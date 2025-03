"League of Legends" เปิดศึกอีสปอร์ตมุ่งสู่เส้นทางโปรเพลเยอร์ ชิงรางวัลรวมกว่าล้านบาท!

การแข่งขันในปีนี้จะแบ่งเป็น 2 ฤดูกาลใหญ่ โดยเริ่มต้นที่ League of Legends Thailand Series Spring เปิดฉากด้วยรอบ Spring Open Qualifier ที่มาพร้อมเงินรางวัลรวม 50,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 4 เมษายน ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมได้ทาง riot.com/LTS25SpringQualifierRegister และศึกษาข้อกำหนดการแข่งขันได้ที่ riot.com/LTS25SpringQualifierRulebook การแข่งขันในรอบคัดเลือกนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 เมษายน โดยใช้ระบบ Double-Elimination เพื่อค้นหา 8 ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าสู่รอบ Spring Regular Season ต่อไปจากนั้น การแข่งขันจะยกระดับขึ้นอีกขั้นในรอบ Spring Regular Season ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท โดย 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้แข่งขันระหว่างวันที่ 6-29 พฤษภาคม ในระบบ Double Round-Robin ซึ่งจะคัดเลือกทีมที่มีผลงานดีที่สุด 6 ทีม เข้าสู่รอบ Spring Playoffs ที่จัดขึ้นในวันที่ 2-9 มิถุนายน โดยใช้ระบบ Hybrid-Elimination Bracket พร้อมแข่งขันทุกแมตช์ด้วยรูปแบบ Fearless Draft สุดเข้มข้น เพื่อค้นหาแชมป์ประจำฤดูกาลแรกของปีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่ารออยู่ข้างหน้า กับการแข่งขันในฤดูกาลที่สอง League of Legends Thailand Series Summer ที่จะเป็นบทพิสูจน์ของเหล่านักรบ LoL เมืองไทย เพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค!ฤดูกาล Summer จะเริ่มต้นด้วยรอบ Summer Open Qualifier ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคมถึง 11 มิถุนายนนี้ การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 มิถุนายน ในระบบ Double-Elimination เพื่อคัดเลือก 4 ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบ Summer Promotion & Relegation ในวันที่ 17-18 มิถุนายน โดยรอบนี้มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม (ประกอบด้วย 4 ทีมท้ายตารางจาก Spring Regular Season และอีก 4 ทีมจาก Qualifier) ในรูปแบบ Single Round-Robin เพื่อหา 4 ทีมสุดท้ายที่จะได้ไปต่อในรอบ Summer Regular Seasonการแข่งขันรอบ Summer Regular Season จะชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคมถึง 8 สิงหาคมนี้ แข่งขันในระบบ Double Round-Robin ก่อนคัดเลือก 6 ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดไปตัดสินแชมป์ในรอบ Summer Playoffs ระหว่างวันที่ 11-18 สิงหาคม ด้วยระบบ Hybrid-Elimination Bracket พร้อมใช้รูปแบบ Fearless Draft สุดดุเดือด เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ฤดูกาล พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าสู่ Wildcard Tournament เพื่อลุ้นตั๋วแข่งขันต่อในรายการ LCP Promotion & Relegation!เหล่าซัมมอนเนอร์ชาวไทย ถึงเวลาเรียกรวมพล เตรียมตัวให้พร้อม รวมทีมให้แกร่ง แล้วก้าวสู่เส้นทางแห่งเกียรติยศไปด้วยกันใน League of Legends Thailand Series 2025! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/Leagueoflegendsth