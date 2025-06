RoV เตรียมระเบิดศึกระดับนานาชาติ ถ่ายทอดสดจากกรุงเทพฯ กรกฎาคมนี้

คือการแข่งขันระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ใหญ่ระหว่าง 16 ทีมจาก 3 ลีกชั้นนำของภูมิภาค ได้แก่เพื่อคว้าโอกาสสู่รอบหลัก โดยหลังจากชิงชัยกันตลอดสามสัปดาห์ ทีมที่แข็งแกร่งที่สุด 4 ทีมจะได้เดินทางสู่กรุงเทพมหานครเพื่อแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม ณ ไบเทค ไลฟ์ หนึ่งในสถานที่จัดงานชั้นนำของประเทศไทยภายใต้สโลแกนสร้างแรงบันดาลใจAPL 2025 มุ่งเฉลิมฉลองศักยภาพไร้ขีดจำกัดของผู้เล่น พร้อมถ่ายทอดช่วงเวลาอันน่าจดจำที่ได้จารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อีสปอร์ต ไม่ว่าจะเป็นทีมม้ามืดหรือทีมขวัญใจมหาชน ทุกแมตช์คือเวทีสำหรับแสดงศักยภาพและสร้างตำนานใหม่ แฟน ๆ ทุกคนจึงไม่ควรพลาดการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งสำคัญนี้APL 2025 ปรับโฉมรูปแบบการแข่งขัน โดยเพิ่มรอบ Wildcard เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นมากฝีมือจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้เข้าร่วมชิงชัยในระดับนานาชาติ โดยมี 4 ทีมจากแต่ละลีกหลัก ได้แก่ RPL, AOG, GCS และอีก 4 ทีมจาก Wildcard รวมเป็น 16 ทีมที่จะเข้าสู่รอบ Swiss Stage ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 6 กรกฎาคมนี้การจับสลากแบ่งสายรอบ Swiss Stage จะมีขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน โดยทีมวางอันดับ 1 ของแต่ละลีกหลักจะไม่พบกันในรอบนี้ เพื่อสร้างความสมดุลในการแข่งขัน16 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย:- 4 ทีมจาก RPL: eArena, Bacon Time, Buriram United Esports, Talon- 4 ทีมจาก AOG: Saigon Phantom, FPT x Flash, Box Gaming, One Star Esports- 4 ทีมจาก GCS: Flash Wolves, BanMei Gaming, Cathay ONE Team, Hong Kong Attitude- 4 ทีมจาก Wildcard: ANK Gaming (GCS), Super Nova (AOG), Full Sense (RPL), Deep Cross Gaming (GCS)ใช้ระบบ Double Elimination แบบ BO5 และ BO7 พร้อมกติกา Global Ban & Pick เพื่อเพิ่มมิติกลยุทธ์ในการแข่งขันการแข่งขันแบบ Single Elimination BO7 ถ่ายทอดสดจากกรุงเทพฯ รับประกันความเข้มข้น เพื่อเฟ้นหาแชมป์ภูมิภาคคนใหม่เนื่องในโอกาสการแข่งขันระดับนานาชาติช่วงกลางปีนี้ Garena เตรียมเปิดตัวสกินพิเศษของฮีโร่ Thane ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแทงก์ที่แข็งแกร่งและได้รับความนิยมสูงที่สุดในเกม โดยสกินดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด “Heroes of Victory” ที่สะท้อนภาพผู้นำ ผู้เสียสละ และสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ พร้อมยกย่องช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่ผู้เล่นได้สร้างไว้ในเวทีอีสปอร์ต RoVแฟน ๆ RoV สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรเข้าชมรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศได้ในเร็ว ๆ นี้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของเกม และติดตามชมการแข่งขัน APL 2025 ถ่ายทอดสดได้ทางช่องทาง YouTube TikTok ของ Garena RoV Thailand รวมทั้ง Valor TV ในเกม นอกจากนี้ แฟน ๆ ยังสามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดในรูปแบบ Watch Party ซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังของ RoV ได้ตลอดทั้งการแข่งขัน