่น!

ทำเอาแฟนกันดั้มตื่นเต้นอย่างมาก เมื่อจู่ ๆ เกม "SD Gundam Capsule Fighter Online" ก็โผล่หน้าร้านค้าบน Steam แต่ไม่กี่ชั่วโมงหน้าร้านกลับเปลี่ยนเป็นเกม STAR BATTLE แทนซะงั้น!
"SD Gundam Capsule Fighter Online" (SDGO) เป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่สามแบบออนไลน์ ที่ผู้เล่นจะได้บังคับหุ่นโมบิลสูทจากจักรวาล Gundam แบบ SD เข้าต่อสู้ด้วยอาวุธและท่าโจมตีที่ถอดแบบมาจากอนิเมะ โดยภายในเกมมีโมบิลสูทมากกว่า 400 แบบ ครอบคลุมอนิเมะเกือบทุกภาค ซึ่งสามารถได้รับจากกาชาหรือการคราฟท์ นอกจากผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งหุ่นเพื่อให้ตรงกับสไตล์การเล่นของตัวเองได้
SDGO พัฒนาโดย Softmax บริษัทจากเกาหลีใต้ เปิดตัวครั้งแรกในเกาหลีใต้ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2007 ก่อนจะเปิดให้บริการในหลากหลายประเทศ ทั้ง จีน ญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย แต่หลังจากเปิดมานานกว่า 8 ปี เซิร์ฟเวอร์เกาหลีใต้ก็ได้ปิดตัวลงในเดือนพฤษภาคม ปี 2015 ตามมาด้วยการปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศอื่น ๆ ปัจจุบันไม่มีเซิร์ฟเวอร์ทางการที่ยังเปิดให้บริการ เหลือเพียง Private Server ที่ผู้เล่นเปิดกันเองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนบริษัท Softmax ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Entertainment Studio Asia (ESA) เพื่อขยายสู่ธุรกิจบันเทิงที่กว้างขึ้น
หลังจากที่ SDGO ปรากฎหน้าร้านค้าบน Steam ก็ทำเอาแฟน ๆ กันดั้มตื่นเต้นกับการกลับมาของหนึ่งในเกมกันดั้มออนไลน์ที่ดีที่สุด แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา หน้าร้านค้าได้เปลี่ยนเป็นเกม STAR BATTLE โดยยังคงข้อมูลคำอธิบายของเกม SDGO เอาไว้ เปลี่ยนเพียงชื่อเกม รูปภาพ และคลิปวิดีโอ ซึ่งจากโลโก้ของเกม คาดว่าเป็นเกมจากประเทศจีนที่หวังใช้ชื่อเสียงและกระแสการกลับมาของเกมดัง เพื่อดึงดูดให้เกมเมอร์เข้ามากด Wishlist เท่านั้น
