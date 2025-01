คืนชีพ! "Heroes of Newerth: Reborn" เตรียมเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

"Heroes of Newerth: Reborn" คือการนำเกม Heroes of Newerth (HoN) เวอร์ชันดั้งเดิมกลับมาสร้างใหม่ โดยจะเป็นเกม MOBA แบบเล่นฟรี พัฒนาโดย Kongor Studios ซึ่งประกอบด้วยอดีตนักพัฒนาและสมาชิกชุมชนของ S2 Games สร้างด้วย iGames Engine ซึ่งมอบกราฟิกและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น รวมถึงประสบการณ์ออนไลน์ที่ดีกว่าขึ้นกว่าเดิมHoN: Reborn จะเปิดให้บริการพร้อมด้วยฮีโร่กว่า 80 ตัวที่ผู้เล่นคุ้นเคย และจะมีการอัปเดตฮีโร่ใหม่เรื่อย ๆ ตัวเกมจะได้รับการปรับปรุงในทุกด้าน ทั้งคุณภาพกราฟิก, อินเตอร์เฟซ, เสียงประกอบ, เอฟเฟกต์, FPS และเซิร์ฟเวอร์แบบ 100-tick เพื่อมอบประสบการณ์เกมเพลย์ที่ดีที่สุดตัวเกมยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เช่น Role Queue เลือกตำแหน่งที่ต้องการก่อนเข้าคิว, Raven ตัวช่วยในการสอดแนมศัตรู, Kongor ตัวช่วยในการดันเลน, Phoenix บอสใหม่สุดท้าทายที่จะมอบรางวัลสุดคุ้มค่าให้กับผู้ที่ล้มมันได้ ฯลฯสำหรับการเปิดให้บริการ การีนาในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ (IP Holder) ของเกม HoN ได้มอบสิทธิ์การพัฒนาและเปิดให้บริการให้กับ Kongor Studios เป็นผู้ให้บริการเกม Heroes of Newerth: Reborn ด้วยตัวเองบน PC ผ่าน แพลตฟอร์ม iGames โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ http://www.heroesofnewerth.com/ และแฟนเพจ Heroes of Newerth