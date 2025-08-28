Project Abyss: Next Ragnarok เตรียมเผยเกมเพลย์ 30 ส.ค.นี้

Gravity Game Tech ประกาศไลฟ์สตรีมเปิดตัวเกมเพลย์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เกมใหม่ Project Abyss: Next Ragnarok (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เชิญแฟน ๆ ร่วมสำรวจโลกใบใหม่ของ Ragnarok วันที่ 30 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น.
Project Abyss: Next Ragnarok เป็นเกมแนว Action MMORPG ที่นำเสนอโลกของ Ragnarok ในรูปแบบ 3D พร้อมการผจญภัยในโลก Open World ที่ไร้รอยต่อ ผู้เล่นสามารถสำรวจเมืองและดันเจี้ยนต่าง ๆ เช่น Morroc, Prontera, Alberta และ Geffen ได้อย่างอิสระ พร้อมระบบ ต่อสู้แอ็คชั่น, PvE/PvP, ระบบกลางวัน–กลางคืน, และระบบ Life Skill เช่น การตกปลา, จับสัตว์เลี้ยง และทำอาหาร นอกจากนี้ยังมี ระบบแอ็คชิพเมนต์ ที่ให้ผู้เล่นแก้ไขปริศนาต่าง ๆ ภายในเกมอีกด้วย
Project Abyss: Next Ragnarok จะรองรับการเล่นแบบ Cross-Platform ทั้งบน PC และมือถือ
LIVESTREAM - FIRST EXPLORERS
● วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 น.
● ช่องทางการรับชม: Facebook & Youtube Gravity Game Tech
- Facebook: https://www.facebook.com/gravitygametech
- Youtube: https://www.youtube.com/@GravityGameTech
● พิเศษ! แขกรับเชิญ VCartz และ สึสึ จะมาร่วมเป็นนักสำรวจนำทางทุกคนเข้าสู่โลกใบใหม่แห่งนี้กันโดยแขกรับเชิญจะบรรยายเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นอกจากการเปิดตัวเกมเพลย์แล้ว ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษที่จะประกาศผ่าน ไลฟ์สตรีม โดย Gravity Game Tech จะเปิดโอกาสให้แฟนเกม Ragnarok ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ตำนานการผจญภัยครั้งใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้น
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*