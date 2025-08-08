"NIKKE" ยกเครื่อง 3 สาวในอีเวนต์ใหม่ พร้อมเปิดตัวคอลแลป Maidreamin

NIKKE เกมยิง RPG แนวไซไฟจากผู้พัฒนา SHIFT UP อัปเดตแพทช์ใหม่ ยกเครื่องนิกเกะ 3 สาวทีม Absolute ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวคอลแลปพิเศษกับร้าน Maidreamin Thailand ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม - 3 กันยายนนี้
[อีเวนต์เนื้อเรื่องใหม่: ABSOLUTE]
เมื่อเสร็จสิ้นแผนแทคทิคอลอัปเกรดและกลับมาจากเขตคริสตัลแล้ว ทีมแอบโซลูทก็ได้รับภารกิจใหม่ แรปเจอร์ลึกลับปรากฏตัวต่อหน้าอึนฮวา ผู้กำลังอ่อนล้าจากฝันร้ายที่ไม่จบไม่สิ้น
ผู้เล่นสามารถเข้าสู่หน้าอีเวนต์ ABSOLUTE และเคลียร์ด่านทั้งหมดเพื่อรับไอเทมอีเวนต์ ซึ่งใช้แลกเป็นรางวัลต่าง ๆ ได้ เช่น ตั๋วรับสมัครและวัสดุเพิ่มสกิลในร้านค้าอีเวนต์
● ระยะเวลากิจกรรม : 7 ส.ค. 2025 - 4 ก.ย. 2025 เวลา 02:59 น.
● การแลกเปลี่ยนไอเทมในร้านค้าอีเวนต์จะสิ้นสุดในวันที่ 4 ก.ย. 2025 เวลา 02:59 น.
[3 ตัวละครแทคทิคอลอัปเกรด]
1. [เอ็มม่า: แทคทิคอลอัปเกรด] ระดับ SSR
SSR เอ็มม่า: แทคทิคอลอัปเกรด พี่สาวผู้ใจดีแห่งทีมแอบโซลูท ที่แข็งแกร่งขึ้นผ่านแผนการแทคทิคอลอัปเกรด
เอ็มม่า: แทคทิคอลอัปเกรด เป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการอยู่รอดและเพิ่มพลังการโจมตีของพันธมิตรเมื่อใช้เบิร์สต์สกิล ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดทีม เธอจะช่วยขยายพลังโจมตีและสถานการณ์ที่เป็นต่อให้กับพันธมิตร
● คลาส: ซัพพอร์ตเตอร์
● อาวุธ: สเปเชียลเธอราพี T (MG)
● ธาตุ: ไฟ
● ผู้ผลิต: เอลิเชียน
● ช่วงรับสมัครจำกัดเวลา: 7 ส.ค. 2025 - 4 ก.ย. 2025 เวลา 02:59 น.
2. [อึนฮวา: แทคทิคอลอัปเกรด] ระดับ SSR
SSR อึนฮวา: แทคทิคอลอัปเกรด หัวหน้าทีมแอบโซลูทที่แข็งแกร่งขึ้นผ่านแผนการแทคทิคอลอัปเกรด
อึนฮวา: แทคทิคอลอัปเกรด เป็นแอทแทคเกอร์ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตร ในขณะที่เธอเองก็ยิงโจมตีอย่างทรงพลัง เธอจะสนับสนุนพลังการยิงให้กับพันธมิตรตามรูปแบบการจัดทีม และเพิ่มพลังการยิงของตัวเองตามสถานะพรางตัว
● คลาส: แอทแทคเกอร์
● อาวุธ: เพอร์เฟคชั่นนิสต์ T (SR)
● ธาตุ: ไฟ
● ผู้ผลิต: เอลิเชียน
● ช่วงรับสมัครจำกัดเวลา: 14 ส.ค. 2025 เวลา 03:00 น. - 4 ก.ย. 2025 เวลา 02:59 น.
3. [เวสตี้: แทคทิคอลอัปเกรด] ระดับ SSR
SSR เวสตี้: แทคทิคอลอัปเกรด สมาชิกผู้อายุน้อยที่สุดของทีมแอบโซลูท ที่แข็งแกร่งขึ้นผ่านแผนการแทคทิคอลอัปเกรด
เวสตี้: แทคทิคอลอัปเกรด เป็นแอทแทคเกอร์ที่สร้างดาเมจจริงและมีรัศมีระเบิดกว้างมาก เมื่อเธอปล่อยเบิร์สต์สกิล รัศมีระเบิดจะขยายวงกว้างขึ้นอีก ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดทีมและสภาพของศัตรู ความสามารถในการโจมตีของเธอจะยิ่งได้รับการเสริมมากขึ้น
● คลาส: แอทแทคเกอร์
● อาวุธ: เพียวมอนสเตอร์ T (RL)
● ธาตุ: ไฟ
● ผู้ผลิต: เอลิเชียน
● ช่วงรับสมัครจำกัดเวลา: 21 ส.ค. 2025 เวลา 03:00 น. - 11 ก.ย. 2025 เวลา 02:59 น.
[เกมเพลย์และฟีเจอร์ใหม่]
บทใหม่ : เพิ่มแคมเปญบทที่ 39 และ 40
● บทที่ 39: ยีนที่สั่นคลอนโชคชะตา
● บทที่ 40: ทางเลือกที่จะเดินหน้าต่อ แม้ว่าจะไร้ทิศทาง
● เงื่อนไขการเข้า: ผ่านบทที่ 38 ในโหมดทั่วไป
[NIKKE x Maidreamin : TACTICAL TIME]
พิเศษสุด ๆ สำหรับผู้บัญชาการชาวไทย พบทีม Absolute ได้ที่ร้าน Maidreamin ประเทศไทย ผู้บัญชาการจะได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสุขและเติมพลังแบบ Tactical ด้วยเมนูคอลแลปแสนพิเศษที่รังสรรค์ให้เข้ากับเหล่านิกเกะและผู้บัญชาการ พร้อมรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
● ระยะเวลา : 9 สิงหาคม - 3 กันยายน 2025
● สถานที่ : Maidreamin Thailand
- สาขา MBK Center ชั้น 7
- สาขา Future Park Rangsit ชั้น 3 Zone Zpell
● ติดตามรายละเอียดของการคอลแลปกับร้าน Maidreamin ประเทศไทยได้ที่นี่
