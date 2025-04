"eArena" ประกาศศักดาป้องกันแชมป์ "RoV" 2 สมัย!

ตลอดฤดูกาล 2025/Summer ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งแปดสโมสรได้ห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดในรอบ Regular Season เป็นระยะเวลากว่า 8 สัปดาห์ เพื่อชิงตั๋วเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) ของการแข่งขัน RoV Pro League 2025/Summer ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดย 4 ทีมที่สามารถฝ่าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ Buriram United Esports (BRU), eArena (EA), Bacon Time (BAC) และ Talon (TLN) ซึ่งแข่งขันกันด้วยระบบ Global Ban Pick และ Best of 7การแข่งขัน RoV Pro League 2025 Summer เริ่มต้นรอบ Playoffs อย่างเข้มข้น โดยแมตช์แรกเป็นการพบกันระหว่าง Buriram United Esports และ eArena ในสายบน (Upper Bracket) ผลปรากฏว่า eArena เฉือนเอาชนะไปด้วยสกอร์ 3 - 4 ลอยลำเข้าสู่รอบ Grand Final เป็นทีมแรกได้สำเร็จขณะที่แมตช์สายล่าง (Lower Bracket) ระหว่าง Bacon Time และ Talon ผลการแข่งขัน Bacon Time ปิดเกมเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย ด้วยสกอร์ 4 - 0 ส่งผลให้ Talon ตกรอบทันที จากนั้นในแมตช์ที่สาม Bacon Time โชว์ฟอร์มเหนือชั้นต่อเนื่อง เอาชนะ Buriram United Esports ไปด้วยสกอร์ 4 - 0 เช่นเดียวกัน คว้าตั๋วใบสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรอบ Grand Final ที่แฟน ๆ รอคอย eArena โชว์ความเก๋าและทีมเวิร์กดีกรีแชมป์เก่า คว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์ 4 - 0 ขึ้นแท่นตำแหน่งแชมป์ RoV Pro League (RPL) 2025 Summer สมัยที่สองอย่างสมศักดิ์ศรี คว้าถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 6,000,000 บาท ขณะที่รางวัล FMVP (Final Most Valuable Player) ตกเป็นของ NBank จาก eArena รับเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาทฤดูกาลนี้ งานออฟไลน์ RoV Pro League 2025/Summer จัดเต็มความพิเศษกว่าที่เคยมีมา โดยขยายฮอลล์จัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นสองฮอลล์ รองรับผู้ชมกว่า 8,000 ที่นั่ง (จากปกติ 5,000 ที่นั่ง) ทั้งยังจัดกิจกรรม โดยตลอดการแข่งขันทั้งสองวัน มีแฟนเกมร่วมงานออฟไลน์ถึง 74,984 คน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ไลฟ์ถ่ายทอดสด (Live Broadcast) การแข่งขันรอบออฟไลน์ ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง บน YouTube Live ในหมวดเกม โดยมียอดผู้รับชมออนไลน์พร้อมกันสูงสุดสูงถึง 242,863 คน สะท้อนความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ RoV ในประเทศไทย นอกจากนี้ ตลอดงานยังมีกิจกรรมมากมาย ยกระดับความมันส์ถึงขีดสุด อาทิ กิจกรรมแจกเสื้อยืด RoV Limited Edition สุดพิเศษ สำหรับแฟนเกม 5,000 คนแรก กิจกรรมคอสเฟลย์ (Cosplay) ฮีโร่ RoV กิจกรรมแจกสกินและไอเทม RoV รวมมูลค่าของรางวัลมากกว่า 10,000,000 บาท ทั้งยังมีบูธกิจกรรมจากสโมสรโปรลีก และผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ Infinix, M150 Sparkling, ธนาคารกรุงเทพ, True dtac 5G และหนองโพ รวมทั้งสิ้นกว่า 15 บูธนอกจากนี้ การแข่งขัน RoV Pro League ฤดูกาล 2025/Summer ยังได้เปิดตัวเพลงประกอบการแข่งขัน (Theme Song) ในชื่อ จงตื่น (Light Awaken) ซึ่งขับร้องโดยศิลปินสาวเสียงเพราะอย่าง Flower.far (ฟาร์ - พิชญานิน หนูศรี) และ AUTTA (กร - อัษฎกร เดชมาก) ศิลปินหนุ่มฮิปฮอปมากความสามารถ โดยทั้งคู่ได้ปรากฏตัวบนเวทีในช่วงเปิดตัวคู่ชิงชนะเลิศ เรียกเสียงฮือฮาจากแฟน ๆ เตรียมอุ่นเครื่องก่อนพบกับศึกแห่งการชิงชัยของคู่ชิงชนะเลิศการแข่งขัน RoV Pro League เป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอีสปอร์ตระดับมืออาชีพในประเทศไทยที่จัดโดย การีนา (Garena) จัดมาแล้วถึง 15 ฤดูกาล โดยทัวร์นาเมนต์รายการ RoV Pro League 2025 Summer จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 27 เมษายน 2568 มีสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 สโมสร ได้แก่ Talon (TLN), Bacon Time (BAC), Buriram United Esports (BRU), Hydra (HD), eArena (EA), King of Gamers Club (KOG), PSG Esports (PSG) และ Full Sense (FS)ติดตามข่าวสาร การแข่งขัน RoV Pro League ได้ทาง:Facebook: Garena RoV Tournament Facebook: Garena RoV Thailand YouTube: Garena RoV Thailand TikTok: Garena RoV Thailand Instagram: Garena RoV Thailand X: Garena RoV Thailand